FIK Orions Even Brøndbo Dahl var "et hav" foran neste konkurrent ved Mjøsa. (Foto: Moelven IL Friidrett)



Også søndagens KM på golfbanen i Moelv føyer seg inn i rekken av løp denne våren som har langt igjen til deltakelsen før pandemien. Med samme dato, samme arrangør, samme sted og samme løyper som de fire forrige mesterskapene som ble arrangert 2016-2019 så er det ingen grunn til å peke på andre årsaker for den halverte deltagelsen. Det tar tid å bygge opp igjen en tradisjon som er brutt!

Halvert KM

Spesielt var det få barn i alderen 6-10 år med på årets terrengløp på banen med den fine utsikten over Mjøsa. I KM-klassene fra 11 år og oppover var det 71 deltagere, en halvering fra 2019! I senior- og veteranklassene har det tradisjonelt ikke vært stor konkurranse om KM-medaljene, og det i år ble det f.eks. ikke delt ut medaljer i kvinner senior.



Fellesstarten for gutter og jenter 11-12 år. (Foto: Moelven IL Friidrett)

Mester-Malin

De tre nevnte forgrunnsfigurene løp inn til gode tider i den kuperte traséen. Raufoss' Malin Hoelsveen (17) brukte 5.22 på de to rundene, og var halvminuttet raskere enn Hamars Mari Ovidia Ranestad (17) og Nordre Lands Lene Jøranli (18). Ekstra imponerende av Malin som løp som ever et råskinn ved Sognsvann dagen i forveien og bare ble slått av Anne Hausken Nordberg. Mer om hennes prestajson lørdag her: Joar Thele måtte gi tapt for ungdommen i Råskinnet



Start for jenter 13-14 år. (Foto: Moelven IL Friidrett)

Enerne Esten og Even

Bak Ren-Eng-junioren Esten Hansen-Møllerud Hauen på 4.31 var det 15-åringen fra Lillehammer IF Lauritz Grønvold Menkerud som imponert mest med dagens nest beste tid bak (4.42) tett fulgt av Lars Horten Jordet, FIK Ren-Eng (17). På den doble distansen ble Even Brøndbo Dahl dagens mest suverene kretsmester med 1.11 min. tilbake til nestemann, Per Ivar Sølie Reinemo, Hamar IL og vinneren av MU23 Sverre Grønvold, FIK Ren-Eng.





Guttene i 13- og 14-årsklassene er i gang. (Foto: Moelven IL Friidrett)





Menn senior og veteran telte 8 mann til sammen. (Foto: Moelven IL Friidrett)



