OBS! Stort bildegalleri kommer fredag (K+)

Elitefeltet tidlig på første runde med Anders Lohne Aarstad, Odal SK i front.



På kryss og tvers

Det var lett regnvær og 10 grader da 20 elitesyklister og 36 turryttere la av gårde på asfalten utenfor Terningen Arena torsdag. Ganske raskt ble asfalten byttet ut med stier som slynger seg i kroker og kriker inne på Terningmoen. Rittet går i en rundløype som kjøres fire ganger for elite- og turryttere. I tillegg kjørte 14 rekrutter fra 6 opp til 16 år sine distanser fra 2 til 16 km alt etter alder. Som stor sett alle arrangører denne våren merket også CK Elverum at det er lang vei tilbake til normalen fra før koronaen med ganske akkurat halvert deltagelse i Terningenrittet sammenliknet med for tre år siden. Av de 70 som kom til start i år var det bare 8 kvinner/jenter.



Hver runde byr på moderate 45 høydemeter, men med flere korte knekkere og lite hvile får alle noe å bryne deg på. CK Elverum har høstet god kritikk for løypetrasèen fra tidligere som denne dagen til tider ble utfordrende med sleipe røtter og steiner pga. regnværet. Det er er mulig å holde god fart på korte strekk om gangen med flytstier, men de mange svingene krever sitt og gjør det krevende å opprettholde flyten. Dessuten byr hver runde på passering av flere klopper hvor man man er abhnegig av å treffe både inn og ut.



Tett trio bak Mehl

Det ble tidlig god avstand mellom rytterene som bare i noen tilfeller kom i par eller små grupper. Vidar Mehl var ikke overraskende alene i tet allerede på den første runden, og Raufoss & Gjøvik SK/Hunton Hard Rocx-rytteren økte jevnt og trutt til en trio bestående av Håvard Gjeldnes (rollheimen SK), Thomas Wikstøl Jaerson (Asker CK) og Preben Brønstad (Raufoss & Gjøvik SK) Med Mehls vinnertid på 1.21.31 gikk det vel to minutter før forfølger-trioen var tilbake ved målportalen ved Innlandets storstue.



En(er) i eliten

Francisca Vivian Da Silva Eriksen var enda mer suveren vinner av kvinnenes eliteoppgjør med 1.43.07. Sagene IF Sykkel/Team Sagene-syklisten slo sine to junior-utfordrere med rundt ti minutter. Siw Storsveen fra arrangørklubben fikk imidlertid dagens nest beste tid med 1:50:35 som vinner av turklassen. Turklassen for herrer ble vunner av Stian Iuell fra Rena IL.

Francisca Vivian Da Silva Eriksen kjørte tidlig fra sine to konkurrenter i eliteklassen og vant en overlegen seier på de tekniske stiene langs Terningåa.



Rett etter start for turklassene med Stian Iuell (Rena IL) og Kjell Karlsen (CK Elverum) lengst fremme, De to endte også som nr. 1 og 3 til slutt, men Martin Dahling (CK Elverum - i bakgrunnen) mellom seg.



Siw Storsveen (CK Elverum) var dagens raskeste i kvinnenes turklasser.



