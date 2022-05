Nordens Ark Trailrun går på vestkysten av Sverige, ca. midt mellom Göteborg og norskegrensa. Med fritidshus i nærheten passa det fint for Martin Kjäll-Ohlsson å få med seg dette løpet, og med klar seier var det ingen grunn til å angre på det. Martin brukte 1.18.50 på de 15 heller kuperte og ulendte kilometerne, og han hadde nesten 5 minutts forsprang til nummer to.

– Det var et helt topp arrangement. Løypa i seg selv er kupert og krevende, men i all hovedsak godt løpbar, forteller Martin til Kondis.



– Frister det med mer terrengløping etter dette?

– For min egen del foretrekker jeg nok mer sammenlignbare øvelser slik som maratonløp i flate løyper, men trening i terrenget er sikkert sunt og bra. Det er uansett lettere å få en god økt med startnummer på brystet, sier Martin.



Han forteller også at samme klubb, IK Granit, arrangerer kveldsløp i den samme skogen på tirsdagene i juli.

– Kaprifoljoggen heter det. Grei motivasjon for å komme seg opp fra stranden eller båten.



Resultatlistene er ikke søkbare på nasjon, men veteranen Morgan Larsen løp inn til en fin 15. plass på 15 kilometeren. På Facebook beskrev han opplevelsen slik:



"Tøft løp over 15 km i røft terreng med mange bratte motbakker. Endte til slutt på en 16. plass av totalt 130 deltakere. Godt fornøyd."



Morgans datter, Julie Larsen, var også med på 15 kilometeren, men i resultatlista står hun oppført med DNF (Did Not Finish). Morgan forteller til Kondis hvordan det gikk til:

– Julie ledet klart gjennom hele løpet, men klarte å løpe feil ca. 2 kilometer før målgang. Arrangøren lover å merke løypen bedre til neste års arrangement.



Minst tre norske – fra Hybris Norwegica – løp 30 km, og raskest av dem var Ole Jan Larsen med 4.08.12. Vinnertida her var 2.45.07.



I alt fullførte 276 løpere de tre lengste distansene med 91 på 30 km, 130 på 15 km og 55 på 8 km. I tillegg var det kortere distanser for barn og ungdom.





Morgan Larsen fra Sarpsborg smilte bredt i sola etter terrengløpet i Sverige. (Foto: privat)

Menn 15 km 1. Martin Kjäll-Ohlsson Hälle IF 01:18:50 2. Svante Lundgren Solvikingarna 01:23:31 3. Johan Lind Trail running Sweden 01:25:34 4. Oscar Oppenheim Fjellstil 01:27:19 5. Mattias Johnsson 01:29:40 ... 15. Fred Morgan Larsen Fredrikstad IF 01:35:57 Menn 30 km 1. Viktor Törneke Team Incognito 02:45:07 2. Jim Lee IK Granit 03:00:20 3. Erik Larsson Team Nordic Trail 03:02:50 4. Ulf Lunnhed Ok Reftele 03:07:18 5. Johan Dahlgren Aktivitus Sports Club 03:12:31 ... 39. Ole Jan Larsen Hybris Norwegica 04:08:12 52. Alexander Balfour Hybris Norwegica 04:24:57 54. Svein Mygland Hybris Norwegica 04:44:32



