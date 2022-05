Storehaugen Opp blir arrangert for tolvte gong Kristi himmelfartsdag 26. mai. Løpet er på 3,7 km og har ein stigning på nær 25 %. Starten går frå sjukehusvegen i Lærdal, 7 meter over havet til mål på Storehaugen 908 meter over havet. Løpet går 300 meter etter veg før det svingar opp på god sti til målgang på Storehaugen. Etter to år med coronatilpasningar, gledar Friidrettsgruppa i Lærdal IL seg til å arrangere motbakkeløpet på normalt vis.

Påmeldinga er godt i gang! Ordinær påmeldingsfrist er 24. mai kl 23:59, men det er høve til etterpåmelding inntil 1 time før start.



Løypekart Storehaugen Opp

Mange vinnarar frå tidlegare år har allereie meldt seg på, deriblant Stian Angermund, Øyvind Heiberg Sundby og Geir Steig . Desse er godt kjent med løypa. Me har og notert fleire andre sterke navn på påmeldinga som Hilde Aders og Joel Dyrhovden. Me håpar på fleire.

Stian Angermund har vunne tre gonger tidlegare, han har løyperekorden på 30:18 minutt og skreiv i ei melding:

- Storehaugen Opp er ett av de aller fineste motbakkeløpene jeg deltar i. Det blir en glede å komme tilbake til nydelige Lærdal og gi alt opp den tøffe løypen opp til Storehaugen.



Arrangøren håpar mange vil ta turen til Storehaugen Opp 26.mai.

Det er god premiering i konkurranseklassa og deltakarpremie i form av t-skjorte til alle. Det er og premie for løyperekord.

Mosjonistane utan tidtaking kan gå mellom 9.30 og 12.





Storehaugen Opp (Foto: Arrangøren)



Nydelig utsikt for deltakerne. (Foto: Arrangøren)





Vinner av løpet i herreklassen 2018, Erland Eldrup. (Foto: Arrangør)



Meir info om løpet og påmelding

Gå inn på heimesida storehaugenopp.com

Storehaugen Opp på Facebook



Storehaugen Opp på Kondis.no

