Jarl Gaute Aase ble funnet omkommet i sjøen ved 13-tida søndag 22. mai etter å ha blitt meldt savna tidligere på dagen. På tirsdag ble det kjent at den omkomne var den kjente løperen.

Jarl Gaute Aase var født i 1959 og døde 62 år gammel. Til tross for at nivået på norsk langdistanseløping på 1980-tallet var høyt, står han bokført med fire NM-gull og ti NM-medaljer. Gullene vant han på 10000 m, halvmaraton samt 10 og 20 km terrengløp. Alle medaljene tok han over en periode på åtte år, fra 1980 til 1987.

De to seirene i Lidingöloppet kom i 1982 og 1985, og vinnertidene hans på 1.38.23 og 1.38,25 i den 30 km kuperte terrengløypa står seg godt den dag i dag. Persene hans på mer offisielle distanser var så sterke som 13.40,55 på 5000 m, 28.30,84 på 10000 m, 1.03.14 på halvmaraton og 2.13.40 på maraton. Maratonpersen satte han i Houston i 1986 der han ble nummer sju.

Jarl Gaute Aase løp for Egersund-klubben EIK og Stavangerklubben Skjalg, og etter sin aktive karriere har han blant annet vært barne- og ungdomsansvarlig i Skjalg. Han fungerte også som trener for flere utøvere og var også ved et par anledninger leder for det norske motbakkelandslaget på mesterskap i utlandet.



Det er mange som vil savne han.