Resultater KM terreng Innlandet FIK 01.05.2022: 0,8 km Klasse Pl Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter K11 1 Carmen Aasvoll-Rognlien Skreia IL 3:03.9 0:00.0 2 Celine Jeistad Lismarka Skilag 3:45.8 0:41.9 K12 1 Oda Bakke Fuglerud Gjøvik FIK 3:02.8 0:00.0 2 Ea Robstad Moelven IL 3:07.8 0:05.0 3 Sofia Rusaanes Lismarka Skilag 3:13.8 0:11.0 4 Maja Rusaanes Lismarka Skilag 3:32.1 0:29.3 K13 1 Ida Saxegaard Moelven IL 3:00.2 0:00.0 2 Julie Røstad Nordre Land IL 3:13.0 0:12.8 3 Eline Kravdal Gjøvik FIK 3:14.9 0:14.7 4 Alma Strand Moelven IL 3:20.4 0:20.2 5 Catarina Barroso Moelven IL 3:23.5 0:23.3 6 Karoline Bogsti Moelven IL 3:30.4 0:30.2 K14 1 Emilie Flugsrud Lillehammer IF 2:49.8 0:00.0 2 Ingeborg Dæhlen Brandbu IF 2:56.9 0:07.1 3 Mila Sandsengen-Strømsjordet Nordre Land IL 2:59.7 0:09.9 4 Sanne Fossmellem Finsrud Kongsvinger IL 3:15.3 0:25.5 5 Ingrid Nordseth Nordre Land IL 3:25.5 0:35.7 M11 1 Engebret Fossum Olstad Øyer-Tretten IF 3:08.8 0:00.0 2 Håkon Granum Haug Gausdal FIK 3:09.4 0:00.6 3 Gudbrand Bergum Øyer-Tretten IF 3:17.3 0:08.5 4 Sondre Fossmellem Finsrud Kongsvinger IL 3:35.8 0:27.0 M12 1 Linus Holum-Jakobsen Moelven IL 3:19.4 0:00.0 2 Eljar Wessel Mengshoel Moelven IL 3:33.0 0:13.6 M13 1 Henrik Aasvoll-Rognlien Skreia IL 2:45.6 0:00.0 2 Erlend Robstad Moelven IL 2:57.9 0:12.3 3 Benjamin Manum-Farstad Vind IL 3:14.4 0:28.8 M14 1 Anders Granum Haug Gausdal FIK 2:32.2 0:00.0 2 Oliver Holum-Jakobsen Moelven IL 2:38.9 0:06.7 3 Emil Stabekk Klingen FIK Orion 2:47.1 0:14.9 4 Peder Hagen FIK Orion 2:49.7 0:17.5 5 Arnt Wessel Mengshoel Moelven IL 2:54.5 0:22.3 6 Henrik Lindbakken FIK Orion 3:04.1 0:31.9 7 Erling Bogsti Moelven IL 3:06.5 0:34.3 FHM15 1 Halvard Aasvoll-Rognlien Skreia IL 4:10.7 0:00.0 1,6 km K15 1 Hedda Njå Gjøvik FIK 6:35.0 0:00.0 2 Solveig Bakke Moelven IL 8:47.7 2:12.7 K16 1 Inger Grini Moelven IL 6:24.4 0:00.0 K17 1 Malin Hoelsveen Raufoss IL 5:22.0 0:00.0 2 Mari Ovidia Ranestad Hamar IL 5:51.3 0:29.3 K18-19 1 Lene Jøranli Nordre Land IL 5:52.4 0:00.0 KU23 1 Liv Tone Heramb Risberget IL 6:13.6 0:00.0 K35-39 1 Anne Storslett Moelven IL 6:28.5 0:00.0 M15 1 Lauritz Grønvold Menkerud Lillehammer IF 4:52.6 0:00.0 2 Ole Jacob Ellevold Oppstad IL 5:10.8 0:18.2 3 Karsten Ellevold Oppstad IL 5:17.7 0:25.1 4 Henrik Melbø-Hammershaug Lillehammer IF 5:20.8 0:28.2 5 Anders Ludahl Lagethon Øyer-Tretten IF 5:30.3 0:37.7 6 Henrik Strøm Gjøvik FIK 21:45.5 16:52.9 M16 1 William Tømterud Brandbu IF 5:12.1 0:00.0 2 Skjalg Kongssund Moelven IL 5:25.7 0:13.6 3 Sverre Haugli Hamar Ski 5:31.9 0:19.8 4 Magnus Skogstad Torp Moelven IL 5:45.7 0:33.6 5 Erik Sundby Brynjulvsrud Oppstad IL 5:51.0 0:38.9 M17 1 Lars Horten Jordet Ren-Eng, FIK 4:53.3 0:00.0 2 Syver Dalen Lillehammer IF 5:03.3 0:10.0 3 Mathias Hoelsveen Raufoss IL 5:05.8 0:12.5 4 Oliver Horten Lillehammer IF 5:15.8 0:22.5 5 Marcus Danielsen Hamar IL 5:19.2 0:25.9 6 Andreas Skjennum Moelven IL 7:05.7 2:12.4 M18-19 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen Ren-Eng, FIK 4:31.9 0:00.0 2 Kristian Kongssund Moelven IL 5:01.6 0:29.7 3 Eskil Engdal Vind IL 5:05.9 0:34.0 4 Erik Røstad Nordre Land IL 5:32.6 1:00.7 MU23 1 Sverre Grønvold Ren-Eng, FIK 10:26.5 0:00.0 2 Marius Viken Vesterås Gjøvik FIK 10:33.2 0:06.7 MS 1 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 9:07.3 0:00.0 2 Per Ivar Sølie Reinemo Hamar IL 10:18.9 1:11.6 M40-44 1 Bjørn Egil Nordseth Gjøvik FIK 10:59.2 0:00.0 2 Jarle Jakobsen Moelven IL 11:17.0 0:17.8 M45-49 1 Frode Farstad Vind IL 12:14.1 0:00.0 M50-54 1 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF 10:42.8 0:00.0

