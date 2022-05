Narve Gilje Nordås forbedra persen sin med nesten 3 sekunder da han vant 1500 m-løpet i Huelvas i Spania på 3.36,23. Avstanden bak til heimefavoritten Adrian Ben, som kom på andreplass, var på 18 hundredeler. Ben har for øvrig så god 800 m-pers som 1.44,18 og har vært i både VM- og OL-finale.

3.36,23 er bare 23 hundredeler bak EM-kravet, og tida fører Narve opp på en fjerdeplass i Norge gjennom alle tider. Sandes-løperen virka å være fornøyd med løpet og skrev følgende i en kommentar på Facebook:

"Fin, smårusten sesongåpning, men ikkje bedre enn nr. 4 i klubben gjennom alle tider.. 😅 Framleis ein jobb å gjere."

Det er vel unødvendig å nevne at de tre han har foran seg på lista, alle har Ingebrigtsen som etternavn.

1500 m menn 1 Narve Gilje NORDAS 30.09.1998 Noruega 3:36.23 2 Adrian BEN 04.08.1998 España 3:36.41 3 Andrew COSCORAN 18.06.1996 Irlanda 3:36.84 4 Gonzalo GARCIA 26.01.1995 España 3:37.31 5 Santiago CATROFE 13.02.1999 Uruguay 3:38.17 6 Mohamed AL-GARNI 02.07.1992 Qatar 3:38.42 7 Ayoub MOKHTAR 26.10.1996 España 3:38.61 8 Mariano GARCIA 25.09.1997 España 3:39.06 9 Moses Kipkemboi KIBET 20.11.1994 Kenya 3:39.17 10 Isaac NADER 17.08.1999 Portugal 3:40.43 11 Kevin LOPEZ 12.06.1990 España 3:41.49 12 Jose ZABALA 05.02.1999 Argentina 3:41.57 13 Melkeneh AZIZE 01.01.2005 Etiopía 3:43.24 14 Carlos SAEZ 27.01.1999 España 3:44.56 15 Nesim AMSELLEK 08.02.1999 Italia 3:56.32 Saul MARTINEZ 12.02.1994 España DNF

Storløp også av Tobias Grønstad

Under Leichtathletik Meeting Anhalt i Dessau-Rosslau i Tyskland viste også Tobias Grønstad meget god form. Han ble nummer fire med 1.46,02, noe som var pers med 44 hundredeler. Fram til EM-kravet er det bare 12 hundredeler, og med flere forsøk på distansen kan det fort være innen rekkevidde.

Bare fem norske menn har løpt fortere på 800 m enn det 19 år gamle Tobias nå gjorde. De fem er Vebjørn Rodal, Atle Douglas, Tor Øivind Ødegård, Thomas Roth og Audun Boysen.

Vi tar også med at Moa Bollerød løp 1500 m på 3.42,92 i det samme stevnet. Det holdt til en niendeplass, og tida var 98 hundredeler bak persen. Under Motonet Grand Prix i Lahti i Finland ble Per Svela nummer seks på 3000 m med 8.00,77.



800 m menn

1 334 van Diepen Tony Niederlande NED 1996 1:45,30 1./I M MR

2 337 Rozmys Michal Polen POL 1995 1:45,39 2./I M

3 335 Borkowski Mateusz Polen POL 1997 1:45,88 3./I M

4 346 Gronstad Tobias Norwegen NOR 2002 1:46,02 4./I M PB

5 333 Webb Jamie Großbritannien GBR 1994 1:46,28 5./I M

6 339 Kessler Christoph LG Region Karlsruhe GER 1995 1:46,60 6./I M

7 338 Heinrich Marvin Eintracht Frankfurt e.V. GER 1997 1:47,24 7./I M

8 341 Baltus Noah Niederlande NED 2002 1:48,27 8./I M

9 343 Davidik Jakub Tschechien CZE 2002 1:48,32 9./I M

10 342 Schulz Constantin LC Cottbus GER 1998 1:49,65 10./I M

336 Randolph Thomas Großbritannien GBR 1999 aufg. M

aW 344 Sieradzki Patryk Polen POL 1998 aufg. M



1500 m menn

1 357 Munguti Daniel Kenia KEN 1995 3:37,87 1./I M

2 351 Sasinek Filip Tschechien CZE 1996 3:38,76 2./I M

3 356 Arese Pietro Italien ITA 1999 3:38,98 3./I M

4 353 Szogi Istvan Ungarn HUN 1995 3:39,50 4./I M

5 360 Pihlström Samuel Schweden SWE 2001 3:39,85 5./I M PB

6 352 Tuwai Cornelious Kenia KEN 1993 3:40,86 6./I M

7 354 Baeten Stijn Belgien BEL 1994 3:41,04 7./I M

8 359 Bebendorf Karl Dresdner SC 1898 GER 1996 3:41,23 8./I M

9 361 Bollerod Moa Norwegen NOR 2001 3:42,92 9./I M

10 355 Bertasius Simas Litauen LTU 1993 3:47,10 10./I M

11 362 Sluka Maximilian TV Wattenscheid 01 GER 2000 3:49,67 11./I M

12 358 Zerrad Mohamed Italien ITA 1993 3:51,34 12./I M

13 363 Brill Thilo LG Nord Berlin GER 1997 3:53,33 13./I M

aW 365 Abele Lukas SSC Hanau-Rodenbach GER 1997 aufg. M

364 Elhassan Mojahed Marokko MAR 2000 n.a. M



