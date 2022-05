Nok en gang var det flotte løpsforhold under Per Halle Invitational i Greveskogen i Tønsberg. Og nok en gang dro en rekke løpere hjem med ny personlig rekord i bagasjen. Overskriften vår fra stevnet i fjor var Perser i fleng i Per Halle Invitational, og vi kunne egentlig ha gjenbrukt akkurat den. Det meldes om at flere enn 60 prosent av deltakerne satte pers denne kvelden i Greveskogen.



3000 meter // Amalie Sæten med solid pers

En av persene som ble satt under dette stevnet i fjor, var Amalie Sætens (Ull/Kisa) 3000-meterrekord. Hun senket den da til 9:06,10. Den fikk leve i akkurat ett år, for lørdag kveld tok hun et kvantesprang og forbedret den med hele 9 sekunder! Hun løp alene mot mål og krysset streken på 8:57,18. Med det er hun nå på 8. plass på distansen i Norge gjennom alle tider.



Malin Edland fra Tjalve ble nummer to og var også en av de som senket sin rekord betraktelig. Hun forbedret tiden sin med 10 sekunder fra det hun løp i samme stevne for to år siden. Hennes nye pers er 9:07,50. På tredjeplass kom Ine Bakken fra IL Gular. Også hun med personlig rekord. 9:19,94 er over 5 sekunders forbedring.



Anna Marie Nordengen Sirevåg ble nummer 8 på distansen da hun løp på 9:30,00 og perset med over 13 sekunder. Samtidig løp hun seg da under kravet til U20-VM. Sigrid Alvik fra Tyrving IL ble nummer 10 og perset også da hun løp 9:31,32. I likhet med Nordengen Sirevåg var dette også godt nok til å klare kravet til U20-VM. Malin Søtorp Solberg fra Sarpsborg IL havnet også på perselista og løp under kravet til U18-EM med sin tid 9:36,80. Ny bestetid med snaue 20 sekunder!



Amalie Sæten kunne smile godt etter suveren seier, ny pers og et løp under 9 minutter. (Foto: Samuel Hafsahl)



- Jeg koste meg underveis

Amalie Sæten hadde utvilsomt en god kveld i Tønsberg, men hadde egentlig fått beskjed om å ikke fokusere på klokka.



- På forhånd hadde jeg fått beskjed av min trener Knut om å ikke fokusere så mye på tider. Jeg hadde bestilt hare på 73-runder fram til 1500 meter. Haren (Sara Busic) løp 1200 meter og jevnt og bra. Etter det måtte jeg ta styring selv og hadde bedt om sekunderinger til 9:00-fart. Det ble etter hvert vanskelig å høre disse sekunderingene på grunn av mye jubel fra publikum, noe jeg for øvrig ikke klager på, men så ble det litt veiving med armene underveis, forteller Sæten med et smil.



- Jeg løp ganske jevnt og fikk mange 71-runder. Jeg koste meg faktisk fram til det gjenstod to runder. Da begynte jeg å kjenne det muskulært, men fortsatte å holde fokus videre inn mot mål. Det var veldig motiverende å høre at jeg var på skjema. Da jeg løp i mål var jeg veldig lettet ettersom dette er et godt tegn på at jeg er på et bedre sted nå enn på samme tid i fjor med tanke på grunnform. Det tar jeg absolutt med meg videre til kommende løp. Dette var rett og slett en skikkelig gøy opplevelse med god stemning. Ekstremt deilig med sesongstart, sier Sæten til Kondis.





Malin Edland løp også et suverent løp og perset solid. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ina Halle Haugen (86) ble nummer 7 i dag. Ine Bakken (92) løp på ny pers og ble nummer 3. Mari Roligheten Ruud (88) ble til slutt nummer 12. Selma Løchen Engdahl tok 5. plassen mens Kristine Lande Dommersnes (95) ble nummer 5. (Foto: Samuel Hafsahl)



Amalie Sæten og Malin Edland med en god luke bakover. (Foto: Samuel Hafsahl)



800 meter kvinner

Ren-Engs Ingeborg Østgård løp nok en gang et godt løp lørdag kveld, og vant 800-meteren komfortabelt på 2:04,91. Det var liten tvil om seieren da haren Nora Kollerød Wold løp til side og Østgård satte inn sitt siste-runde-steg. På andreplass kom Malin Ingeborg Nyfors fra IK Tjalve som satte pers på 2:05,66 (fra 2:07,90), mens Anne Gine Løvnes fra SK Vidar tok tredjeplassen med 2:06,98. Det var en solid debut på distansen for Vidar-løperen.



