Tirsdag kveld ble løpestevnet "3000 m for alle" arrangert på Trondheim Stadion. De yngste gutte- og jenteklassene løp imidlertid 1500 m i et fellesheat, mens øvrige deltakere, som inkluderte alt fra 15-åringer til veteranløpere, løp 3000 m.



Tross kun 2 grader og sure forhold ble det oppnådd flere gode resultater og perser av de 51 som fullførte.



Spennende spurtoppgjør i kvinneklassen

På kvinnenes 3000 m ble første 1000 m ble passert på 3:14 og 1500 på 4:50 med en gruppe på fire i tet: Hanne Maridal, Grethe Tyldum, Kristine Meinert Rød og Christine Næss. 2000 m ble passert på 6:29 med Maridal i tet tett fulgt av Tyldum. Det var blitt en ørliten luke ned til Næss og Meinert Rød. To runder før mål kommer sistnevnte seg opp igjen i tetgruppa, mens Christine Næss har måttet slippe ytterligere meter.



På de avsluttende 600 m blir det stadige plassvekslinger på de tre i tet, men til slutt var det 20-åringen Grethe Tyldum, Steinkjer FIK, som viste seg sterkest i avslutningen og spurtslo konkurrentene med 9.35,56 og dermed også ny pers. Hanne Maridal, Strindheim IL og Kristine Meinert Rød, Oppegård IL kom i mål på henholdsvis 9.35,74 og 9.35,86 etter at spurtoppgjøret var avgjort.



Kristoffer Sagli med solid avslutning

I det beste heatet på herrenes 3000 m ble først 1000 m passert på 2:42 av fartsholderne som var tett fulgt av Mathias Flak, Steinkjer FIK, Kristoffer Sagli, Aure IL og Halvor Nymoen Winberg, Herkules. 2000 m ble passert på 5:30 da siste fartsholder gir seg. Mathias Flak tar deretter over drajobben, men en runde før mål går Sagli opp i tet og også Nymoen Winberg smetter forbi Flak.



På siste 200 er 20-åringen Kristoffer Sagli suveren og kommer i mål på 8.13,73. Halvor Nymoen Winberg setter solid ny pers på 8.18,52 og Mathias Flak blir nummer tre på 8.21,52.



