Årets Åsaneløp hadde som i tidligere løp både halvmaraton og 5 kilometer på løpsprogrammet, i tillegg til barneløp. Det var ganske klare vinnere på begge distansene, men tettest ble oppgjøret på mennenes 5 km. Her vant Marius Sørli, men Joel Dyrhovden og Helge Haugen var ikke så veldig langt bak ham. Alle tre kom i mål på 15-tallet. Her var Eli Anne Dvergsdal ganske suveren blant kvinnene, hun løp inn på gode 16:56.

På halvmaraton var Adele Henriksen en ganske suveren vinner, akkurat slik som hun var i fjor. I år var vinnertiden nesten 6 minutter svakere, men Gular-løperen forklarte etter løpet at hun hadde behov for å kjenne litt på hvordan kroppen responderte på en slik konkurranse. På andreplass kom her veteranløperen Bente Hellevik som løp inn til årsbeste i aldersklassen sin, K50-54. Kristina Fjelltveit Blindheim tok den siste pallplassen her.

Og Sondre Øvre-Helland vant herreklassen på halvmaraton, akkurat slik som han gjorde i 2019 og 2021. I 2020 ble Åsaneløpet avlyst. Her var trenden klar gjennom hele løpet, Sondre dro i fra både Christopher Bergsagel Wiggen og Sjur Ferkingstad, som var de som til slutt fulgte Sondre opp på premiepallen.

Det var til sammen 225 deltagere på halvmaraton- og 5 kilometer i årets Åsaneløp, noe som er cirka 100 færre enn i 2019, før pandemien. I fjor ble det arrangert en litt amputert utgave av løpet.

Halvmaraton



Starten på halvmaraton går ved Åsane Senter.



Sondre Øvre-Helland holdt jevnt over den høyeste farten. Her nærmer han seg halvveis og vi kan ikke se noe til konkurrentene.



Premiepallen menn halvmaraton: Christopher Bergsagel Wiggen, Sondre Øvre-Helland og Sjur Ferkingstad.

20 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1057 Sondre Øvre-Helland Viking / Btsi Studentidrett M25-29 1:11:25 2 1079 Christopher Bergsagel Wiggen Gular/ Team Scott M20-24 1:13:31 3 1083 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb M40-44 1:16:27 4 1089 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett M20-24 1:17:22 5 1091 Truls Nesslin NESTTUN M35-39 1:17:29 6 1014 Ole Kristian Vikenes Skjergard M30-34 1:18:28 7 1045 Vegard Åsland Sørensen MO I RANA M30-34 1:20:35 8 1023 Bjarte Falkanger Varegg Fleridrett M35-39 1:21:40 9 1003 Jonas Møster Larsen EIDSVÅGNESET M25-29 1:22:29 10 1049 Heine Solberg Osterøy IL / Team Batti/Osterøy IL M45-49 1:23:12 11 1062 Jakob Klippen Btsi M25-29 1:23:41 12 1085 Kjell Ole Eide Hordvik IL M45-49 1:24:21 13 1013 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 1:24:34 14 1042 Tore Stakkkevold BERGEN M35-39 1:24:49 15 1054 Marius Paulsen Caverion M25-29 1:25:13 16 1082 Olav Endre Monstad SØFTELAND M50-54 1:25:39 17 1075 Bjørnar Eidsheim Eikanger IL M50-54 1:25:40 18 1088 Rune Vedvik EIDSVÅG I ÅSANE M40-44 1:25:54 19 1074 Einar Færø Eikanger Idrettslag M65-69 1:25:58 20 1004 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett / Varegg M40-44 1:26:42



Per Christian Eggen Mjøs kunne ikke gi alt i dag, han har slitt med et tretthetsbrudd som han måtte ta hensyn til. Fjerdeplass.



Truls Nesslin tar femteplassen.



Ole Kristian Vikenes.



Vegard Åsland Sørensen.



Adele Henriksen kjørte litt roligere i dag, men hun vant likevel klart.



Bente Hellevik var godt fornøyd med løpet sitt, det holdt til en andreplass, og med tiden 1:29:33 er det årsbeste tid i klasse K50-54 på Kondisstatistikken. Med ett sekund margin.



Premiepallen kvinner halvmaraton: Bente Hellevik, Adele Norheim Henriksen og Kristina Fjelltveit Blindheim.

Resultater kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1069 Adele Norheim Henriksen Gular K20-24 1:21:42 2 1068 Bente Hellevik Trio K50-54 1:29:33 3 1037 Kristina Fjelltveit Blindheim HJELMÅS K35-39 1:30:18 4 1018 Line Furnes MORVIK K25-29 1:37:50 5 1034 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 1:48:41 6 1084 Ewa Brodzik GARNES K35-39 1:55:32 7 1090 Nermina Kovac Bergen Kommune Idrettslag Bkil K50-54 1:58:15 8 1041 Anna Magnus BERGEN K35-39 1:58:54 9 1064 Renate Macpherson HORDVIK K45-49 2:02:02 10 1076 Anne-Kristin Johannessen Bergen Kommune K40-44 2:02:30 11 1031 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K60-64 2:02:32 12 1027 Hilde Sørensen BERGEN K25-29 2:04:39 13 1006 Christina Brautaset Femirun K50-54 2:09:51 14 1019 Nora Hauge Svendsen HAUKELAND K50-54 2:10:57 15 1048 Siv Nina Gjervik Løperjenter K55-59 2:14:54 16 1065 KAREN RØRLIEN MORVIK K50-54 2:15:10 17 1039 Anette Nedreli FYLLINGSDALEN K30-34 2:21:44



Line Furnes løper inn til en fjerdeplass i kvinneklassen.



