Mye over 1000 deltakere fullførte en av de fem distansene i Ålesund Maraton som blei arrangert lørdag i sentrum av byen. Til tross for litt ruskete vær var det rekordmange deltakere, men også i klassen tilskuere var det godt oppmøte. Det gav løpet et nytt løft og mye liv langs løypa. Viktigste årsaken til det var nok oppslutningen i barneløpet som hadde 323 deltakere. Alle bilder er tatt av Martin Hauge-Nilsen