I følge arrangementsansvarlig, den ikke ukjente hinderløperen Tom Erling Kårbø, var pågangen enorm løpsdagen. Han fikk noen ekstra kilometer i beina da han skulle håndtere det meste under løpsdagen som startet lenge før 1. start kl 09.30 og holdt på etter siste løper var i mål 14.30.



Maraton var først ut, med forsiktige 14 deltagere. Men ikke lenge etter var det klart for barneløpet og sentrum var etter hvert fylt til randen av både skuelystne, ledsagere og barn som skulle løpe.



Etter barneløpet var det klart for et fyldig halvmaratonfelt etterfulgt av 10 km. Alle de 3 lengste løypene er kontrollmålt av NFIF og godkjent for personlige rekorder. Til slutt var det start for den siste distansen, 5km. Denne har litt for stort netto fall og er derfor ikke kontrollmålt, men i følge løypesjef og altmuligmann i Stord Nils Hetleflåt ca 4,9 km.



Denne gang hadde arrangøren flyttet mål nærmere Rådhuset ved torget i sentrum der det også var rigget med sene for konsert etter løpet.



Herrevinneren av halvmaraton, Arnfinn Årland var første løper i mål. Deretter fulgte det tett med løpere fra alle distanser. Fargen på startnummer angir distanse.

Speaker Runar Øvrebø tar en prat med vinnerne på 10 km (Marius Garman Sørli) og maratonvinner (Bjørn Tore Kronen Taranger) etter målgang.



Sørli var meget godt fornøyd med arrangementet. "Lite å utsette her, et strålende arrangement, hvor folkefesten topper det hele. Utrolig kjekt med masse hyggelige og smilende mennesker. Selv om løypen var meget kupert og krevende, med mye vind som ikke gjorde det noe lettere, så kom jeg hit for å få en god gjennomkjøring og treningsøkt."



Også for milsluker Taranger var melodien den samme. Få en god gjennomkjøring i en krevende løype som i dag hadde mye vind i tillegg. Men der det er folkefest trives "Sirkus Taranger".





Pallen maraton herrer





Topp 5 herrer maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Lk 02:51:46 2 Jørgen Almås Vest-Elektro 03:22:26 3 Kristoffer Veisdal STORD 03:23:54 4 Karl Joachim Svendsen Tall Guy Runs 03:57:55 5 Andreas Westerheim STORD 03:59:14



Pallen maraton kvinner



Topp 5 kvinner maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb 03:15:48 2 Gro Anita Aartun Imsland Team Imsland 03:57:52 3 Anne Lene Østvold Jordåen Stord IL 04:15:12 4 Tonje Ekre TRONDHEIM 04:20:41 5 Eline Øidvin Achilles Norway 04:30:40 5 Therese Breivik Strand VGS 04:30:40

Pallen halvmaraton herrer





Topp 5 herrer halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Arnfinn Aadland Stord IL 01:20:23 2 Thomas Finshus Stegaberg IL 01:22:18 3 Jon Buchvold Stord IL 01:23:59 4 Sindre Norgren Grødem Runners 01:25:00 5 Hogne Buchvold SRS 01:25:25



Pallen halvmaraton kvinner





Topp 5 kvinner halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Elise Orten FRI IL 01:35:42 2 Kari Bråtun Uskedal IL 01:35:56 3 Hege Fadnes STORD 01:39:29 4 Silje Hundhammer HAUGESUND 01:39:34 5 Christine Bartz Loddefjordløperne 01:40:10



Pallen 10 km herrer





Topp 5 herrer 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett 33:30:00 2 Ola Odland Aker Solution 37:48:00 3 Jan Erik L. Dahl Teca As 38:18:00 4 Sindre Vikanes Stord IL 39:10:00 5 Sander Mellemstrand Veum STORD 40:00:00



Pallen 10 km kvinner





Topp 5 kvinner 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Katrine Hillestad Gular 42:13:00 2 Oda Vedøy BSI Rugby 43:26:00 3 Johanne Lunde STORD 46:50:00 4 Ingelin Lund-Olsen OSLO 47:30:00 5 Ingvild Eilertsen Sundby STORD 47:51:00



Pallen 5 km herrer





Topp 5 herrer 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Anders Magnussen Onarheim IL 19:10 2 Petter Aune SKOGSVÅG 19:49 3 Lars Økland Larsen STORD 20:11 4 Benjamin Hole Olympiatoppen il 20:31 5 Gunnar Nyland Haugesund Triatlonklubb 20:51



Pallen 5 km kvinner





Topp 5 kvinner 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Karoline Heien HAUGESUND 21:07 2 Mette Rydjord 23:46 3 Kristina Galinaitien? SAGVÅG 23:49 4 Frøya Sæteren Rykkje Stord IL 24:05 5 Helene Sæverud Bremnes IL 24:19

Alle resultater Sunnhordland Maraton 2022



Største klubb/bedrift ble denne gang Bremnes Seashore med hele 28 fullførende deltagere. Pokal og gavekort ble resultatet for dagens innsats.