Ingeborg Østgård i god stil ut fra start. (Foto: Samuel Hafsahl)





Eilen Brenne og Solveig Hernandez Vråle i gang med sin 800-meter. (Foto: Samuel Hafsahl)



Anne Gine Løvnes ble nummer tre. (Foto: Samuel Hafsahl)



Malin Ingeborg Nyfors tok andreplassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ingeborg Østgård mot mål. (Foto: Samuel Hafsahl)



800 meter menn

Ole Jakob Solbu fra Ås IL var en stor forhåndsfavoritt på herrenes 800-meter, og han innfridde med fine 1:49,85. Dette er godt nok for kravet til U20-VM. Med 9 hundredeler på riktig side, var også Benjamin Olsen fra Ull/Kisa under det kravet da han noterte 1:50,91 og tok andreplassen. Ånung Viken fra Vollan IK ble nummer tre med 1:51,18



Andreas Vangsnes fra Ålesund FIK løp på 1:51,54 og satte med det personlig rekord med 32 hundredeler. Sist han løp 800 meter i konkurranse var under Arne Risa Classic for tre år siden. Andreas Fjeld Halvorsen fra Ull/Kisa fortsetter sin fremgang og perset denne helgen med 1:52,09. Det holdt til 5. plass på distansen og forbedringen av personlig rekord er godt over sekundet. Med dette resultatet er Fjeld Halvorsen den tolvte beste i G17 gjennom tidene.





Vinner Ole Jakob Solbu ut fra start. (Foto: Samuel Hafsahl)



Sterkt felt på første runde av 800-meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)



Benjamin Olsen spurter til andreplass foran Ånung Viken (skimtes såvidt med nr. 77). (Foto: Samuel Hafsahl)



Ole Jakob Solbu viste muskler både under og etter løpet. (Foto: Samuel Hafsahl)



5000 meter menn

Nok en gang stod Marius Vedvik fra Gular fram med et godt løp hvor han tilbakela en imponerende sisterunde. Først tok han igjen Awet Kibrab fra Ull/Kisa, før han spurtet fra han og tok seieren på 13:57,57. Kibrab ble nummer to med 14:01,46. Det var 4,5 sekund bak persen fra Bislett i september 2021. Mathias Flak fra Steinkjer FIK ble nummer 3 med 14:05,32.



Feltet på herrenes 5000-meter. Vinneren Marius Vedvik i front. (Foto: Samuel Hafsahl)





Awet Kibrab tok andreplassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Mathias Flak ble nummer 3 på 5000-meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)



Marius Vedvik i mål etter en imponerede avslutning. (Foto: Samuel Hafsahl)





Oliver Vedvik (122) spurtslår Sondre Arne Hoff (114) og Trygve Feidje Mjelde (119). (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater

