Man var så heldig at man fant ei god og fin løype i Søgne i dag, og deltakerne kunne kose seg med enten ei kort løype på 6.3 km, eller ei lang løype på 11.75 km. Løypene var like en stund, og så delte de seg. Og man fikk gleden av å ha et nytt firma, TimeService, til å registrere løperne og ta tida på disse, og man registrerte startnummer, navn og tid.

Vi snakket med noen av vinnerne, og også med tre øvrige deltakere og med arrangøren.

Ståle Gjelsten (32) Vinneren av lang løype for herrer

Synes du at slagordet mitt; «Til løping og idrett man går freidig, om man ønsker å være iherdig» passer på deg?

– Ja, for all del, men jeg kan brukes på flere av disse slagordene. Det var ei flott løype her i dag, og det var moro. Det var småkupert, og jeg synes ikke oppforbakkene var i hardeste laget.

Er det viktig med godt fottøy når man skal løpe fort i skogen?

– Ja, det hjelper jo på! Men det finnes mange slags sko, og noen av disse typene passer bedre for denne løypa enn andre. Men ingen av oss kan jo løpe på null, som Hjallis sa!

Hilde Furuborg (46) Vinneren av lang løype for damer

Hva synes om du om denne løypa ute i Søgne?

– Søgne er ei flott og koselig bygd. Jeg synes løypa var hard. Men det er ei kjempefin løype, og flere skal ha ros for prepareringen. Det var nesten bare stier, så jeg likte meg. Og så var det småkupert, og det var en del svinger. Man måtte konsentrere seg.

Hvilke dyder synes du arrangøren fremviste til oss i dag?

– De har vært flinke til å merke løypa. Og vaktene var riktig så bra, og arrangementet var helt topp. Og så synes jeg at mange er flinke til å motivere og oppmuntre i forbindelse med karusell-løp. Det er dessuten gøy å være tilbake etter korona!

Arvid Fredriksen (53) Vinneren av kort løype for menn

Hvordan takler man denne løypa på best mulig måte?

– Man bør ta det litt rolig i starten, spesielt i de to første oppforbakkene. Så bør man forsøke å holde et jevnt og høyt tempo, men slik at man ikke sprekker i oppforbakkene som følger på de to første. Så man bør løpe i forhold til egen form, men løypa er jo fin, og løper man den lange får man det dobbelt så gøy!

Hva mener du om kombinasjonen med oppforbakker og nedforbakker?

– Det er bra. Man får utfordret seg selv og egen balanse og koordinasjon. Man får styrket ledd og muskler. Og så holder man stabilitet i kroppen. Og man kan gå seriøst til verket, og det lønner seg å trene styrke for å håndtere disse løypene!

Stefan Gislason (42) Deltaker. Og så er han trener for senior A-laget for herrer i fotball i Søgne

Det er mange gutter og herrer som spiller fotball for Søgne som er her i dag. Hvorfor stiller dere opp?

– Jeg kommer fra Island, men jeg har spilt fotball i Lillestrøm her i Norge. Og jeg har spilt proff i fotball i Østerrike, og jeg har også vært i noen andre klubber!

Vi er samlet en gjeng her i dag fra Søgne Fotballklubb. Vi skal løpe løypa her. Det går på å teste utholdenheten, kondisen, og løpe fort og smart. Og det gjelder jo på fotballbanen også, men man må lage mål der, og fine mål er alltid gode å se på om og om igjen! Og vi må lage morsomme og underholdene kamper, så folk gidder å se på. Og humøret må man gjerne ha med i løping også!

Vi stiller her på løpet for en av sponsorene i Søgne. Dette er et bra tiltak. I Søgne Fotballklubb jobber vi både med store og med små! Vi ønsker velkommen alle interesserte som har talent for løping og ballspill, og det gjelder barn, unge og voksne.

Hvordan føler du det er at terrengkarusellen arrangerer et løp her på vårparten i Søgne?

