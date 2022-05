Begge løyperekordene bli knust av østafrikanske løpere i Copenhagen Marathon søndag. I herreklassen krysset Berhane Tsegay fra Eritrea målstreken på 2:08:23, og kuttet ett og et halvt minutt av den forrige rekorden fra 2019, mens Helah Jelegat Kiprop fra Kenya i kvinnenes oppgjør høvlet av hele 5:19 av den gamle løyperekorden og vant på 2:24:10.

Solrike forhold med 15 grader i den danske hovedstaden viste seg å være en perfekt ramme for et raskt løp.



Helah Jelegat Kiprop vant kvinneklassen og satte ny fantastisk løpsrekord. (Foto: Matthew James Harrison)

Kiprop back in business

Sølvvinneren fra VM i Beijing 2015, Helah Jelegat Kiprop, viste at hun er tilbake i bransjen etter å ha født en sønn for to år siden.

- Jeg er veldig glad for å vinne løpet og selvfølgelig å sette ny løyperekord. Det er godt å være tilbake etter fødselen og deretter pandemien. Men akkurat nå vet jeg ikke hva mitt neste mål vil være, sa den 37 år gamle kenyaneren.

Under hele løpet så etiopiske Muluhabt Tsega ut som en sterk kandidat til seieren, men måtte til slutt ta til takke med andreplassen selv om hun senket sin personlige rekord fra 2018 med over ett minutt.



Camilla Bønågård fra Gimle IF var best av de norske damene i "Køben" med 2:44.19. Hun postet følgende melding på Instagram etter løpet: København maraton - 2:44:14 (15.4km/t) Nr. 14 av 3500 damer. Pers med nye 3 min. Vanvittig opplevelse

Topp 10 kvinner: 1 Hela Kiprob KEN F35-39 02:24:10 2 Muluhabt Tsega ETH F30-34 02:24:23 3 Agnes Keino KEN F30-34 02:25:08 4 Gladys Chesir KEN F25-29 02:26:33 5 Militsa Mircheva BUL F25-29 02:29:23 6 Yenenesh Dejene ETH F30-34 02:30:34 7 Hanna Vandenbussche BEL F35-39 02:35:25 8 Adrijana Pop Arsova MKD F30-34 02:35:29 9 Pascalia Jepkogei KEN F25-29 02:36:46 10 Samantha Fecteau USA F30-34 02:39:46

Ikke overrasket vinner

En tetgruppe på ti mann med den etiopiske fartsholderen Muluneh Bekele i front, passerte halvmaraton på lovende 63:26 minutter. Ved 30 km var gruppa redusert til seks løpere før de to kenyanere, Samuel Kiplimo og Daniel Kipchuma, fikk følge av av de to eritreerne, Berhane Tsegay og Henok Tesfaye og rev slo seg løs fra resten. Med to kilometer til mål viste Tsegay styrke og holdt helt unna for sin landsmann Tesfaye med 16 sekunder. Til tross for at han forbedret sin personlige rekord med fire minutter, virket ikke Tsegay overrasket over seieren.

- Jeg visste at jeg var i god form, så jeg er ikke overrasket. Det var et fint løp og en god løype, sa han.

Daniel Kipchumba ble nummer tre i sin maratondebut, og med tiden 2:08,55 underskred også kenyaneren den gamle løpsrekorden.



Berhane Tsegay gjorde et fantastisk løp og vant totalt. (Foto: Matthew James Harrison)

Sykt opplegg!

Rolf Steier, SK Vidar ble beste norske løper i København med 2:22:51. Han står registert med amerikansk flagg i resultatlista, men har dobbelt statsborgeskap.



Den tidligere kappgjengeren Håvard Haukenes har omskolert seg til maratonløperen og debutert på maraton i Kobehavn med 2:25:23. BUL-løperen la ut følgende umiddelbar evaluering av den oppleveldse på sin Instagramkonto:



- Første marathon i boks. Ganske sykt opplegg å løpe så fort du kan i 42,2km. Satser på å forbedre denne tiden!! 10km tider for spesielt interesserte: 34:33 - 34:23 - 34:02 - 34:17 . Siste 2,2 - 8:03



Magnus Warvik, SK Vidar var nest beste nordmann på 31. plass med 2:27:18 og Magnus Skeide Ruth, Spirit FIK snek se gogså inn under 2:30 med 12 sekunder på 44. plass

