De første Metaspeed-skoene til Asics ble introdusert på våren i fjor. Konkurranseskoene Metaspeed Edge og Metaspeed Sky er to interessante og spennende modeller. De er i stor grad like. Det som skiller dem er utformingen og oppbyggingen av mellomsålen.



Hvem bør velge hva?

Hvilken sko som anbefales for nettopp deg, Edge eller Sky, avhenger av hva som skjer med løpeteknikken din når du øker hastigheten du løper med - altså skal opp i konkurransefart (dette er tross alt konkurransesko).



Metaspeed Sky - ved økt steglengde

Dersom det først og fremst er steglengden som øker betraktelig når du øker løpshastigheten, så vil sannsynlig Metaspeed Sky være den modellen du får best utbytte av. Dette kan som eksempel være at steglengden øker fra rundt 100 cm ved helt rolig løping til 150 cm i konkurransefart, mens stegfrekvensen ikke øker med mer enn kanskje noen ytterst få steg per minutt (altså ingen markant endring).



Metaspeed Edge - ved økt stegfrekvens

Men dersom det er stegfrekvensen som blir betraktelig høyere (steglengden kan i tillegg også øke) når du setter opp løpshastigheten, så er det sannsynligvis Metaspeed Egde du bør velge. Dette kan for eksempel være at man på rolig løping har en stegfrekvens på 170 steg/minutt, mens den øker til nærmere 190 i konkurransehastighet. Altså en markant økning på 10%.



Metaspeed Edge+ og Metaspeed Sky+ er videreutvikling av konkurransemodellene Asics lanserte i fjor.



Videreutviklede versjoner

Edge og Sky kommer nå i de videreutviklede versjonene Edge+ og Sky+. Dette er kraftigere versjoner enn forgjengerne. Kraftigere i form av mer og tykkere mellomsåle. Dette for å gi bedre støtdemping og, ikke minst, økt energiretur når man løper. Skoanbefalingene er fremdeles som nevnt over.



Både Sky+ og Edge+ har fått tykkere mellomsåle og økt i vekt i forhold til forgjengerne uten pluss-tegnet bak.



Sky har en sålehøyde på 28-33 mm og vekt på 199 gram, mens Sky+ skal ha 34-39 mm og veie 205 gram.

Edge har 29-21 mm og veier 187 gram, mens Edge+ har 31-39 mm og veier 210 gram.

Sålens dropp (høydeforskjell mellom hær og forfot) har dermed holdt seg konstant på henholdsvis 5 mm for Sky og Sky+, og 8 mm for Edge og Edge+.



Og med en maksimal høyde på 39 mm holder begge skoene seg innenfor grensen på 40 mm som det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) har satt for at skoen skal være lovlig å bruke i gateløp.





Produktspesifikasjon for de nye Sky+ og Edge+. Begge har vokst i størrelse sammenlignet med forgjengerne.



Den store forskjellen

Den store konstruksjonsmessige forskjellen mellom Edge+ og Sky+ er, som det framgår av bildet nedenfor, mellomsålens utforming og oppbygging og karbonplatens plassering i mellomsålen. Det er også denne forskjellen som gjør at Edge+ skal egne seg bedre til løpere med høy stegfrekvens, mens Sky+ egner seg best til løpere med lang steglengde.



Løpere som med økende fart først og fremst øker steglengden, har vanligvis høyere kraft i frasparket (altså i tåpartiet) enn løpere som øker stegfrekvensen. For å dra nytte av denne kraften, er karbonplaten plassert høyere i mellomsålen på Sky+ for å øke mengden skum mellom karbonplata og underlaget og få en høyere energiretur i frasparket.



Løpere som derimot øker stegfrekvensen når de øker løpshastigheten vil nødvendigvis ikke samtidig ha nok kraft i frasparket til å komprimere den samme skummengden for å oppnå energiretur. Derfor er karbonplaten i Edge+ lagt lavere (nærmere underlaget/bakken) slik at den skal stabilisere og hjelpe til med et mer effektivt fraspark.





Den store konstruksjonsmessige forskjellen mellom Edge+ og Sky+ er mellomsålens utforming og oppbygging og karbonplatens plassering i mellomsålen.



Rekordskoene Metaspeed+

Eilish McColgan satte ny britisk rekord på halvmaraton i februar i år da hun brukte en prototype av skoene i Metaspeed+-serien og løp på 1:06:26. Den gamle britiske rekorden tilhørte Paula Radcliffe, var satt så langt tilbake som i 2001 og var på 1:06:47. McColgan hadde for øvrig da kun løpt halvmaraton en gang tidligere.



Nå i april satte McColgan enda en ny britisk rekord da hun i Malaga med Metaspeed Sky+ løp 5 km på 14:45. Med det forbedret hun sin egen britiske rekord på 14:48 fra tidligere i år. Hun var heller ikke langt bak Sifan Hassans europeiske rekord på 14:44.





Eilish McColgan løper inn til ny britisk rekord på 5 km i Malaga i slutten av april. Klokka stoppet på 14:45. Den europeiske rekorden på distansen er det Sifan Hassan som har på 14:44.

