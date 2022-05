Det er ikke så lett å assosiere noe med bygdemaraton når det ikke er et helt vanlig ord, slik som for eksempel bymaraton er. De store byene kan gjerne skyte av store og godt markedsførte maraton der næringsliv og idrett drar lasset sammen, men da må vel bygdemaraton dra veksler på bygdas egenskaper, slik som oversiktlige forhold der alle kjenner alle og det er stort rom for å tilføre et personlig preg på det hele.

Og det er nettopp det Steinsland Bygdemaraton gjør. Det drar veksler på bygdas mange kvaliteter. Og ikke minst er det i stor grad basert på et stort engasjement fra en entusiastisk arrangør, nemlig Odd Gunnar Tveit.

Det er derfor ikke helt lett å bare lage et referat fra Steinsland Bygdemaraton som om det er en helt vanlig maraton, der vi refererer til hvem som vant og hvem som gjorde gode klasseprestasjoner, og om været og løypen og slikt.

Så for at du skal forstå hva dette er for noe kan du lese denne personlige rapporten fra Eirin Liseth Ekeberg som deltok på Steinsland Bygdemaraton for første gang:

Eirin Liseth Ekeberg – deltaker i Steinsland Bygdemaraton for første gang forteller sin opplevelse av løpet:



Eirin Liseth Ekeberg. Både bymaraton og bygdemaraton bruker store plakater i margedsføringen, men bygdevarianten er håndmalt.

7. Mai gikk Steinsland Bygdemaraton av stabelen og kunne dermed feire sitt 10 års jubileum! Distansene var Heilmaraton og Hallmaraton, som det blir kalt der. For et unikt arrangement og spesiell opplevelse dette var. Er det ett løp du må ha med deg så er det nettopp dette.

Hva er det nå som gjør dette løpet ekstra spesielt og unikt?

Første gang jeg hørte om Steinsland Bygdemaraton var i Kondis August 2020. Artikkelen var en oppsummering av Kondis Presidenten selv, Tim Bennett, sine opplevelser over arrangementet. Artikkelen gjorde inntrykk og jeg tenkte at dette løpet er noe for meg.

I desember 2021 var jeg så heldig å møte Odd Gunnar ved en tilfeldighet, under Hans Jacobs minneløp på Fana. Vi hadde en hyggelig prat og jeg meldte meg opp til Steinsland Bygdemaraton, heilmaraton, kort tid etter. Påmeldingsavgiften var kun 300 kroner for Kondis sine medlemmer!



Odd Gunner Tveit, her på premiepallen.

Bare påmeldingen forteller jo litt om selve arrangementet. Man kan enten melde seg på ved å betale inn til et kontonummer, ringe Odd Gunnar og betale ved start, eller man kan melde seg på ved start. I tillegg kan man ringe Odd Gunnar om man ønsker overnatting eller trenger å bli hentet om man kommer med fly, buss eller tog.

Og det gjorde jeg. Jeg ringte Odd Gunnar og lurte på om jeg kunne overnatte fra fredag til lørdag. Fredag kveld banket jeg på døren til hjemmet deres. Kona Sigrun åpnet døren og ønsket meg velkommen. Jeg ble ledet inn til kjøkkenet og rundt kjøkkenbordet satt seks andre løpere og spiste kveldsmat. Gjensynsgleden ble stor da jeg gjenkjente tre av dem fra tidligere løp. Gøy var det også å bli kjent med de andre løperne som var tilstede. Det ble ei utrolig koselig stund og samtalene fløt fritt rundt bordet. Jeg følte meg med en gang hjemme.



Samling rundt kjøkkenbordet hos Odd Gunnar.

Det var med stor beundring jeg gikk og la meg i premierommet til Odd Gunnar. Det var pokaler, medaljer, trofeer og diplomer fra gulv til tak. I alt hadde han da løpt 275 maraton, påfølgende dag skulle han løpe sitt 276. For noen prestasjoner! Det var utrolig inspirerende å våkne opp neste morgen, timer før jeg selv skulle løpe.

I likhet med kvelden før disket Sigrun opp med nydelig mat og vi samlet oss rundt kjøkkenbordet for frokost. Det opplevdes som å være en del av en storfamilie hvor alle var velkomne.

Det er ulike starttidspunkt for Steinsland Bygdemaraton. Målet er at alle skal kunne delta på premieutdelingen kl.15.30. Jeg valgte å starte kl.10 sammen med en rekke andre løpere. Startnummeret mitt var håndlaget av tøy og nummeret skulle reflektere antall maraton man har fullført om man riktignok hadde oppgitt dette.

