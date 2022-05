Starten har gått for årets 4. Perseløp.(Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Det var så godt som optimale forhold i ved Ås skole i Eidsvoll søndag. Vinden som har vært ganske plagsom på Østlandet i det siste hadde løyet, og selv om solen skinte fra skyfri himmel var ikke varmen særlig plagsom. Med forbehold om feil så registrerte arrangøren Bjørn Sakseberg i Feiring IL 19 nye perser denne gangen. Med 47 fullførende tilsvarer det en perseprosent på vel 40!





Etter 1.5 km meter ledet Hallvard Nilsen foran Henrik Jørgensen med vinner av 10 km Jakob Bruun Lorentsen på halen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kjersti Christina Moody vant 5 km på fine 19.34 - noe vi tror må være ny pers for jenta fra Årvoll.​ (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Konkurranseglade Dorte Foss fra Raufoss var selvsagt på plass og var ikke mer enn mellomfornøyd med 44.21 på mila. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



15 år gamle Henrik Jørgensen fra Fossum IF vant 5 km med 16.41 - et stykke bak persen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ann Helen Olsen fra Tistedal vant 10 km på 42.01. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Pål Simonsen løp tre tøffe etapper under Holmenkollstafetten dagen før men klarte likevel fine 41.20 - med veldig tunge bein. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Tidligere fotballspiller Erlend Hauge løp nærmest på hjemmebane og tilbakela mila på 40.51. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Jentene fra Våler koste seg i Gunnlovsbygda. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ungjentene Emma Otterhaug - Olivia Otterhaug - Ida Marie Østlie fra Våler i Solør. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Resultater Perseløpet 15.05.2022: Halvmaraton kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ann Helen Olsen Tistedal K20-34 42:01:00 00:00 2 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K55-59 44:21:00 02:20 3 Jannike Isaksen OSLO K20-34 50:14:00 08:13 4 Mali Rossland OSLO K20-34 01:00:39 18:38 Halvmaraton menn: 1 Kjell Magnus Antonsen Kolbotn SK M45-49 1:16:55 00:00 2 Per-Gunnar Mustad Langesund sykle- og tri.kl. M50-54 1:24:08 07:13 3 Pål Harboe OSLO M20-34 1:24:57 08:02 4 Marius Thrane Hof IL M20-34 1:26:36 09:41 5 Christoffer Rudi EIDSVOLL M20-34 1:28:27 11:32 6 Jens Peter Elton Gransæther Kolbotn IL M50-54 1:30:28 13:33 7 Yngve Sandøy KLØFTA M40-44 1:34:04 17:09 8 Stian Morten Pettersen EIDSVOLL M35-39 1:40:20 23:25 10 km menn: 1 Jakob Bruun Lorentsen Koll IL M16-17 35:48 00:00 2 Arnt Erik Landa Stamaica Prontos M20-34 36:40 00:52 3 Kjetil Berntzen Kolbotn SK M20-34 37:08 01:20 4 Fredrik Worren OSLO M20-34 37:29 01:41 5 Simen Havik RÆLINGEN M20-34 38:12 02:24 6 Pål-Erik Langøigjelten HAMAR M55-59 38:58 03:10 7 Espen Lie Os Turnforening M20-34 39:44 03:56 8 Erlend Hauge Trimmen Fysioterapi og Tr. M35-39 40:50 05:02 9 Roar Berg Trondheim & Omegn Sp.kl. M50-54 41:09 05:21 10 Pål Simonsen Bodø Bauta løpeklubb M60-64 41:20 05:32 11 Anders Nermoen NITTEDAL M40-44 41:21 05:33 12 Erik Dahl HOLTER M35-39 41:37 05:49 13 Kjartan Øxseth Lunderseter IL M35-39 41:44 05:56 14 Simon Mengaaen OSLO M35-39 43:22 07:34 15 Bjørnar Otterhaug Hasla IF M40-44 44:14 08:26 16 Jostein Riiser Kristiansen OSLO M40-44 46:07 10:19 17 Kim André Dalsaune Crossfit Lillestrøm M40-44 49:01 13:13 5 km kvinner: 1 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb K45-49 19:34 00:00 2 Synne Marie Bergkvist Magnor UL K14-15 19:53 00:19 3 Emilie Ruud Lia KONGSVINGER K14-15 20:51 01:17 4 Emma Otterhaug Hasla IF K12-13 29:30 09:56 5 Ida Marie Østlie Østlie Landbruk K12-13 36:22 16:48 6 Olivia Otterhaug Hasla IF K11 36:24 16:50 5 km menn: 1 Henrik Jørgensen Fossum IF M14-15 16:41 00:00 2 Hallvard Nilsen Gular M40-44 17:03 00:22 3 Bjørn Tore Gullord Lørenskog Friidrettslag M55-59 18:31 01:50 4 Børre Olsen Driv M55-59 19:23 02:42 5 Elias Hetle Hagen Lørenskog Skiklubb M14-15 19:28 02:47 6 Lars-Ola Rustad Nord-Odal IL M20-34 19:33 02:52 7 Ketil Magnus Dokset Hurdal IL M50-54 19:58 03:17 8 Vegard Nordli SAGSTUA M20-34 20:20 03:39 9 Jan Vegard Halvorsen RÅHOLT M50-54 21:07 04:26 10 Stein Viem OSLO M55-59 22:22 05:41 11 Rune Taranger DRØBAK M45-49 22:37 05:56 12 Espen Sjøberg EIDSVOLL M20-34 24:11 07:30



