Da det store feltet med syklister i går rullet ut fra Bryggen i Bergen var det starten på det årlige etapperittet Tour of Norway. På startstreken var her noen av verdens beste syklister, over 100 i antallet, fordelt på 18 lag.

Den første etappen gikk fra Bergen til Voss, og proffene fikk dermed prøve deler av løypen til det klassiske turrittet. Riktignok er traseen litt ulik i disse to rittene, Tour of Norway kjørte ut fra Bergen gjennom Åsane, og fikk også sperret av flere veier for annen trafikk. Men ellers er det samme trase langs Hardangerfjorden og opp til Voss via Skjervet.

4. juni kan mosjonistene også få prøve seg på denne traseen i Vestlandsklassikeren Bergen – Voss.

Kondis fulgte turrittet Bergen – Voss i fjor: Sykkelrittet Bergen - Voss tilbake etter koronapausen

Etappene i årets Tour of Norway:

etappe: Tirsdag 24. mai: Bergen – Voss etappe: Onsdag 25. mai: Ulvik – Geilo etappe: Torsdag 26. mai: Gol - Stavsro/Gaustatoppen etappe: Fredag 27. mai: Hovden – Kristiansand etappe: Lørdag 28. mai: Flekkefjord – Sandnes etappe: Søndag 29. mai: Stavanger – Stavanger



Starten gikk utenfor Koengen før syklistene kjørte ut fra Bryggen og nordover mot Åsane.



Alexander Kristoff var en av syklistene på startstreken. Han vant Tour of Norway i 2019.

Mer om Tour of Norway.