5000 m MS C . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 1 Petter Ellingsbø Hamar il 15.49,76 2 6 Knut Borkholm Eiker Kvikk 15.53.27 3 139 Jonathan Alsaker-Arentz Sturla IF 16.16,76 1500 mJ 13-14 . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 16 Alva Skisaker (08) Larvik Turn 4.59,15 2 12 Maia Kulle Andreassen (09) Koll IL 5.02,96 3 11 Frøy Bøe Løkke (08) IF Eiker-Kvikk 5.05,16 4 13 Frida Sønsteby-Larsen Tyrving 5.11,72 5 14 Ingvild Horgen (08) Skarphedin IL 5.27,37 6 15 Anna Strøm Juliussen (09) IL Runar 5.37.64 7 17 Olea K. L. Fladeby (09) IL Runar 5.58.48 1500 m G 13-14 . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 21 Andreas Iversen Lilleskare (08) Fil Aks 77 4.30,37 2 20 Jonas Iversen Lilleskare (08) Fil Aks 77 4.33,06 3 19 Per August Halle Haugen (09) Runar IL 4.34,57 4 22 Haakon Sørstad (08) IF Sturla 4.43,28 5 25 Tobias Harstad Rinde (08) Skarphedin 4.48,63 6 23 Lars Kålås Abrahamsen (09) IL Runar 4.50,02 7 30 Fredrik Fyksen Aas (08) Ull/Kisa 4.50,40 8 29 Andreas Fyksen Aas (08) Ull/Kisa 4.52,57 9 26 Ask Fjøsne-Hexeberg (09) Nittedal IL 4.54,70 10 24 Svale Vedvik (08) Tønsberg FIK 4.57,36 11 27 Adrian Monkvik (08) Sarpsborg IF 5.04,26 12 31 Erik Elias Fiskvik (12) KIF Friidrett 5.20,24 1500 m J 15-16 . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 33 Mia Sofie Skarbøvik (07) Tønsberg FIK 4.57,87 2 35 Tuva Meinke Kylland (06) IF Sturla 4.58,33 3 32 Ida Marie Sirevåg Nordengen (07) SK Vidar 4.58,64 4 61 Norah Sand-Hanssen IF Eiker-Kvikk 4.59,01 5 36 Eline Skaar (07) Nittedal IL 5.03,13 1500 m G 15-16 . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 37 Filip Jonsson (06) Hälle IF, Sweden 4.15,68 2 42 Tobias Repstad Andersen (06) Rygge IL 4.18,44 3 40 Sondre Harstad Rinde (06) Skarphedin il 4.19,93 4 39 Aron Mathisen Askim (07) Sem IL 4.20,27 5 38 Eirik Alvik (06) Tyrving IL 4.20,47 6 43 Magnus Skinlo Liljedal (07) Runar IL 4.23,22 800 m MS C . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 46 Sondre Strande Omland Ull/Kisa 1.58,56 2 45 Benjamin Bjørnstad IF Sturla 1.59,57 3 47 Kristian Bråthen Børve Ull/ Kisa 2.00,33 4 49 Olav Dybdal-Holthe Verdal Friidrettsklubb 2.01,00 5 50 Jens Kristian Aas Ull/Kisa 2.11,06 800 m MS B . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 56 Jonas Magnusson Hälle IF, SWEDEN 1.54,89 2 44 Håkon Moe Berg Kyrkseterøra IL 1.55,00 3 57 Simen Gløgård Stensrud Ullensaker/Kisa IL 1.56,65 4 51 Henrik Ferdinand Hanssen Ull/Kisa IL, Norge 1.57,33 5 59 Vilmer Andersson Hälle IF, SWEDEN 1.57,84 6 55 Brage Nybakk Sem IF Norge 1.57,92 7 54 Trym Fjøsne-Hexeberg Ull/Kisa 2.00,07 58 Tobias Skog SK Vidar DNS 800 m KS A . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 64 Ingeborg Østgård FIK Ren-Eng 2.04,91 2 67 Malin Ingeborg Nyfors IK Tjalve 2.05,66 3 69 Anne Gine Løvnes SK Vidar 2.06,98 4 65 Solveig Hernandez Vråle IK Tjalve 2.09,41 5 66 Eilen Brenne Herkules 2.09,76 6 73 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL 2.11,99 7 70 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 2.13,64 8 62 Oda Bråten Richenberg Lillehammer IF 2.15,53 9 72 Selma Skisaker Larvik Turn 2.17,88 800 m MS A . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 75 Ole Jakob Solbu Ås IL 1.49,85 2 76 Benjamin Olson Ull/Kisa 1.50,91 3 77 Ånung Viken Vollan IK 1.51,18 4 80 Andreas Vangsnes Ålesund FIK 1.51,54 5 82 Andreas Fjeld Halvorsen Ull/Kisa 1.52,09 6 78 Benjamin Åberg Hälle IF, Sweden 1.52,19 7 79 Leon S Douglas iL Bul 1.53,51 8 52 Håvard Dale Foyn Skovly Tønsberg FIK 1.55,09 9 53 Theodor Berre Jacobsen Sk Vidar 1.56,01 10 84 Nikolai Solum Ull/Kisa 1.57,16 - 74 Thomas Roth (fartsh) DNF 3000 m KS . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 85 Amalie Sæten Ull/ Kisa 8.57,18 2 87 Malin Edlandd Tjalve 9.07,50 3 92 Ine Bakken IL Gular 9.19,94 4 93 Selma Løchen Engdahl Tjalve IK 9.21,15 5 95 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 9.21,51 6 90 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL 9.28,87 7 86 Ina Halle Haugen Runar IL 9.29,97 8 98 Anna Marie N. Sirevåg SK Vidar 9.30,00 9 97 Kristine Meinert Rød Oppegård IL 9.30,18 10 96 Sigrid Alvik Tyrving IL 9.31,32 11 91 Christina Toogood Sandnes IL 9.34,15 12 88 Mari Roligheten Ruud Runar IL 9.35,22 13 100 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 9.36,80 14 99 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 9.46,16 15 102 Hedda Leirvik Hommelvik IL 9.50,38 16 103 Anita Iversen Lilleskare Bfg Bergen LK 10.00,65 17 104 Ingrid Helene Nyhus Strindheim IL 10.02,91 18 101 Anna Emilia Zielinkiewicz Lillehammer IF 10.11,40 5000 m MS A . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 106 Marius Vedvik IL Gular 13.57,57 2 105 Awet Kibrab Ullensaker/Kisa IL 14.01,46 3 108 Mathias Flak Steinkjer FIK 14.05,32 4 122 Oliver Vedvik Tønsberg FIK 14.07,15 5 114 Sondre Arne Hoff Gular, Norge 14.07,16 6 119 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 14.07,59 7 118 Philip Massacand Gneist IL 14.07,75 8 117 Eivind Trym Wikshåland IL Gular 14.08,85 9 110 Petter Rypdal Tjalve 14.10,74 10 113 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF 14.11,72 11 123 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 14.18,40 12 115 Andreas Iden IL Gneist 14.18,64 13 125 Johannes Teigland IL Gular 14.27,38 14 121 Simen Ellingsdalen Steinkjer FIK 14.31,03 15 107 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL 14.35,39 81 Even Brøndbo Dahl (fartsholder) DNF 5000 m MS B . Plass St. nr. Navn Klubb Resultat 1 127 Ulrik Lolland Rygge IL 14.43,21 2 132 Mads Orø Olsen Ringerike FIK 14.43,48 3 128 Robert Bergstå Svarstad IL 14.43,63 4 130 Tore Akerlie IL Gular 14.44.73 5 131 August da Silva Sveen IL Jotun 14.49,24 6 134 Roger Pollen Førde IL 14.55,47 7 138 Jonas Riseth IK Tjalve 14.55,88 8 2 Didrik Røssum Jensen Nittedal Friidrett 15.02,69 9 136 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla IF 15.32,32

Se mer:

Stevnets hjemmeside

Se alle resultater her