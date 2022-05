TINEstafetten arrangeres hvert år og skoleelever over hele Norge stiller til start for å løpe for gode saker som variert kosthold og fysisk aktivitet. Den aller første utgaven av stafetten så man under NM i friidrett i 1993. Da deltok omlag 10500 barn og unge rundt om i landet. Siden den gangen har stafetten blitt utvidet på alle områder. Flere og flere deltar, og andre land har begynt å kopiere konseptet.



2022: Endelig tilbake etter pandemien

I år kan stafetten endelig arrangeres igjen. I 2020, et par måneder etter at pandemien brøt ut, fikk man for så vidt arrangert en meget bra alternativ løsning. Barn og unge løp hver for seg og til sammen nådde man en distanse som fra jorden til månen.



Det aller første heatet er klart for å starte årets TINEstafett på Bislett stadion. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Helse- og omsorgsministeren startet årets stafett

Startpistolen var ikke like klar som de ivrige elevene på startstreken, og minister Kjerkol måtte gjøre et par forsøk før skuddet kom. Allikevel kom stafetten godt i gang, og barnas innsats rundt banen var det ingenting å si på.



- Det er nok 100 000 barn i aktivitet i TINEstafetten i år, forteller ministeren til Kondis.

- Vi skulle hatt barn i aktivitet hver eneste dag. Nå har vi hatt to år med pandemi hvor vi dessverre ikke har rørt oss så mye som vi burde, så nå trenger vi å komme i gang. Dette er således et fint arrangement for å markere det, fortsetter Kjerkol.



Hva kan vi gjøre for at de unge bruker litt mer tid på fysisk aktivitet og mindre tid på å scrolle på mobilen?

- Gode arrangementer slik som dette er i hvert fall noe veldig konkret. Når barn først møtes i fysisk aktivitet så gir deg gode opplevelser. Vi må også tenke på at vi har en skolehverdag som gir rom for fysisk aktivitet, samt at vi har gode lokale arrangementer gjennom idretten og andre frivillige, svarer Kjerkol.



Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk æren av å starte det hele. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Fornøyd ordfører

Oslos ordfører Marianne Borgen var også til stede da stafetten startet, og innledet det hele med en tale fra den grønne gressmatta. Borgen var svært fornøyd med å se aktiviteten på ærverdige Bislett stadion.

- Dette er jo helt fantastisk! At det er 4500 til 5000 unger som møtes her i dag på den tradisjonsrike Bislett stadion, til verdens aktivitetsdag, er jo utrolig gøy! Og at det er 100 000 barn i hele landet som i dag er i aktivitet og løper stafett er jo veldig gøy. Særlig nå etter to år med pandemi, så trenger ungene og møtes igjen, de trenger å ha det gøy sammen og de trenger å være aktive sammen, sier Borgen til Kondis på indre bane.



Oslos ordfører Marianne Borgen taler til ungdommen. I bekgrunnen ser vi konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. (Foto: Tom-Arild Hansen)



En annen som naturlig nok var på Bislett stadion var konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland. Han sier at sunt kosthold og fysisk aktivitet er grunnsteinen for et godt liv både i skolen og senere i arbeidslivet.



Vi i Kondis kunne selvfølgelig ikke vært mer enig, og det var artig å se tusenvis av ungdom i aksjon på friidrettsbanen.