Starten var ute på et jorde og Odd Gunnar avfyrte startskuddet med ei hagle og vi var igang! Vi løp forbi tunet til Sigrun og Odd Gunnar og nedover det bar. Løypa var godt merket med både norske flagg og håndlaget skilt for hver kilometer. Fargen blå gikk igjen og gjenspeilte Odd Gunnar sitt engasjement som politiker.

Som det ligg i navnet så skulle vi blant annet løpe rundt Ogge. Ogge er en innsjø i kommunene Birkenes og Iveland i Agder, og maratonet gikk gjennom de tre kommunene Vennesla, Iveland og Birkenes.

Det var i strålende Maivær vi la i vei. De første fem kilometerne gikk lekende lett der jeg løp i vakre omgivelser og sammen med andre. Så begynte motbakkene. Jeg var blitt advart at det var en vakker, men tung løype med mange bakker. Jeg kan bekrefte at det er helt riktig! Det var bakker opp og bakker ned, og i det jeg trodde at nå flater det ut etter svingen så var det jammen en stigning opp igjen. Jeg hadde som mål å løpe i alle bakkene, men at jeg skulle tillate meg å stoppe ved drikkestasjonene.

(Bildet: Steinsland viser på et veiskilt hvor stedet befinner seg i verden)

Det var i alt 10 drikkestasjoner og mer unike drikkestasjoner skal man lete lenge etter. De var i skuffen framme på en traktor! Her ble man tatt godt imot av utrolig koselige frivillige, venner og familie av Sigrun og Odd Gunnar, som kom med oppmuntrende ord. Det var rikelig utvalg; vann, cola, sportsdrikk, banan, sjokolade og peanøtter.

Mesteparten av løypen løp jeg alene og det var langt mellom tilskuerne. Likevel gjorde dette ingenting da jeg nøt de vakre omgivelsene, samt at de tilskuerne som var tilstede gav en ekstra boost.

Underveis i løpet strittet det imot og jeg endte opp med å gå i de tre oppoverbakkene før den aller siste. Det var med stor lettelse og glede jeg løp opp den siste bakken (ca. 300 meter) og krysset målstreken! Jeg mottok diplom, pins og deltakerpremie og var utrolig fornøyd.

Allerede etter målgang meldte jeg meg på (muntlig) til neste års arrangement og det sier jo sitt når kroppen er utkjørt og egoet er knust etter å måtte gå i en rekke av bakkene. Samtidig kjente jeg på en ekstrem lykkefølelse og tilhørighet.

Det må nevnes at opp i det hele hadde Odd Gunnar til og med rukket å løpe maratonet selv.

Kl.15.30 var det tid for feiring! Det var blautkake og kaffe til alle før premieutdelingen. Stemningen var avslappende og bare blide mennesker å se.

Premieutdelingen var nok et høydepunkt! Premiene ble høytidelig overlevert av selveste skiskytter ekteparet Fanny Horn Birkeland og Lars Helge Birkeland fra Birkenes. Her var det pokaler for alle! Følgende kategorier ble delt ut: Eldste deltaker, Langtvekkistanprisen (de som har lengst vei). Verdensrekord rundt Ogge og rundt Klepp. Ingen rekord. 5-års og 10-års premie. Beste Birkenesing. Klassepremier, Beste dame, Beste herre. Årets sprekk ble ikke delt ut i år.

Det var med barnslig glede jeg stod på pallen og mottok 1. premie i min aldersgruppe. Jeg bør vel kanskje ikke legge til at jeg var eneste kvinne i denne gruppen?

Til dere som ikke kjenner meg, så var dette min 17 maraton, hvor jeg har hatt gleden av å løpe blant annet Boston Maraton 4 ganger. Steinsland Bygdemaraton er utvilsomt en helt spesiell opplevelse og anbefales på det sterkeste.

Tusen hjertelig takk til Odd Gunnar og Sigrun for et fantastisk arrangement og for rausheten dere har vist, og tusen takk til de frivillige også. Gleder meg allerede til neste år.

Eirin Liseth Ekeberg

Amatørløper og Daglig leder for GRIT nation Sport



Km-markering med særpreg.



Det var skiskytter Lars Helge Birkeland som var beste mann på halvmaraton. Anders Tveit på andreplass.

