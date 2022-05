(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Ukas bedrifto-løpere søkte ly for regnet ved Mjøsa.



Etter mange uker med oppholdsvær kom det etterlengtet regnvær, noe som gjorde det litt mer utfordrende for de som bruker briller når de løper og leser kart. I alt stilte ca 125 løpere til start på tirsdagens bedriftsorienteringsløp, som var det tredje for sesongen. Storihlehagan består av mange stier, en del hytter og terrenget er forholdsvis flatt.

Best i langløypa H 5,5 km var Kenneth Bilstad på 29.38 og best i D 4,5 km var Mari Norstad Opsahl på 34,30. Her var Tom Røise raskest blant herrene i H 4,5 km på tiden 28,39



Resultater og litt omtale på nettsidene til Innlandet bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalg



Kveldens sekreteriat og sportssalg.



Lis Dæhli klar til start.





Litt kvist ved den siste posten​.



Steinar Libak målstempler​.



Målstempling.



Dagens mål er nådd.



Anvent tid skrives på liste​.