Vi har vært så heldige å få 20 par Sauconysko som skulle brukes som premier til vinnerne av de ulike klassene:

Beste 4-personslag i klassene herrer, damer og miks (hver distanse var 10,55 km)

Beste parlag i klassene herrer, damer og miks (hver distanse var halvmaraton)

Beste herre og dame på maratondistansen

I tillegg bidrar Mizuno med fire par løpesko i premie i alle Kondisløpene våre i år. Disse ble brukt som uttrekkspremier under maratonstafetten.

Her er vinnerne av Saucony løpesko (noen var med på flere lag og vant flere par):

Vibeke Klevstad Christoffer Hvammen Randi Vandsvik Casper Bergmann Henriksen Andreas Åslund Marius Taugbøl Ida Slorafoss Kristin Waaktaar Opland Kristin Waaktaar Opland Ingrid Steen Camilla-Marie Flaaten Sol Hagen Lucas Berge Christoffer Hvammen Askild Bø Rolf Bakken Egil Krystad John Erik Lein Harald Alstad Kelly Borsick

Følgende vant uttrekkspremier:

Valgfri bok i Kondisbutikken Katrine Bjørnerud Valgfri bok i Kondisbutikken Gunn Karlsaune Valgfri bok i Kondisbutikken Mads Wang Valgfri bok i Kondisbutikken Mads Wang Valgfri bok i Kondisbutikken Maren Nafstad Bjerkestrand Valgfri bok i Kondisbutikken Sigurd Botness Greni Løpesko fra Mizuno Karen Sagberg Løpesko fra Mizuno Erlend Grønseth Løpesko fra Mizuno Martin Callanan Løpesko fra Mizuno John Christenson Team Kondis-T-skjorte Una Jørgensen Team Kondis-T-skjorte Mads Wang Team Kondis-løpetights kort Una Jørgensen Team Kondis-løpetights kort Mads Wang

Det ble også utlyst en intern konkurranse for Kondistreninga der den treningsgruppa som klarte å få med flest deltakere i konkurransen, vant pizza for 3000 kroner. Det skapte stort engasjement. Her klarte Kondistreninga Trondheim å få med 58 deltakere, Kondistreninga Nes stilte med 25 deltakere, Kondistreninga Elverum med sju deltakere, og Kondistreninga Skien med 4.

Takk til alle som var med og kastet glans over Kondisløpets maratonstafett i påskeuka!

Her kan du se masse bilder fra Kondisløpets Maratonstafett tatt av deltakere rundt om i landet.