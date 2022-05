Halvmaraton menn

Etiopieren Frew Zenebe Brkineh som løper for Sandnes IL, tok en suveren seier på halvmaraton på meget sterke 1,08,03 i den ikke helt lette løypa som har både bakker og gruspartier, og var naturligvis kjempefornøyd. Hva han er god for i en flat asfaltløype får bare fremtiden vise.







Reidar Austrheim ble nummer to på halvmaraton (Foto: Turid Veggeland)





3. plass på halvmaraton. Den tidligere 3000 m hinder-spesialisten med pers på 8.16.75 fra 2007 holder seg fremdeles i meget bra form! (Foto: Turid Veggeland)



Christian Nøttveit på halvmaraton. (Foto: Turid Veggeland)



Terje Helgaland på halvmaraton (Foto: Turid Veggeland)



Lars Ole Gudevang (1551) og André Vareberg (1690) løp halvmaraton. (Foto: Turid Veggeland)



Halvmaraton menn // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL M35-39 1.08.03 2 Reidar Austrheim VIKEDAL M20-22 1.13.14 3 Bjørnar Ustad Kristensen SANDNES M40-44 1.15.15 4 Christian Nøttveit Teqva BIL M35-39 1.17.34 5 Tom Sanne Sandnes IL M45-49 1.18.23

Halvmaraton kvinner

Kvinneklassen ble vunnet av Melinda Frigstad med tiden 1.29.37.

- Vant jeg virkelig fortalte en veldig overrasket og smilende Melinda til Kondis etter løpet. – Jeg trener bare bakker opp og bakker ned sammen med hestene og hundene mine hjemme i Kvinesdal. Og det må tydeligvis fungere for jeg trener aldri intervaller!



Melinda Frigstad vant halvmaraton med tiden 1.29.37 (Foto: Turid Veggeland)



Elisabeth Knudsen tok andreplassen på halvmaraton. Hun var strålende fornøyd med ny pers. (Foto: Turid Veggeland)



Tonja Lunde Johansen ble nummer tre på halvmaraton. (Foto: Turid Veggeland)



Halvmaraton kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Melinda Frigstad Kvinesdal IL K35-39 1.29.37 2 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb K40-44 1.30.14 3 Tonja Lunde Johansen SANDNES K23-34 1.36.07 4 Tina Håheimsnes Skrubbholen Joggelag K23-34 1.38.34 5 Silje-Kathrine Syvertsen GTI Friidrettsklubb K35-39 1.39.08





Markus Richter ble beste på 10 km med 34.39. (Foto: Turid Veggeland)



Morten Grønbech ble nummer 2 på 10 km. (Foto: Turid Veggeland)



Øystein Wergeland tok tredjeplassen på 10 km. (Foto: Turid Veggeland)



Sivert Hebnes på 10 km. (Foto: Turid Veggeland)



Joakim Hansen (354) og Bjørnar Nedrebø (327) på 10 km. (Foto: Turid Veggeland)



10 km menn // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Markus Richter Sandnes IL M18-19 34.39 2 Morten Grønbech SANDNES M23-34 34.43 3 Øystein Wergeland Sandnes IL M35-39 34.54 4 Sivert Hebnes Sandnes IL M23-34 35.04 5 Jan Erik Wergeland Sandnes IL M35-39 35.43



Christina Ingebrigtsen vant kvinnenes 10 km på 41.13. Her foran Dan Pierre Hansen. (Foto: Turid Veggeland)



Mette Fredriksen tok andreplassen på 10 km. Bak henne ser vi Kenneth Øksnevad Høydal. (Foto: Turid Veggeland)



Jone Kvame Lorentzen løp 10 km. (Foto: Turid Veggeland)



Maja Tytlandsvik Berg ble nummer tre på 10 km. (Foto: Turid Veggeland)



10 km kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Christina Ingebrigtsen Sandnes IL K23-34 41.13 2 Mette Fredriksen JØRPELAND K23-34 42.18 3 Maja Tytlandsvik Berg Mint&Mynte K35-39 44.01 4 Marte Øygarden Gjengen IL K23-34 44.30 5 Siw Bærheim KLEPPE K35-39 45.33

5 km (ca. 5,3 km) menn // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Heine Fjellhaug Undheim IL M23-34 17.32 2 Bryan Ahmadi Sebastian Sandnes IL M18-19 17.53 3 Kibrom Tewelde Spirit Friidrettsklubb M23-34 18.51 4 Christer Ersdal Munthe SANDNES M23-34 18.52 5 Svein Harald Dyngen Sandved IL M23-34 19.33

5 km (ca. 5,3 km) kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marie Svela VIKESÅ K14-15 21.34 2 Leonora Svela VIKESÅ K12-13 22.20 3 Selma Kolflåth Sandnes IL K14-15 22.41 4 Julia Scott Sandnes IL K18-19 23.02 5 Ida Milic Sandnes IL K16-17 23.07