Resultater menn halvmaraton:

HALVMARATON Menn 21-34 1 Lars Helge Birkeland Birkenes IL 1:19:00 2 Anders Tveit Birkenes IL 1:20:32 3 Tom Andreas Kalhovd Øvrebø IL 1:25:59 4 Preben Brosta Gitmark Lillesand IL 1:31:16 5 Eirik Rosseland Kr.sand 1:35:50 6 Bjørn Emil Thomassen Kvarstein 1:41:39 7 Martin Lind Gitmark Bergen 1:48:36 8 Ruben Ramselien Hellemyr 2:26:56 Menn 40-44 1 Kenneth Halvorsen Grimstad lk 1:36:48 2 Carlos Aduto Yanze Kr.sand 2:05:33 Menn 45-49 1 Geir Heddelsnd Otera IL 2:14:21 2 Glen Heddeland Colorline 2:36:39 Menn 50-54 1 Abraham Grimstveit Treungen IL 1:52:35 2 Espen Bruflot Saltrød 2:21:32 Menn 60-64 1 Lars Helge Fossdal Sørland. Sykehus 2:08:54 2 Olav Juven Herefoss 2:23:15 Menn 65-69 1 Rune Bjørklund ExpressIL 1:51:49 Menn /0-74 1 Torleif Undem Lillesand IL 2:08:26 Kåre Haugen Monkehåjen GT Fullført Menn 80-84 1 Roy Frydenberg Son 2:57:32

Resultater kvinner halvmaraton:

Kvinner 21-39 1 Eirin Tveit Birkenes IL 1:50:00 2 Sofia Victoria Steinsland Team Steinsland 2:44:35 3 Ruth Myhre Team Myhre 4:54:31 Kvinner 55-59 1 Lillian L. Jahnson Sparebanken sør 1:59:13 Kvinner 60-64 1 Signe Gunn Myhre Team Myhre 4:54:22 2 Åse Gunn Mosvold Hogga Team Myhre 4:54:53 Kvinner 65-69 1 Marit Fjordheim Iveland IL 3:02:07



Oddbjørn Wetteland.

Resultat menn maraton

Menn 21-34 1 Jørgen Nygård Torridal IL 3:28:13 2 Svenn Landås Nodeland 4:24:10 3 Jørgen Fossli Iveland IL 4:38:32 4 Bernt Kristian Opsal IT-toget 4:39:45 4 Knut Morten Hornnes IT-toget 4:39:45 4 Tor Harald Bjelland IT-toget 4:39:45 7 Tobias Fossli Iveland IL 5:17:58 Menn 35-39 1 Jan Magnus Brevik Romerike Ultralk. 3:28:42 2 Espen Landås Iveland IL 3:43:15 3 Robert Lunden Iveland IL 6:00:35 Øyvind Raen Birkenes IL brutt Menn 40-44 1 Erik Bjørn Olsen Andersen SK Vidar 3:01:37 2 Espen R. Hillebø Kyrkjebø IL 3:40:04 3 Tormod Karlsen Birkenes IL 4:35:50 4 Jan Kristian Stordrange Flekkefjord 4:54:26 Menn 45-49 1 Jarle Larsen Kitron 3:23:07 2 Robert Stenersen McShane Vågsbygd run. 3:43:11 Menn 50-54 1 Rune Jakobsen Kr.sand løpek. 3:28:50 Menn 55-59 1 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL 3:45:01 2 Oddbjørn Austad Bryne triatlon 4:16:57 Menn 60-64 1 Oddbjørn Aamodt Bryne triatlon 5:55:06 Menn 65-69 1 Per Audun Heskestad AKS 4:01:42 2 Oddbjørn Wetteland Sandnes 5:09:25 3 Sigurd Lima Gjesdal IL 8:06:10 Menn 80-84 1 Harald Sel Bryne 5:10:31



Per Audun Heskestad tok en klasseseier på maraton.

Resultat kvinner maraton:

Kvinner 21-39 1 Isabell Aarnes Romerike Løpekl. 4:22:54 Kvinner 40-44 1 Astrid Hoppe Løpek. Lillesand 4:09:57 Kvinner 45-49 1 Eirin Ekeberg Nesøya 4:07:32 Kvinner 60-64 1 Liv B.Lystad Vidar 4:12:23 2 Lise Lithun Gjesdal IL 8:06:10



Startstreken. I et bygdemaraton er det ikke en gedigen plastportal, men en mer særpreget løsning.



Odd Gunnar Tveit, Oddbjørn Wetteland, Lise Lithun, Harald Sel, Sigurd Lima.