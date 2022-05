I et stevne i California i natt startet Jakob Ingebrigtsen sesongen med å vinne 5000 meter og å ta VM-kravet. Jakob løp i mål på 13:02,03, VM-kravet er på 13:13.50.

Jakob Ingebrigtsen har en personlig rekord på 5000 meter på 12.48,45.

Henrik Ingebrigtsen løp 10.000 meter i det samme stevnet, og målet hans her var å ta EM-kravet på 28:15. Her var han langt bak kravet, Henrik kom i mål på 28.57,43. I påsken var han ikke så langt unna å klare EM-kravet, da han løp på 28:20.

VM i friidrett går i Eugene i Oregon, USA i juli. Jakob Ingebrigtsen her tidligere kvalifisert seg til å løpe 1500 meter her. Spørsmålet blir om han bestemmer seg for å delta på både 1500 og 5000 meter.