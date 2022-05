Norgestesten er det nye navnet på det som tidligere het Rekordløpet ved Gardermoen. I det første løpet i en serie av fire løp som skal arrangeres frem til sommeren var det 59 løpere som prøvde seg på en av de tre distansene halvmaraton, 10 og 5 kilometer.

Og det var en del gode løpere som stilte opp i denne første Norgestesten, det ser vi på tidene: det var fire menn på 15-tallet i 5 km-løypen, og tre jenter på 16-tallet.

Og på 10 kilometer var det tre jenter som klokket i mål på 35-tallet, mens Magnus Højen løp inn til tiden 32:18.

10 kilometer

Det var her tre jenter på 35-tallet, alle fra Sportsklubben Vidar: Kathrine Kvernmo, Anne Bjerke Årrestad og Telma Eckhoff Dagestad. Og blant mennene var her Magnus Højen, også fra Sk Vidar, i en klasse for seg da han løp inn på 32:18.

Resultat 5 km Kvinner:

POS NAME BIB CITY TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Kathrine Kvernmo 64 SK Vidar F23-34 35:24 35:21 2 Anne Bjerke Årrestad 56 Oslo SK Vidar F23-34 35:30 35:27 3 Telma Eckhoff Dagestad 54 Oslo SK Vidar F20-22 35:49 35:47 4 Julie Sønsteby Flaagen 57 Jessheim Løpegruppa Jessheim F23-34 42:40 42:36 5 Synne Schultz Westlye 66 Høvik Jogg Høvik Jogg F40-44 56:49 56:41

Kathrine Kvernmo var beste kvinne på 5 km. Hun tok igjen Anne Bjerke Årrestad (56) før mål.

Telma Eckhoff Dagestad var den tredje jenten som kom inn på en tid på 15-tallet.



Magnus Højen var i en klasse for seg selv da han løp inn på 32:18.

Resultat 5 km Menn:

POS NAME BIB CITY TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Magnus Højen 55 Oslo SK Vidar M23-34 32:18 32:17 2 Magnus Liljedal 34 Sandefjord Runar M14-15 35:27 35:25 3 Petter Søreng 35 Utskarpen Team blåvegen langløp Team blåvegen langløp M35-39 35:30 35:26 4 Henrik Paus 65 Oslo M45-49 36:10 36:07 5 Oliver Kjos 32 Hønefoss RFIK M18-19 38:09 38:07 6 Elling Kjos 33 Hønefoss M45-49 39:01 38:55 7 Oscar Kjos 31 Hønefoss RFIK M14-15 40:44 40:42 8 Petter Flink 36 M50-54 53:07 53:00

5 kilometer

Her stilte tre av våre beste løpere på startstreken, og de tre fikk alle en tid på 16-tallet. Det betyr at både Amalie Sæten, Sigrid Jervell Våg og Ine Bakken går inn helt i topp av startistikken over årets bestetider.



Amalie Sæten var den raskeste kvinne på 5 km.

Resultat kvinner 5 km:

POS NAME BIB CITY TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Amalie Sæten 16 Oslo Ullkisa F23-34 16:11 16:10 2 Sigrid Jervell Våg 43 Oslo IK Tjalve F23-34 16:24 16:24 3 Ine Bakken 6 Oslo IL Gular F23-34 16:32 16:31 4 Benedicte Meløy Christensen 62 SK Vidar F23-34 17:01 17:00 5 Saga Provci 48 IFK Göteborg Friidrott F18-19 17:25 17:25 6 Frida Byfuglien 12 Lillehammer Lillehammer IF F20-22 17:54 17:51 7 Marit Haslie 21 Oslo SK Vidar F23-34 17:55 17:53 8 Maud De Coninck 49 IFK Göteborg Friidrott F16-17 18:26 18:23 9 Alicia Nilsson 50 Ullevi FK F23-34 18:30 18:26 10 Hedda Høntorp 19 Oppegård Oppegård IL F18-19 18:48 18:44 11 Åse Klinkenberg 46 Jevnaker Hytteplan Sport F40-44 19:21 19:18 12 Rannei Sæther 23 Trondheim Byåsen IL F55-59 19:42 19:40 13 Maria Ringstad 44 Dimna IL F23-34 19:59 19:55 14 Kjersti Christina Moody 52 Oslo Romerike Ultraløperklubb, Skatteetaten IL F45-49 20:07 20:03 15 Kristian Roald 24 Oslo F40-44 20:35 20:28 16 Malin Høntorp 18 Oppegård Oppegård IL F16-17 20:44 20:41 17 Eileen Kolberg 51 Oslo Oslostudentenes idrettsklubb friidrett F23-34 22:00 21:55 18 Caroline Keller 2 F23-34 33:08 33:00



