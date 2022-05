Det finnes i dag mange tripler. I Knarvikmila er det ett løp per dag i tre dager. I Oslo Marathon er det tre tøffe løp på en dag, men for de beste løperne blir det i hvert fall 90 minutters pause mellom hver start.



Thomas Asgautsen, Spirit Friidrett ble suveren vinner av trippelen i Fornebuløpet, men bak han ble det hard kamp om andreplassen. 15 år gamle Henrik Jørgensen og nesten tre ganger så gamle Dag Skretteberg, De startet med samme tid på 3 km, Henrik løp raskest på 5 km før Dag sikret andreplassen på mila.,





Trippelvinneren: Thomas Asgautsen var best i år som sist trippelen ble arrangert i 2019. Her løper han 5 km og har følge av Eivind Duelien Taaje fra Kongsvinger som ble nr. 5 totalt på distansen og vant klasse 18-19 år. (Foto: Samuel Hafsahl)





Trippelpallen: Ulik høyde, ulik alder, men ganske jevngode i trippelen: Thomas Asgautsen (bak tv.) Dag Skretteberg (bak th.) og Henrik Jørgensen (foran). (Foto: Kjell Vigestad).



De beste i trippelen - menn

Pl. Navn født Klubb/sted Sum tid 10 km 5 km 3 km 1 Thomas Asgautsen 1989 Spirit Friidrett 59:34 33.49 16:10 09:25 2 Dag Skretteberg 1980 Team Skretteberg 1:00:50 34.29 16:35 09:46 3 Henrik Jørgensen 2007 Fossum IF 1:01:05 34.47 16:32 09:46 4 Ryan Kronk 1997 (USA) 1:02:04 34.48 17:11 10:05 5 Kjetil Sandem 1985 Norconsult BIL 1:03:19 35.39 17:29 10:11 6 Audun Amundal 1980 Torsdagsklubben 1:05:34 37.40 17:42 10:12 7 Per Vidar Fjeld 1965 Kongsvinger IL 1:07:57 38.21 18.35 11:01 8 Nicolaj Tidemand 1975 Deloitte BIL 1:08:56 38.52 19:04 11:00 9 Per Andre Naustvik 1987 Snøgg Friidrett 1:08:59 39.04 18:57 10:58 10 Kenneth Schnelle 1985 TWL 1.09:34 38.28 19:42 11:24



Nr. 1 og 3 i trippelen: Sanna Bjerketvedt (nr. 9063) ble nr. 3 mens Maria Ringstad (9013) vant trippelen. Her på 3 km ble Maria nr. 2 totalt av alle kvinner på 3 km, mens Sanna ble nr. 3, så de ble premiert både på 3 km og i trippelen.(Foto: Samuel Hafsahl):



Andreplass: Benedicte Solvin ble etter tre jevne løp i trippelen nr. 2. (Foto: Samuel Hafsahl)



De beste i trippelen - kvinner

Pl. Navn født Klubb/sted Sum tid 10 km 5 km 3 km 1 Maria Ringstad 1992 Dimna IL 01:15:04 42:29 20:38 11:57 2 Benedicte Solvin 1986 Modum FIK 01:16:42 43:25 20:51 12:26 3 Sanna Bjerketvedt 1992 01:20:10 46:12 21:43 12:15 4 Nina Eriksdatter 1990 Haugerud IF 01:23:53 47:41 23:03 13:09 5 Hanne Blomfeldt 1973 OPIL 01:25:17 48:01 23:24 13:52 6 Ingunn Monsen 1963 SK Vidar 01:26:16 48:20 23:28 14:28 7 Laila Kristoffersen 1976 Løp deg glad i Hole 01:29:38 50:43 24:31 14:24 8 Eileen Hanevold 1980 Bamford-1869 01:31:46 53:00 24:53 13:53 9 Christine Wiik 1971 01:32:17 52:37 25:03 14:37 10 Synne Langsholt 1983 01:35:35 53:21 26:35 15:39



Grønnfarget 3 km: Trippelløpere med grønne startnummer satte farge på 3 km-løpet. For kvinner var fire av de fem beste på resultatlista trippeldeltakere. Her ser vi vinneren av 3 km, Nina Andersen, i tet med gult nummer og bakerst eldstemann i trippelen, Per Vidar Fjeld (57 år). Han ble nr. 7 i trippelen blant 34 yngre konkurrenter. (Foto: Samuel Hafsahl)



Duskedamer: Det var både korps og unge jenter langs løypa som heiet på deltakerne. Her har Roar Hernes fått litt hjelp på veien i hans 18 km i tre løp i Fornebuløpet. (Foto: Samuel Hafsahl)





Godt humør: Monica Gutuen, med Team Norway OCR-drakt, deltar i både hinderløp (obstacle race) og triatlon og tar selvsagt alle tre løpene når hun først deltar i Fornebuløpet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Medaljer i mengder: Noen av de beste i trippelen før premieutdelingen. I midten ser vi toeren for damer, Benedicite Solvin, og vinneren for menn, Thomas Asgautsen. (Foto: Kjell Vigestad)



