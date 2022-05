Alle foto: Janne Slorafoss

Morten Brænd fullførte Krystallmarsjen for 41. gang hjemme på Magnor, dvs. at 68-åringen har delttatt i samlige løp siden siden oppstarten i 1982.



Krystallmarsjen var et av ytterst få løp som ble arrangert i både i 2020 og 21, dog med sterkt redusert deltagelse. Mens nesten alle løp så langt denne sesongen har et stykke igjen til 2019-nivå i oppslutning, ble det en markant økning fra 147 til 223 totalt og fra 59 til 82 aktive i Krystallmarsjen. Som mvåpr statistikk viser har det ikke vært større oppslutning de siste 20 årene:

År 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Aktive 47 65 69 79 68 62 66 86 84 69 65 81 61 66 73 65 61 59 65 21 92 Totalt 138 141 177 170 144 134 207 141 152 118 170 170 120 144 143 119 102 147 98 46 223

Krystallmarsjen har tradisjonelt blitt arrangert Kr. Himmelfartsdag, men i koronaårene ble løpet utsatt til høsten. Nå er løpet igjen lagt til på våren og er også den første konkurranse i Ski-summer cup som Magnor UL arrangerer i samarbeid med Team Odal og består av to løp og to rulleskirenn.



Toppen av resultatlista på Magnor lørdag hadde mange likheter med Baksjøløpet litt lenger nord i Eidskog for 14 dager siden. Totalvinnerne Ingeborg Rosager og Henrik Mobakk Nilsson var de samme, og som på Åbogen var det Jarle Marvik som var nærmest hjemmefavoritten i i mål.

Med 34 blank ble Ingeborg Rosager, Granli IL helt suveren vinner av kvinneklassen med over to minutter til Marthe Aasum fra Kongsvinger og sin klubbvenninne Emilie Ruud Lia.



Teten ut fra Magnor Glassverk med Henrik Mobakk Nilsson (26) i front foran Jarle Marvik (80) og tvillingene Ole Jacob (33) og Karsten Ellevold (skjult).

I herreklassen hadde eidskogingen og Vidar-løperen Henrik Mobakk Nilsson med 28:06 omtrent samme differanse til Jarle Marvik som i den 2,5 lengre løypa i Baksjøløpet, nemlig 24 sekunder. Ole Jacob Ellevold, Oppstad IL vant duellen med tvillingbror Karsten om 3. plassen rundt tre minutter bak den sterke tetduoen.



Ole Kenneth Olsen, Contiga var også fornøyd med dagen som ga 9. plass totalt på 32.55.



Ida Slorafoss (19) løp inn til 4. plass blant kvinnen på 36.38 rett foran Even Brede Sillerud (99).



Cathrine Andersen, Team Driv Trening mot mål på 37.04 og 6. plass totalt.



De beste i Krystallmarsjen 07.05.2022: 5 km kvinner (7 deltagere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Astrid Snare Bakke Granli IL K12-16 19:40 00:00 2 Sanne Fossmellem Finsrud Magnor UL K12-16 19:58 00:18 3 Serine Boisen Oppstad IL K12-16 20:45 01:05 5 km menn (12 deltagere): 1 Elias Brefält Cajdell Åmotfors IF M12-16 17:10 00:00 2 Oscar Gärdt Stavnäs IK M12-16 17:49 00:39 3 Fabian Persson Magnor UL M12-16 18:10 01:00 8,5 km kvinner (23 deltagere): 1 Ingeborg Rosager Granli IL K12-16 34:00 00:00 2 Marthe Aasum KONGSVINGER K30-39 36:22 02:22 3 Emilie Ruud Lia Granli IL K12-16 36:33 02:33 4 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K30-39 36:38 02:38 5 Rikke Melstrøm K21-29 36:54 02:54 6 Cathrine Andersen Team Driv Trening K30-39 37:04 03:04 7 Cecilie Haldammen KONGSVINGER K30-39 39:17 05:17 8 Stine Holseter MAGNOR K30-39 39:20 05:20 9 Kristin Ytreland K17-20 39:54 05:54 10 Victoria Frysjøenden Granli IL K17-20 40:27 06:27 8,5 km menn (22 deltagere): 1 Henrik Mobakk Nilsson SK Vidar M21-29 28:06 00:00 2 Jarle Marvik M21-29 28:30 00:24 3 Ole Jacob Ellevold Oppstad IL M12-16 31:20 03:14 4 Karsten Ellevold Oppstad IL M12-16 31:22 03:16 5 Ole Morten Korsmo M40-49 32:05 03:59 6 Birger Andreas Bråthen SKOTTERUD M50-59 32:07 04:01 7 Gustav Grasberg Woie Magnor UL Ski M30-39 32:22 04:16 8 Sigurd Bergkvist Magnor UL M40-49 32:25 04:19 9 Ole Kenneth Olsen Contiga AS M30-39 32:55 04:49 10 Eivind Lande M50-59 33:34 05:28 11 Tor Fredriksen Manor UL M40-49 33:47 05:41 12 Rasmus Rosager Granli IL M50-59 34:05 05:59 13 Rune Holmen M40-49 34:07 06:01 14 Lars-Ola Rustad Nord-Odal IL M30-39 34:26 06:20 15 Knut Richard Sjøvik Posten Norge AS M30-39 34:28 06:22 16 Ted Sæter ÅBOGEN M50-59 34:57 06:51 17 Jonas Jansson MAGNOR M30-39 35:15 07:09 18 Magnus Vestmo Almåsbak Grue IL M12-16 35:29 07:23 19 Thor Bjarne Melbye M30-39 35:46 07:40 20 John Arne Holtet Magnor U.L M50-59 35:58 07:52