Topp 10 menn: Rank Name Nation Category Time 1 Berhane Tsegay ERI M35-39 02:08:23 2 Henok Tesfaye ERI M20-24 02:08:39 3 Daniel Kipchumba KEN M25-29 02:08:55 4 Samuel Russom ERI M30-34 02:09:36 5 Edwin Kimaiyo KEN M35-39 02:09:44 6 Yohans Mekasha ETH M20-24 02:10:43 7 Samuel Kiplimo KEN M25-29 02:10:50 8 Paul Eyanae KEN M30-34 02:12:19 9 Martin Musau UGA M20-24 02:12:35 10 Ed Goddard AUS M25-29 02:14:59

43. utgaven av løpet

- Etter at vi ble tvunget til å avlyse løpet i 2020 og 2021, kom Copenhagen Marathon tilbake sterkere enn noen gang i dag. Vi hadde en fantastisk løpsdag med tusenvis av tilskuere langs løypa, og det hele ble kronet av lynraske løpsrekorder for både menn og kvinner. Det skal ikke være noen tvil om at København er byen for de som ønsker en løpsopplevelse utover det vanlige, sier løpsleder Dorte Vibjerg.



Mer enn 11.000 løpere var påmeldt til den 43. utgaven av Copenhagen Marathon der ca. 8500 fullførte de klassiske 42195 meterne. 365 norske fullførte søndagens løp. Her er utvalgte resultater under henholdvis 4 timer for kvinner og 3 timer for menn:

