(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Garderobe i skogen.

Klasser, løyper og målestokk:

D 1,5 km 1,3 km 1:7500

D 2,5 km 2,4 km 1:7500

D 3,5 km 3,2 km 1:7500

H 1,5 km 1,7 km 1:7500

H 2,5 km 2,6 km 1:7500

H 3,5 km 3,3 km 1:7500

D/H 4,5 km 4,3 km 1:7500

D/H 5,5 km 5,4 km 1:10000

Terrenget var i all hovedsak middels kupert furuterreng. De lengste løypene kom også innom terreng med mer «villmarkspreg» og noe mer steinete bunn. Løperne satte pris på å løpe i fint men krevende terreng. Arrangørene i Elverum kommune og Elverum OK sier følgende om terrenget: «Noe av det beste terrenget vi har»!



Egne utfordringer

Litt regn før og etter løpet, men det skal nok mer til for at o-løpere klager på løpsværet. Her er det å ta utfordringen, ta de riktige vegvalgene mellom postene, løpe fortere enn nabo`n, klubbkameraten eller arbeidskollega som gjelder. Eller å komme sist og være fornøyd med det! Det viktigste er å delta og mestre egne orienteringskunnskaper.

I alt stilte ca. 115 løpere til start. Neste tirsdag, 3. juni, er det parstafett på Gåsbu. Det vil i tillegg være en individuell klasse, men håpet er at flest mulig benytter sjansen til å løpe parstafett.

Søker ly før start​.



Johnny Johansen studerer løypa til første post.



Hamar post klar til postjakt​.



Mari Norstad Opsahl og Trond Fjæstad klare til start.



Knut Skjeset ut fra start.



Kart med løype ved målpost.



Frode Bergersen mot mål.



Lengste løype på 5,5 km.