Løpet hadde start og mål i Standparken nede ved Mjøsa, og gikk stort sett på fine grus- og skogstier nordover langs elvekanten med en runde i Hovemoen. Det kom en skikkelig regnskur rett før start, men da starten gikk tittet også solen fram igjen.

Løpet ble arrangert av Litrim. Strandtorget kjøpesenter var løpsssponsor.

Her finner dere resultatene for fellesstart 9,2 km

Og her er resultatene for de som løp virtuelt.

Oline Vestad fra Vågå IL ble igjen beste kvinne med tiden 37:52, 20 sekunder foran Eugenie Gulowsen fra LIF. Her ser vi Oline på grusstien langs elvebredden der Gudbrandsdalslågen renner ut i Mjøsa.

Stor fart mot mål for, Torger Haukåen (518) fra Sør-Vekkom Lauparlag ble tredje raskeste løper og vinner av klasse Aktive 20 – 35 år, skiløperen Vegard Hamnes (517) fra Lillehammer Skiklub som ble nummer to i Aktive 20 – 35 år og Solan Renolen fra Lillestrøm (513) nummer tre i Aktive 20 – 35 år.

Femten år gamle Lilja Celina Kjær Jørgensen ble vinner av klasse 12 – 15 år, og fjerde raskeste kvinne i løpet. Bak ser vi Ida Børset Westad med startnummer 18, som ble vinner av klasse 30 – 39 år.

Det var mange dueller i løpet. Her ser vi Gunnar Kaus (23) fra Sør-Vekkom Lauparlag, som ble nummer fire i klasse 30 – 39 år (23) side om side med Edvard Fossum Olstad (5) fra Øyer Tretten IF, som ble nummer to i klasse 16 – 19 år.

De yngste deltakerne 0 – 11 år og voksne som deltok i klasse trim uten tidtaking hadde en kortere løype på 4,4 km. Selv om resultatlisten for de yngste deltakerne ikke ble rangert etter tid, var det ikke noe å si på konkurranseinstinktet til noen av deltakerne. Her ser vi tre av dem som alle representerer Vingrom IL rett etter start, Håkon Aaen-Egenes (602), Johan Melbø (601) og Aleksander Aaen-Egenes (597)

Løypa gikk under flere bruer som er dekorert med graffiti. Her ser vi Sofie Lund Jørgensen fra Vingrom IL i klasse 0 – 11 år, i flott driv mot mål under en av disse bruene.

Mål i sikte, Rannveig Røstad (562) fra Søre Ål Il i klasse 40 – 49 år, Odin Røstad (504) frå Søre Ål Il i klasse 12 – 15 år og Per Grøan frå Lillehammer (78) i klasse 50 – 59 år.

Far og sønn, den tidligere langrennsløperen Geir Ludvig Aasen Ouren, Vingrom IL løp sammen med sin 7 år gamle sønn Bjørn Ouren i den 4,4 km lange løypa, for de som var 11 år eller yngre.