Norske kvinner under 4 t: Pl Kl.pl Navn Klubb Klasse Tid 48 15 Maren Espeland Mjåtveit F30-34 03:09:35 51 17 Eva Simonsen F25-29 03:10:26 57 16 Elisabeth Rustad-Nilssen Håndverksgruppen F30-34 03:12:01 79 23 Ida Renee Tidemand Slorafoss Romerike ultraløperklubb F30-34 03:17:02 132 17 Kathrine Vandraas F35-39 03:24:38 149 16 Solveig Katrine Smedsland F45-49 03:26:01 176 10 Rønnaug Skille Team Skille F50-54 03:28:28 211 59 Siri Østensen OSI F25-29 03:31:06 255 28 Ingvild Nesheim F40-44 03:35:24 267 28 Kristin Angel F45-49 03:35:48 275 32 Monika Merket F45-49 03:36:18 338 37 Caroline Gjestemoen F40-44 03:39:26 364 71 Hanna Fjeldheim Dale F30-34 03:41:13 386 7 Hege Gathen Fredrikstad IF F55-59 03:42:20 413 27 Kristine Gabrielsson F50-54 03:44:00 448 55 Cecilie Førland F40-44 03:46:16 462 31 Vibecke Tvedt Gustavsen Follo løpeklubb F50-54 03:46:56 482 136 Annette Tangnes F25-29 03:48:01 498 44 Mari Homdrom Rusten F20-24 03:48:31 509 64 Elisabeth Follesø F40-44 03:48:54 614 162 Mia Nerland F25-29 03:53:32 626 122 Caroline Kokkim Kultorp F30-34 03:54:09 649 88 Åshild Lode F40-44 03:54:58 671 73 Silje Birgitte Johannessen Northern Runners F45-49 03:55:49 692 178 Tonje Vidringstad Iladalen Løpeklubb F25-29 03:56:41 696 180 Kristin Albrigtsen F25-29 03:56:46 768 142 Kristin Ugland-Trønnes Høybråten og Stovner IL F30-34 03:58:48 776 144 Ingrid Vonen F30-34 03:59:01 803 103 Rita Kristoffersen Gjerstad IL F35-39 03:59:56 Norske menn under 3 t: Pl Kl.pl Navn Klubb Klasse Tid 17 2 Rolf Steier SK Vidar M35-39 02:22:51 27 8 Magnus Warvik SK Vidar M25-29 02:27:18 39 11 Marius Skeide Ruth Spirit Friidrettsklubb M25-29 02:29:48 44 16 Even Bentzen Løvås Halden IL M30-34 02:32:59 50 14 Even Nikolai Kjensbekk Høybråten & Stovner IL M25-29 02:34:53 55 5 Trond Atle Smedsrud M40-44 02:35:40 58 6 Jonas Aamodt Moræus Bratsberg IL M40-44 02:35:55 59 1 Frode Tjelta Sandnes il M45-49 02:35:55 60 7 Pål Erik Johnsen SK Vidar M40-44 02:36:44 64 4 Aksel Bjørhovde M20-24 02:37:25 66 15 Jakob Meløy Sk Vidar M25-29 02:37:46 80 30 Tom Kuyken M30-34 02:40:09 90 17 Lars Haugvad GrampsUnit M35-39 02:41:06 120 8 Gaute Bere Genarps IF M45-49 02:43:45 122 38 Erlend Nydal Nydalen SK M30-34 02:43:52 127 28 Johannes Wathne SK Vidar M25-29 02:44:04 128 15 Kristian Bay Næss M40-44 02:44:12 130 27 Mathias Hamre Østvik Polarsirkelen vgs M35-39 02:44:19 144 31 Jørgen Henriksen M25-29 02:45:31 146 32 Sindre Vikanes M35-39 02:45:42 148 33 Sindre Westergren Team westergren M25-29 02:45:44 163 46 Gjermund Steinsland STEINSLAND GJERMUND M30-34 02:46:58 165 22 Ole Svihus Øl og kondis M40-44 02:47:12 176 52 Eivind Kvitstein Bfg Bergen løpeklubb M30-34 02:48:09 191 26 Asle Undheim Undheim IL/Jæren Sparebank M40-44 02:49:10 192 43 Erik Haugen Sandnes M35-39 02:49:16 197 27 Ole-Hermann Røhr Rygge IL M40-44 02:49:44 198 44 Åsmund Haugseth M35-39 02:50:16 202 7 Ole Gerhard Strand Snåsa IL M20-24 02:50:26 206 59 Sindre Jørgensen Stavanger friidrettsklubb M30-34 02:50:45 213 42 Mikael Knudsen TK M25-29 02:51:07 218 30 Tore Ueland Mikkeller running club Bryne M40-44 02:51:22 222 64 Ole Henrik Ruud M30-34 02:51:37 225 46 Gjermund Blauenfeldt Næss KJELSÅS LEGENDS M25-29 02:51:40 229 47 Jonas Tøgard M25-29 02:51:52 239 35 Fredrik Martinsen M40-44 02:52:18 248 17 Kenneth Gundersen Undheim IL M45-49 02:52:44 264 73 Jesper Møller M30-34 02:53:42 275 53 Sindre Tungesvik Siemenslaget M25-29 02:54:13 279 5 Anton Bueie Sportsklubben Kraft M55-59 02:54:19 287 44 Johan Skjølberg Svorkmo NOI M40-44 02:54:44 295 11 Stefan Lundgren Kristiansand Løpeklubb M50-54 02:54:58 301 23 Johnny Hansen Kristiansand løpeklubb M45-49 02:55:15 303 82 Marius Engeland Kristiansand løpeklubb M30-34 02:55:23 315 59 Anders Fløymo M25-29 02:55:42 314 70 Leif Ole Håvardsrud Geilo IL M35-39 02:55:42 325 85 Espen Bjørkeng Team Bjørknes M30-34 02:56:02 344 28 Göran Johanson Bålsta IK M45-49 02:56:34 385 84 Jardar Tosterud M35-39 02:57:38 401 34 Nils-Tore Erikstad Guttegymmen M45-49 02:58:19 404 18 Stig Andre Jansen Kristiansand Løpeklubb M50-54 02:58:26 418 80 Lars Reinsnes M25-29 02:58:46 416 61 Erik Wettergreen M40-44 02:58:46 422 81 Magnus Liland M25-29 02:58:51 426 82 Johann Evensen M25-29 02:58:55 440 92 Joar Hystad Stord IL M35-39 02:59:17 442 67 Jon Garman Laland MRC Bryne M40-44 02:59:20 450 94 Jørgen Aune Solberg Melhus M35-39 02:59:24 460 95 Tarjei Haga Stord IL M35-39 02:59:30 464 93 Rune Sandve Solvang Sandnes IL M25-29 02:59:31 463 118 Vegard Røneid Erikstad M30-34 02:59:31 470 94 Aksel Berg KERO M25-29 02:59:34 488 103 Ole Jakob Martinsen M35-39 02:59:47 502 40 Stig Rasmussen M45-49 03:00:08