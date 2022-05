(Tekst/foto/video: Stein Arne Negård)

Delt av riksveien

Nå går nye Rv3 gjennom Grundsetmarka, men det er bygd fine bruer som gjør terrenget tilgjengelig på begge sidrene av nyveien. Terrenget på østsiden var i all hovedsak av lettløpt furumo, men noen av postene var i et litt mer o-teknisk krevende terreng. Det var enkelte steder tett mellom postene, så koder var viktig å sjekke. Terrenget på vestsiden var i all hovedsak av middels kupert furuterreng. De lengste løypene kom også innom terreng med mer «villmarkspreg» og noe mer steinete bunn.

Fra regn til sol

Løypene var fra 1,7 km til 7,7 km, løpstilbud for alle. Fra de yngste i småtroll, N-åpen til 80+. I alt stilte ca. 160 løpere til start etter en del regn på natta og formiddagen. Når løperne først var i gang, ble det oppholdsvær med glimt av sol. Elverum OK arrangerte et trivelig orienteringsløp i fint og litt krevende terreng.



Kristine Kravdal NTNUI ut fra start.



Ludvig Rødnes, Oppsal Orientering og Henriette Berg, Løten OL klare til start​.



Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK og Synne Sandven Notodden OL klare til start.



Alle resultater, kart med løyper i Livelox