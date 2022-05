Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Eli Anne Dvergsdal visste tidlig at det var fotballspiller hun skulle bli, og etter målbevisst jobbing ble det toppseriespill for Bergens-klubben Sandviken. Hun var en av de kondisjonssterke på laget, men hadde ingen forventninger om plasseringer da hun i 2013 slang seg med på halvmaratondistansen i Bergen City Marathon. Likevel løp hun i mål som vinner på 1.27.56 i den heller tunge løypa.



Etter det ble det gradvis mer og mer løping, og etter 2014-sesongen la hun opp som fotballspiller og satsa løping i stedet. Særlig godt likte hun å springe i fjellet, og allerede i 2015 løp hun inn til sølvmedalje i EM i motbakkeløp. I Kondis får du hele fortellingen om fotballspilleren fra Jølster som ble fjelløper på høyt europeisk nivå.



En annen løper på høyt europeisk nivå er Abdullahi Dahir Rabi som nylig satte europeisk juniorrekord på 10000 m med 28.11,71. I Kondis nr. 3 blir vi kjent med 19-åringen som bare har trent seriøst siden 2019 og som løper forholdsvis lite til å løpe på så høyt nivå:



–Siden jeg begynte å løpe ganske seint, trener jeg mindre enn mange andre. Kroppen tåler foreløpig ikke så mye, og jeg må øke gradvis. Det siste året har jeg ligget på litt over 100 km i uka, men jeg håper å være oppe i 170 km om noen år, forteller Abdullahi i intervjuet i Kondis.



I det nye nummeret av bladet møter vi Susanne Wigene i Andreas Grøgaards faste spalte, 20 kjappe. Susanne tok EM-gull med 30.32 på 10000 m i 2006, men fremdeles er hun i veldig god form og en av landets beste i klasse 40-44 år.



Vi følger vi også maratonløperen Cato Thunes som trener for å løpe de 42 kilometerne under 2.50 som 60-åring, veiledet av Sindre Buraas. Et lignende prosjekt har Sven Kilander satt i gang, men for han er det lange terrengultraløp som gjelder, og han får treningsprogram fra en av de beste norske ultraløperne, Didrik Hermansen. Sven Kilander har også laget en flott reportasje fra KRSUltra som han sjøl deltok i.



Svenske Fredrik Zillén er en ledende ekspert på løpsteknikk, og mye av det han lærer bort, skiller seg radikalt fra det vi tidligere har hørt kjennetegner god løpsteknikk.



En norsk trenerlegende var Arne Nytrø som trente et stort antall utøvere fram til internasjonalt nivå over mange tiår. Nytrø gikk bort i 2013, 94 år gammel, men arven etter han lever videre. Eystein Enoksen, som samarbeidet med Nytrø og kjente han veldig godt, har skrevet et portrett der vi blir kjent med både personen og treningsfilosofien hans.



I bladet er det også intervju med Carl Bugge Nicolaysen som levde et tilsynelatende vellykket liv. Men i virkeligheten slet han tungt med spilleavhengighet, og til slutt sprakk bobla. I arbeidet med å bygge seg opp på nytt ble løpinga en viktig faktor for Carl, og Kondis møtte han til intervju i etterkant av Sentrumsløpet der han løp 5 km.



Dette er bare noe av innholdet i årets andre Kondis-nummer. Her er både småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no.

Eli Anne Dvergsdal liker å være i bevegelse og aller helst ute i naturen. (Foto: Arne Dag Myking)