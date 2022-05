Holmenkollstafetten arrangeres i dag, og som vanlig samler stafetten titusenvis av løpere. Noen timer før start er det påmeldt 3150 lag, noen færre enn rekordutgaven i 2019 da 3450 lag var påmeldt og 3252 lag fullførte. Det vil altså være over 45 000 løpere på farten i Oslos gater utover ettermiddagen. Holmenkollstafetten samler i stor grad bedrifter og mosjonister, og Kondis stiller også i år med eget lag. Også for landets beste løpere er "Kollen" et naturlig høydepunkt, og det er stor prestisje å vinne eliteklassene.

Kondis har fotografer i løypa for å følge deler av festen, men før disse blir tilgjengelig kan du følge Holmenkollstafetten live. Holmenkollstafetten streames via Amadia-portalen Direktesport.no. Dette er bak betalingsmur, men hvis du har abonnement på en av lokalavisene tilsluttet Amedia vil du i de fleste tilfeller kunne logge deg på direktesport.no gjennom den digitale delen av abonnementet. Hvis ikke kan du kjøpe deg tilgang gjennom en av avisene.



IK Tjalve har vunnet kvinnenes eliteklasse tre av de fire siste gangene. Her sist i 2019 . (Foto: Kjell Vigestad)



Gulars vinnerlag i menn elite i 2019 som har tre strake seire. (Foto: Kjell Vigestad)

