I herreklassen ble det mer eller mindre en kamp mellom Amos Kipruto og Titus Kimutai, begge fra Kenya. Førstnevnte tok hjem seieren etter å ha satt inn et rykk et lite stykke før oppløpet på Slottsskogvallen. Rykket holdt hele veien og Kipruto vant på tiden 1.00.50.



- Jeg har fine minner fra Gøteborg og denne fine løypa, så jeg ser frem til å løpe her igjen og sloss for seieren. Forrige gang ble jeg nummer to, men jeg vil gjerne vinne denne gangen, sa Kipruto før løpet. Vi vet nå at ønskene ble innfridd. Seierspallen ble etter hvert hundre prosent kenyansk, da Josphat Kemei løp over mållinjen som tredje beste. 8 av de 10 beste var for øvrig fra Kenya. Israelske Maru Teferi ble nummer fire, mens svenske Samuel Russom ble nummer 10.



I kvinneklassen ble det også rent bord til én nasjon, men her var det etiopiske løpere som stod for prestasjonen. Tigist Assefa vant på 1.08.20, etter en herlig kamp mot sine landsvenninner Tiruye Mesfin (1.08.25) og Aminet Ahmet (1.08.26). Etiopia hadde totalt 5 løpere blant topp 10, mens Kenya hadde 4 løpere på den listen. Også i dameklassen ble det svensk på 10. plass. Hanna Lindholm løp på 1.13.19 og var med det akkurat inne på topp 10.



Norske deltakere i Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet har for vane å være et populært løp for nordmenn. Så også i år. Hele 682 norske løpere var påmeldt, men at så mange faktisk stilte opp er ganske sikkert. Foreløpig er det noe uklart hvor mange nordmenn som faktisk var i aksjon.



Ronny Losoa ble beste nordmann i herreklassen med 1.11.08. Med dette var han nummer 26 totalt og nummer 3 i sin klasse M40. Tom-Erik Lukkedal ble nest beste nordmann på 34. plass totalt. Hans 1.11.56 holdt til 5. plass i samme klasse som Losoa. Odd Ivar Solvold, som ble nummer 9 av de norske herrene, kom på 2. plass i klassen M50.



Kari Lien Johnsen ble beste norske kvinne med 1.29.58. Johanne Laegran ble nest best med 1.31.50, mens Heidi Syversen ble nummer 3 av de norske på 1.31.57. Charlotte Knudsen som ble fjerde beste norske kvinne, ble også nummer fire i klassen sin (K45). Janicke Bråthe sørget også for en fin klasseplassering, med 7. plass i K50 og 1.35.11 på klokka.



Herrer // Topp 10

Plass Navn Nasjon Tid 1 Amos Kipruto Kenya 1.00.50 2 Titus Kimutai Kenya 1.00.56 3 Josphat Kemei Kenya 1.01.09 4 Maru Teferi Israel 1.01.16 5 Roncer Kipkorir Kenya 1.01.29 6 James Mwangi Kenya 1.01.31 7 Dominic Kiptarus Kenya 1.01.39 8 Michael Kamau Kenya 1.02.01 9 Lawi Kosgei Kenya 1.02.12 10 Samuel Russom Sverige 1.02.28

Herrer // Topp 10

Plass Navn Klubb Tid 1 Tigist Assefa Etiopia 1.08.20 2 Tiruye Mesfin Etiopia 1.08.25 3 Aminet Ahmet Etiopia 1.08.26 4 Ludwina Chepngetich Kenya 1.08.34 5 Gete Alemayehu Etiopia 1.09.24 6 Ayinadis Teshome Etiopia 1.10.04 7 Janet Kisa Kenya 1.10.39 8 Nancy Jesang Kenya 1.10.59 9 Stacey Chepkemboi Ndiwa Kenya 1.11.16 10 Hanna Lindholm Sverige 1.13.19

Norske herrer // Topp 10

Plass Navn Plass.klasse Tid 26 Ronny Losoa 3 1.11.08 34 Tom-Erik Lukkedal 5 1.11.56 54 Pål Onsrud 39 1.13.26 78 Vegard Saga 15 1.15.06 85 Truls Grøstad 55 1.15.35 98 Kristoffer Sagmo 66 1.16.07 107 Ottar Grønvold 16 1.16.21 110 Jørn Espen Nilsen 69 1.16.33 115 Odd Ivar Solvold 2 1.16.36 117 Pål Konradsen 21 1.16.39

Norske kvinner// Topp 10

Plass Navn Plass.klasse Tid 74 Kari Lien Johnsen 43 1.29.58 93 Johanne Laegran 54 1.31.50 95 Heidi Syversen 56 1.31.57 97 Charlotte Knudsen 4 1.32.03 115 Ida Tidemand Slorafoss 63 1.33.35 146 Janicke Bråthe 7 1.35.11 152 Klara Lyngnes 12 1.35.32 196 Hanne Vigander 17 1.37.07 203 Hanne Litlere 32 1.37.21 262 Marit Isachsen 128 1.39.09