ALLE RESULTATER

Plass Etternavn Fornavn Klasse F.år Klubb Tid Heat 1. Kl. 1800 1500 m jenter og gutter 1 Wollan Benum Kristian G13 2009 Byåsen IL 5.05,41 2 Prigge Vebjørn G14 2008 IL Nybrott 5.11,91 3 Waldal Nora J14 2008 IL Nybrott 5.18,54 4 Schei Kristoffer G13 2009 Utleira IL 5.25,38 5 Øverkil Bjørn Noah G13 2009 Utleira IL 5.34,09 6 Vullum-Bruer Erle G13 2009 Utleira IL 5.51,62 Heat 2 Kl. 1815 3000 m menn 1 Stensø Alf Håvard Bråten G16 2006 Strindheim IL 9.38,48 2 Børset Sebastian G15 2007 Rindal IL 9.52,37 3 Leroyer Mathias G14 2008 Strindheim IL 10.02,54 4 Ingebrigtsen Ronny MV 1973 Bratsberg IL 10.12,16 5 Norder Thomas MS 1998 Tjøme Løpeklubb 10.16,71 6 Dorber Martin MS 1990 Strindheim Il 10.34,55 7 Blikra Lars Harald MV 1960 Strindheim IL 10.48,94 8 Austad Bjarne MV 1974 Bratsberg IL 10.54,09 9 Sjølstad Stig MV 1978 Strindheim IL 10.56,40 10 Kjønsvik Daniel G17 2005 Kyrksæterøra IL 10.56,90 11 Torbergsen Per-Einar MV 1980 Bratsberg IL 11.01,19 12 Skjøstad Simon G18-19 2003 Kyrksæterøra IL 11.54,10 13 Sødal Kristian Hyttnes G16 2006 Kyrksæterøra IL DNS 14 Græsli Magnus G17 2005 Leinstrand IL DNS Heat 3. Kl. 1840 3000 m kvinner 1 Tyldum Grethe J20/22 2001 Steinkjer FIK 9.35,56 2 Maridal Hanne KS 1996 Strindheim IL 9.35,74 3 Rød Kristine Meinert J20/22 2001 Oppegård IL 9.35,86 4 Næss Christine J22 2000 Tryving IL 9.54,50 5 Nyhus Ingrid Helene KS 1997 Strindheim IL 10.00,27 6 Wollan Benum Ingrid J15 2007 Byåsen IL 10.17,97 7 Wollan Benum Marie J16 2006 Byåsen IL 10.21,16 8 Torp Synnøve KS 1999 Ranheim IL 10.25,62 9 Ingebrigtsen Eva J18-20 2004 Bratsberg IL 10.32,40 10 Kvandal Amalie Kristin KS 1996 Strindheim IL 11.06,49 11 Tegdan Ine Bohnhorst J16 2006 Freidig IL 11.48,27 12 Eikrem Annika Lund J15 2007 Strindheim IL 12.21,23 13 Johnsen Guro Bakke 2000 Strindheim IL DNF Heat 4. Kl. 1900 3000 m menn 1 Sagli Kristoffer G20/22 2002 Aure IL 8.13,73 2 Winberg Halvor Nymoen MS 1999 Herkules 8.18,52 3 Flak Mathias MS 1999 Steinkjer FIK 8.21,11 4 Vesterhaug Warnes Vegard G18-20 2003 Svorkmo NOI 8.28,38 5 Seeberg-Rommetveit Simen G20/22 2000 BUL IL 8.32,52 6 Ulset Tord Franke G18-20 2003 Selsbakk IF 8.35,05 7 Berg Håkon Moe G16 2006 Kyrksæterøra IL 8.37,21 8 Laukli Henrik Marius G20/22 2001 Strindheim IL 8.41,09 9 Øyen Magnus G15 2007 Rindal IL 8.53,99 10 Svarholt Sondre G16 2006 Stadsbygd IL 8.56,60 11 Laukli Sivert MS 1999 Strindheim IL 8.57,10 12 Prigge Ole Daniel G17 2005 IL Nybrott 9.01,53 13 Ytterhus Utengen Øyvind MS 1989 Bratsberg IL 9.05,24 14 Støa-Aanensen Bendik MV 1987 Bratsberg IL 9.05,39 15 Sund Oliver G17 2005 Ranheim IL 9.06,29 16 Valseth Sigurd Egeland G17 2005 Verdal Friidrettsklubb 9.07,22 17 Espelien Markus MV 1986 Rindal IL 9.11,31 18 Lillehagen Mathias G20/22 2002 Aure IL 9.12,35 19 Tømmerdal Håvard MS 1993 Bratsberg IL 9.21,24 20 Bredesen Christian G17 2005 Snøgg Friidrett 9.33,21 21 Nevin Sven G15 2007 Strindheim IL 9.42,83 22 Rishøi Sondre G20/22 2000 Selsbakk IF DNF 23 Sandvik Jo-Inge MS 1993 Svorkmo/NOI DNS 24 Øvereng Johannes G18-20 2003 Mosjøen IL DNS 25 Svorkdal Lars G17 2005 Svorkmo NOI DNS 26 Watts Michael Brian MS 1988 Strindheim IL DNF 27 Bernage Grégory G22 1999 Steinkjer FIK DNF 28 Gagnås Kjetil G20/22 2000 Børsa IL Hare 29 Fossbakken Lundberg Magnar MS 1997 Hommelvik IL Hare 30 Tveit Sigurd G20/22 2000 KIF Hare