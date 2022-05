Rett før løpet kom det et skikkelig regnskyll som gjorde arrangørene klissvåte, men da de 16 barna var klare for sitt løp var det opphold og fint vær. Barna løp en runde på banen og viste topp motivasjon og store smil. De gledet seg til neste løp allerede like etter målgang.





Alt klart for start i barneløpet. 400 meter på stadioen venter. (Foto: Rune Romnes)



5 kilometer gateløp

Da starten gikk for 5-kilometeren var det også perfekte forhold. Allerede etter 400 meter hadde løpsvinner i herreklassen, Matias Sunde, fått en bra ledelse. Han løp bedre enn han estimerte på forhånd og vant med tiden 15:47. Dette er 11 sekunder bak løyperekorden han satte i fjor. Gunnar Brekke Amundsen ble nummer 2 med tiden 17:35.



Allerede etter 400 meter hadde Matias Sunde fått en komfortabel ledelse. Her på vei mot mål. (Foto: Rune Romnes)



Kvinneklassen ble vunnet av Trude Harstad med 20:37. I fjor ble Harstad nummer 4 i dette løpe, med en noe bedre tid den gangen (20:16). Andreplass i dag gikk til Ingvild Horgen som løp på 21:44.



Trude Harstad var raskeste kvinne på dagens 5-kilometer. (Foto: Rune Romnes)



Totalt løp 43 deltakere hovedløpet på 5 kilometer, og svært gledelig er det å se at antall løpere i trimklassen øker. Det viktigste er å være med og ha det gøy. Neste løp tirsdag 24. mai er Holtan Damtjønn, som er et nytt motbakkeløp i perfekte omgivelser på Gvarv.





Tarjej Brokka Valhovd på vei mot mål (Foto: Rune Romnes)





Sveinung Håland krøp akkurat under 20-minuttersgrensa og fikk 19:59 på klokka. Det holdt til 7. plass totalt og 3. plass i klasse M50-54. (Rune Romnes)





Marianne Solberg på vei mot mål. (Foto: Rune Romnes)





18:39 holdt til 3. plass totalt for Marius Lid. I klasse M35.39 ble det seier. (Foto: Rune Romnes)



SE ALLE RESULTATER HER