Henning Mortensen, Lillehammer IF er igjen klar for Hamarløpet. Her på Domkirkeodden under meget sommerlige forhold i 2018. (Foto: Rolf Bakken)



I 2029 klarte Hamarløpet å samle rekord mange løpeglade til milløp og barneløp i hjertet av Hamar. Den gang var Hamarløpet Hedmarks klart største løp målt i antall aktive med 406 registerte i mål. Selv om de fleste løp denne våren har slitt med å komme opp i "pre-korona-tall", håper arrangørene av Hamarløpet å bidra til at enda flere får glede av folkehelse, folkeliv og løpeglede langs Hamars herligheter. Med ti dager igjen til løpsdagen er det allerede over 200 deltagere.

AIMS-sertifisert

Hamarløpet er et 10 km gateløp på flotte turveier i byområdet med start og mål på Skibladnerbrygga. Hamarløpet er kontrollmålt av AIMS-sertifisert løypemåler og er relativt lettløpt. Fra start går løpet gjennom Koigen, Domkirkeodden, Strandveien og de to jernbaneundergangene ved Snekkerstufeltet før vending og retur langs turveiene nærmest Mjøsa.



Petter Johansen, Lillehammer IF vant 2019-utgaven på ny løyperekord 31:53 foran klubbkameraten Mikkel Blikstad Thomassen. (Foto: Rolf Bakken)

Lav terskel - høy trivsel

Hamarløpet skal være en arena også for de som normalt ikke deltar på andre løpsarrangement men som likevel har lyst til å utfordre seg selv eller naboen. Her skal prestisjen tones ned og aktivitetsgleden dyrkes, slik at O2-snappere og hverdagsmosjonister kan finne utfordringer på en felles arena. I tillegg er det viktig for "Foreningen for Hamarløpet" å skape liv i byen og vise fram det beste av hva byen har å by på av naturperler, steder og omgivelser.

Det er et eget barneløp en time før hovedløpet med påmelding ved start, startnummer og premier til alle. De håpefulle kan velge mellom to alternative runder på ca. 400 meter og 1 km.

BUA årets gode formål

Et eventuelt overskudd av Hamarløpet går hvert år til et et formål i tråd med løpets verdier. Naturskolen i Hamar mottok kr 35 000 i gave i 2019. Årets overskudd går til BUA Hamar og øremerkes innkjøp av fritidsutstyr for gratis utlån. Å gi alle muligheten til å delta i sport og fritidsaktiviteter uten en høy terskel for utstyrsanskaffelser, er helt innenfor de verdier som Hamarløpet ønsker å formidle. Lavterskeltilbud som muliggjør et aktivt og sosialt liv bør være ekstra god grunn for komme seg opp av sofaen og bli med oss løpefesten den 28. mai.



Samleside fro Hamarløpet mmed reportasjer, mange bilder og alle resultater 2013 - 2019



