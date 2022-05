Rindal-gutten ble nummer syv i et felt med mange sterke seniorer. Han har nå norsk årsbeste både på 1500 og 3000 meter.

– I slike felt får jeg både fart og motstand. Det tjener jeg stort på, sa Magnus etter fantomløpet på 3.57,20. Det er bare litt over to sekunder bak U-18 EM-kravet.

– Mesterskapet i Jerusalem har jeg ikke noen forhåpninger om å løpe, sier Magnus. Kravet til Hoved NM i Stjørdal om seks uker er identisk med EM-kravet på 3.55,00.

– Heller ikke det noe jeg tenker mye på, men tar jeg kravet vil det blir vurdert, sier Magnus som allerede er kvalifisert for U-20 mesterskapet i Bærum over ferien på de to lengste distansene.

Magnus har hele tiden hatt sommerens UM (NM for yngre) som sesongens hovedmål.

– Den holder jeg på. Her løper jeg bare mot jevnaldrende, og det er her jeg håper å være med å kjempe om medaljene, sier Magnus som klart er i rute til det.

Flott sesong

I fjor var Magnus nummer to og tre i Norge på 600 og 800 meter. Rindal-gutten løp bare en konkurranse i vinter. Da ble det sølv både på 800 og 1500 meter under innendørs UM. Han fulgte opp med soleklar seier under NM terrengløp i Trondheim. I sitt første løp på bane utendørs senket han sin pers med ti sekunder på 3000 meter. Rindal-gutten topper norgesstatistikken på de to lengste distansene så langt.

– Men det er tidlig, understreker han.

Bommet sist

På UM innendørs i vinter ble Magnus nummer to på 1500 meter på 4.15,77. Nøyaktig ti sekunder bak årsklassens beste løper de siste årene Sondre Strande Omland fra Ull/Kisa.

– Den gang åpnet jeg for hardt, og ble straffet. Det går litt tregere inne, men tiden jeg gjorde i dag var likevel bare utrolig bra, sier Magnus som roser forholdene.

– 15 grader og vindstille, gode harer og et sterkt felt. Bedre kan det ikke bli, oppsummerer han.

Omland sesongdebuterer på bane denne helgen. Det blir spennende å se hvilket nivå han ligger seg på.

Topper klassen

Magnus sin tid på 1500 er klart raskest i landet i hans aldersklasse så langt. Det er også tiden han gjorde på 3000 meter for noen uker siden.

– Flere av de beste er enda ikke kommet skikkelig i gang, men det forringer ikke mine prestasjoner, konstaterer Magnus.

Han perset seg med ti sekunder på 3000 meter til 8.53,99 sist han var i Trondheim.

– Magnus ble nummer seks på åpningsetappen under Holmenkollstafetten helgen som var. Vi så da at han var i form. Prestasjonen i dag var mange klasser opp, og selv om jeg visste at han var i form var dette overraskende bra, sier Rindal-trener Tor Jarle Bolme.

Resultat 1500 meter menn, KM Trøndelag:

Plass Navn Fødselsår Klubb Resultat Startnr. 1 Sigurd Tveit 2000 KIF 3,45,52 263 2 Gregory Bernage 1999 Steinkjer FIK 3,49,76 265 3 Sondre Rishøi 2000 Selsbakk IF 3,54,75 276 4 Håkon Moe Berg 2006 Kyrksæterøra IL 3,55,48 266 5 Mathias Flak 1999 Steinkjer FIK 3,55,95 262 6 Jesper Lundin 2002 Bul-Tromsø Friidrett 3,57,10 270 7 Magnus Øyen 2007 Rindal.il 3,57,21 274 8 SImen Elingsdalen 1996 Steinkjer FIK 3,59,28 271 9 Tord Franke Ulset 2003 Selsbakk IF 4,00,83 269 10 Sondre Svarholt 2006 Stadsbygd 4,05,22 268 11 Sven Nevin 2007 Strindheim il 4,18,88 258 12 Alf Håvard Bråten Stensø 2006 Strindheim 4,23,60 273