Denne gjengen får vi kalle Eikanger-ekspressen: fremst her ligger Bjørnar Eidsheim og til høyre for ham ser vi Einar Færø, begge fra Eikanger IL. Til venstre ser vi Marius Paulsen.



Einar Færø løper i klasse M65-69, og da er tiden 1:25:58 utrolig god. Den er blant annet årsbeste i denne klassen. Einar er også nestoren i Færø-klanen, som har mange løpere på et høyt nivå.



Coach og løpetrener Per Gunnar Alfheim var en av dem som testet løpsformen på halvmaraton. Han kunne fortelle at han hadde persen sin på 1:19 i denne distansen nettopp fra Åsaneløpet. I dag var han et stykke bak den tiden.



Utdeling av startnummer, og Kondis var til stede.

5 kilometer



Klar for start på 5 km, Marius Sørli og Eli Anne Dvergsdal har stilt seg i fremste rad.



Start 5 km.



Ikke helt uventet så er Eli Anne Dvergsdal den første kvinnen som kommer til mål. I det siste nummeret av Kondis kan du lese om hvordan hun balanserer satsingen på løping både på fjell, gate og på bane.

20 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 650 Eli Anne Dvergsdal Gneist K30-34 0:16:56 2 645 Rebekka Birkeland FREKHAUG K25-29 0:18:24 3 580 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 / Idrett Uten Alkohol K45-49 0:20:11 4 573 Anne Alice Runner Idrett Uten Alkohol K30-34 0:20:29 5 526 Sølvi Abbedissen Norna-Salhus IL K45-49 0:21:53 6 517 Veronika Ask Stuksrud Idrett Uten Alkohol K25-29 0:22:11 6 618 Gro Sævik Dyrhovden Samnanger IL / Dyrhovden Enerski K30-34 0:22:11 8 591 Anne Lise Leiren Mastervik Osterøy IL K50-54 0:22:37 9 519 Helene Aarvold Aktimed K40-44 0:22:40 10 557 Ida Høsteng FLAKTVEIT K50-54 0:23:31 11 595 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 0:23:47 12 617 Elin Prestegård TERTNES K50-54 0:25:08 13 587 Caroline Vigeland nr1 Fitness K35-39 0:25:22 14 590 Bente Midtun BFG Bergen Løpeklubb K60-64 0:25:23 15 508 Linn Elvøy MORVIK K35-39 0:25:33 16 535 Maria Wåge Nygård RÅDAL K35-39 0:25:39 17 548 Marte Vatle BERGEN K30-34 0:25:59 18 597 Linn Helen Torsvik Bergen Triathlon Club K35-39 0:26:19 19 622 Mari Sunde Åsane Fotball Damer Jenter 12-13 0:26:25 19 623 Diana Wilson Åsane Fotball Damer Jenter 12-13 0:26:25 21 655 Marianne Engum ULSET K40-44 0:26:35



Rebekka Birkeland inn på en andreplass.



Grethe Jørgensen må alltid regnes med når det løpes i Åsane. Tredjeplass.



Anne Alice Runner.



Marius Garmann Sørli vant herreklassen på 15:34.

20 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 646 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M25-29 0:15:34 2 547 Joel Dyrhovden Samnanger IL / Joel Dyrhovden M30-34 0:15:49 3 610 Helge Haugen Hordvik IL M40-44 0:15:57 4 570 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M25-29 0:16:01 5 579 Leander Warncke-Wang Norna-Salhus M16-17 0:16:04 6 615 Jasper Gielen AC Lyra M20-24 0:16:15 7 537 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M25-29 0:16:41 8 503 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M30-34 0:16:54 9 659 Øystein Aamli Fil Aks-77 M35-39 0:17:02 10 528 Karl Jonas Tronstad ADO Aquatics M20-24 0:17:04 11 585 Anders Kleppe Norheim NESTTUN M30-34 0:17:08 12 513 Sondre Gjerde Aardal Norna-Salhus IL / Norna Salhus IL M18-19 0:17:47 13 652 Trond Spurkeland Varegg Fleridrett M35-39 0:18:41 14 530 Sander Sivertsen LODDEFJORD M16-17 0:19:15 15 638 Tobias Endresen Budal Bergen CK M20-24 0:19:17 16 611 Robin Hjertnes Søre Neset IL M30-34 0:19:21 17 619 Ruben Dyrhovden Samnanger IL / Dyrhovden Enerski M35-39 0:19:22 18 504 Jonathan Aarnes Carlson Norna-Salhus IL / ÅCK Gutter 12-13 0:19:25 19 527 Jarle Teigland NYBORG M40-44 0:19:29 20 639 Harald Olsnes VAKSDAL M55-59 0:19:33



Men allsidige Joel Dyrhovden er ikke så langt bak vinneren, Han driver både med skiløping og motbakkeløp, i dag blir det en andreplass i Åsaneløpet.



Helge Haugen er om mulig enda mer allsidig: orienteringsløperen og fotballspilleren tar her tredjeplassen.



Petter Rasmussen tar klasseseieren i M50-54.