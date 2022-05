Klæbo klar for Sømnamile

Det er nå avklart at Johannes Høstflot Klæbo kommer til Sømna 21.mai. Klæbo har fem OL-gull og seks VM-gull, og har vunnet verdenscupen i langrenn sammenlagt tre ganger. Han stiller til start på Sømnamile sammen med Even Northug. De er begge på sprintlandslaget i langrenn og sponses til Sømnamile av Torghatten AS. Lagkamerat Erik Valnes var også tidligere påmeldt, men måtte melde avbud. I tillegg til å konkurrere på 10 km gateløp, vil skiløperne være tilgjengelige for bilder og autografer før barneløpet, løpe sammen med barna i barneløp, og delta på After Run på Sømna Kro og Gjestegård etter løpet.







Start og mål blir her ved idrettsbanen i Vik. (Foto: Arnold Winje)



113 påmeldte

10 dager før løpet er det nå 113 forhåndspåmeldte, hvorav 75 er påmeldt til 10 km, og 38 til 5 km. Deltakere i klassekonkurransen og barneløpet kommer i tillegg, da de i hovedsak vil melde seg på løpsdagen. Barneløpet er ca 650 meter langt og starter på Vik stadion, mens deltagere over 10 år kan velge mellom 5 og 10 km med eller uten tid. Skolebarn som deltar kan være med å vinne 5000 kr fra SpareBank1 til klassen sin. Klassene med flest deltakere vinner premie. For barn og unge som løper uten tidtaking er det gratis å delta.



Liv i løypa

Komiteen lover et flott arrangement. Lokale lag og foreninger vil sørge for at det blir underholdning og musikk både på stadion og ute i løypa. Etter løpet blir det premieutdeling både til de raskeste i hver aldersklasse og rikelig med uttrekkspremier fra lokale sponsorer. Det blir åpen kafe fra kl 12, og mulighet for å kjøpe seg middag da Gomatlaget serverer lapskaus. Vi avslutter dagen med After Run på Sømna kro og gjestegård kl 18:00.





Løypekart for 10-kilometeren.





Løypekart for 5-kilometeren.





Sømnamile blir allerede fra starten av et Kondis kvalitetsløp. Det betyr blant annet full klasseinndeling i konkurranseklassene og 40 kroner avslag på startkontingenten for Kondis-medlemmer.



