Som Kondis-reporter får du være til stede på løp og se idrettsgleden på nært hold. Du får møte kjente profiler, supermosjonister og spreke folk i alle aldre. Samtidig får du mulighet til å dele alt dette med Kondis sine lesere. Du kan også skrive reportasjer om arrangement du ikke selv er til stede på.



Jobb som reporter når det passer

Som frivillig reporter for oss kan du jobbe når du føler for det og når det passer. Du har ingen forpliktelser i forhold til oppgaven. Det stilles heller ingen krav utover at du er glad i å skrive og at du har et hjerte som banker litt ekstra hardt for kondisjonsidrett.

Du behøver heller ingen forkunnskaper som reporter. Vi lærer deg det du trenger å kunne når det gjelder publisering, fotografering etc.



Midnight Sun Marathon 2021 ble dekket av vår frivillige reporter i Troms, Trond Arne Liavik.



Har du ikke fotoutstyr?

I mange tilfeller kan Kondis hjelpe til med utlån av utstyr som du får disponere. Vi kan også hjelpe til med slike ting som kjøregodtgjørelse. Ta kontakt med oss og si hva du har mulighet til å bidra med, så ser vi hvordan vi kan få deg i gang som reporter for oss.



Vi håper å høre fra deg som har lyst til å bidra til å spre mer idrettsglede til våre lesere.



KLIKK HER FOR Å SKRIVE TIL OSS PÅ EPOST