– Det er fantastisk, og man kommer seg ut i marka. Løypa har en variert profil, så den passer for mange. Og så er det jo en opplevelse å være ute i skog og mark, både med natur, fugler, fisker og det som måtte interessere!

Ove Pettersen (65) Deltaker

Hva synes du om å løpe i Søgne?

– Jeg gleder meg alltid til disse løpene her ute. Det er fint terreng her. Og så kommer man seg litt rundt, ikke bare med de kjente plassene, men også med nye trasér!

Er du fornøyd med forholdene her i dag?

– Ja, det er fine forhold. Det var litt regn tidligere på dagen, men det har tørket opp nå, og vi har fått nydelig vær som mange setter pris på!

Hva synes du er viktig for å holde seg i form?

– Man må trives med å løpe. Jeg har løpt fra 30-årene og oppover. Jeg har trent og konkurrert jevnlig, og jeg var på topp i 40-årene! Jeg er mer hjemme nå enn før. Mange burde være engasjerte med å løpe. Men mange liker nok sofaen for godt. Jeg er litt bekymret for noen av de eldre som ikke deltar. Man har samme glede av løpene uansett alder! Jeg måtte løpe rolig i dag, for jeg fikk lyskestrekk etter 1 km.

Erlend Kleivset (40) Deltaker

Hva synes du om folkene her ute, og det miljøet som karusellen kan vise til?

– Det er helt på hjemmebane, og det er en fin plass å løpe på. Jeg har en relasjon til Søgne Fotballklubb, så jeg løper sammen med dem her i dag. Og vi som er med i klubben, kommer fra Søgne, også jeg!

Må man løpe smart her i dag for å hevde seg?

– Man bør spare seg litt i starten. Det er ei tøff løype, så man må ikke åpne for raskt. Og det er flere bakker som kan være utfordrende, men man bør være lur med det opplegget man velger. Mange opplegg kan tenkes, men stort sett er ett eller noen få passende for den løypa som skal løpes!

Har du noen forsetter og mål som du ønsker å nå i denne sesongen?

-Nei, det er ingen spesielle. Men jeg ser frem til å løpe Sommerløpet i Kristiansand og halvmaraton i Oslo. Jeg har ingen mål med tidene, men jeg prøver å slå de tidene som jeg hadde sist jeg deltok i det samme løpet eller i tilsvarende løp. Jeg er ikke alltid med på karusell-løpene. Det er gøy at det er et godt løpemiljø i Søgne og i terrengkarusellen. Og det er gøy når mange stiller opp på løpene i karusellen og i andre miljøer andre steder!

Ole Johan Bueklev (57) Arrangør fra Repstad Eiendom

Er folk flinke med å tilrettelegge løypene og samarbeide med hverandre her ute?

– Ja, og miljøene fungerer veldig greit. Det er en fornøyelse å jobbe sammen med terrengutvalget, Og det er fantastiske og blide folk som stiller både når det gjelder arrangør og deltakere.

Det er en imponerende dugnadsånd i karusell-løpene, og arrangøren gleder mange folk hver uke, og det må vi vise å bry oss om og verdsette! Og i dag får mange lov til å bli kjent i Kjellandsmarka, og det er flotte løyper og turmuligheter som vi har der!

Hva bør folk se fram til i dag?

– Jeg vil påstå at dette løpet er blant Sørlandets flotteste skogsløp! Det ble gode forhold her i dag, etter at vi hadde regnskyll i formiddag, og det regnet i bøtter og spann. Men det ble heldigvis mindre nedbør enn det meldte. Og løypa har holdt seg utrolig godt, selv om vi fikk dette regnet.

Kan man løpe fort i denne løypa?

– Ja, det kan man! Og det er noen gruspartier underveis mellom 1 km og 1.5 km. Og så er det noen bratte bakker, der man får føle og kjenne på pulsen!