Sigrid Jervell Våg.



Ine Bakken.



Det var tre svenske jenter på startstreken: Saga Provci holder på Maud De Coninck og Alicia Nilsson.



Amalie Sæten konfererer med trener Knut Jæger Hansen.



Startstreken på 5 km.

Resultat 5 km menn:

POS NAME BIB CITY TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Didrik Røssum Jensen 15 Hakadal Nittedal M18-19 15:32 15:31 2 Melker Tillenius 47 Sävedalens AIK M20-22 15:44 15:44 3 Fredrik Sætran 45 SK Vidar M23-34 15:48 15:47 4 Edvard Kamperud Nygaard 17 Oslo SK Vidar M23-34 16:00 15:59 5 Awet Kibrab 95 M23-34 16:09 16:09 6 Espen Holen 14 M23-34 16:18 16:16 7 Elias Haugen Torjussen 7 Oslo SK Vidar M14-15 16:51 16:50 8 Kristoffer Lamøy 20 Oslo Åsen IL M23-34 16:56 16:54 9 Gustav Vasdal 63 OSLO SK Vidar Hare M23-34 17:02 16:59 10 Senay Fissehation 96 M23-34 17:21 17:21 11 Leif Ole Håvardsrud 22 OSLO Geilo IL M35-39 17:49 17:47 12 Rune Kavlie 25 Oslo Vidar M55-59 17:52 17:52 13 Amund Nybakke 10 Oslo Oppegård IL M14-15 18:04 18:02 14 Ger Van Graas 59 LYSAKER SK Vidar M65-69 18:47 18:44 15 Joachim Nybakke 11 Oppegård IL M40-44 19:10 19:07 16 Ketil Østnor 8 Oslo M23-34 19:13 19:08 17 Simen Østnor 9 Oslo M23-34 19:14 19:09 18 Arve Angen 26 Hagan M50-54 19:48 19:44 19 Simon Pedersen 60 SK Vidar M23-34 19:58 19:55 20 Ingulf Nordahl 3 Lillehammer IL Gular M50-54 21:11 21:08 21 Henrik Håkonsen 61 Ås M23-34 21:39 21:33 22 Andreas Hauger Torjussen 94 M10 21:52 21:49 23 Rolf Meek 1 Lillestrøm Romerike Friidrett M70-74 23:00 22:56



Didrik Røssum Jensen.

Halvmaraton



Mathilde Hagen ble beste kvinne på halvmaraton.

Resultat kvinner halvmaraton:

POS NAME BIB CITY TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Mathilde Hagen 41 Hvam Ull/Kisa F20-22 1:27:47 1:27:42 2 Ida Nilsen 42 F40-44 1:37:07 1:37:01 3 Synne Langsholt 67 F35-39 1:58:04 1:57:56



Truls Grøstad.

Resultat menn halvmaraton:

POS NAME BIB CITY TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Truls Grøstad 40 Fjerdingby BDO Lillestrøm M23-34 1:15:39 1:15:39 2 Ole Gandrud 38 Røyse M55-59 1:45:44 1:45:38



Petter Flink var kommet fra Sverige for å gjøre sitt første løp på 30 år, og han var veldig fornøyd. Han måtte komme til Norge for å løpe:

– Alt går fortere her, selv motvinden er ikke så hard, påsto han.



Synne Schultz Westlye løp 10 km.