Resultater Terningenrittet 26.05.2022: Elite kvinner Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Francisca Vivian Da Silva Eriksen Sagene IF Sykkel KElite 1:43:07.0 0:00.0 2 Johanne Brovold Midtsundstad Solør CK Kjr Elite 1:52:18.0 9:11.0 3 Vilde Brønstad CK Toten Kjr Elite 1:53:36.0 10:29.0 Elite menn: 1 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK MElite 1:21:31.0 0:00.0 2 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK MElite 1:23:43.0 2:12.0 3 Thomas Wikstøl Jaerson Asker CK MElite 1:23:44.0 2:13.0 4 Preben Brønstad Raufoss & Gjøvik SK MElite 1:23:45.0 2:14.0 5 Jonas AMUNDSEN Nes SK MElite 1:23:59.0 2:28.0 5 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel MElite 1:23:59.0 2:28.0 7 Anders Lohne Aarstad Odal SK Mjr Elite 1:25:18.0 3:47.0 8 Steffan Hartz Repshus CK Elverum MElite 1:25:23.0 3:52.0 9 Ole Dalsjø Glåmdal SK MElite 1:26:05.0 4:34.0 10 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel MElite 1:28:02.0 6:31.0 11 Simen Hoel-Andersen Nes Sp.Kl. Sykkel MElite 1:35:28.0 13:57.0 12 Kristian Øye Aasum Solør CK Mjr Elite 1:36:05.0 14:34.0 13 Vegard Øyen Larvik Sportsklubb MElite 1:42:32.0 21:01.0 14 Oliver Sørbråten Solberg Soon CK MElite 1:42:39.0 21:08.0 Tur kvinner: 1 Siw Storsveen CK Elverum K40-49 1:50:35.0 0:00.0 2 Ingrid Aas CK Elverum K30-39 2:07:18.0 16:43.0 Tur menn: 1 Stian Iuell Rena IL M40-49 1:31:29.0 0:00.0 2 Martin Dahling CK Elverum M50-59 1:31:57.0 0:28.0 3 Kjell KARLSEN CK Elverum M50-59 1:32:21.0 0:52.0 4 Knut Erik Håberget CK Elverum M40-49 1:33:45.0 2:16.0 5 Odd Erik Farstad CK Elverum M50-59 1:35:37.0 4:08.0 6 Gaute Moen Trollheimen SK M50-59 1:35:40.0 4:11.0 7 Richard Rybakken Dahl Raufoss & Gjøvik SK M40-49 1:37:40.0 6:11.0 8 Geir Zachariassen Vang Skiløperforening Sykkel M50-59 1:37:53.0 6:24.0 9 Rune Tangen Romeriksåsen SK M50-59 1:37:54.0 6:25.0 10 Robert Hagen Nordbygda/Løten SK Sykkel M40-49 1:38:00.0 6:31.0 11 Jan Harald Scholz Bærum OCK M40-49 1:38:16.0 6:47.0 12 Thomas Kristiansen Bærum OCK M30-39 1:38:17.0 6:48.0 12 Erlend Olsen Søre Osen IL M30-39 1:38:17.0 6:48.0 14 Tor Sellevold Nordbygda/Løten SK Sykkel M30-39 1:39:12.0 7:43.0 15 Sigurd Østerhagen Engen ELVERUM M17-19 1:39:39.0 8:10.0 16 Sivert Bakken Bingsfoss SK M17-19 1:40:06.0 8:37.0 17 Øistein Tønsager CK Elverum M40-49 1:41:27.0 9:58.0 18 Ole Christian Lunna Brøttum IL M50-59 1:41:31.0 10:02.0 19 Stian Adelsten Osufsen Nordbygda/Løten SK Sykkel M30-39 1:41:32.0 10:03.0 20 Trond Overn Raufoss & Gjøvik SK M60-69 1:41:35.0 10:06.0 20 Øystein Rognerud Solør CK M40-49 1:41:35.0 10:06.0 22 Espen Jensen Raufoss & Gjøvik SK M40-49 1:42:25.0 10:56.0 23 Ola Klock Ottestad IL Sykkel M40-49 1:42:41.0 11:12.0 24 Knut Jarle Jaerson Svarstad IL Sykkel M50-59 1:42:43.0 11:14.0 25 Erik Gevelt Mjøndalen IF M30-39 1:42:44.0 11:15.0 26 Ingar Kristiansen Søre Osen IL M40-49 1:46:38.0 15:09.0 27 Henning Mjør Hagen Hadeland CK M30-39 1:48:05.0 16:36.0 28 Lars Grøtterød MILTON Larvik Sportsklubb M50-59 1:50:33.0 19:04.0 29 Geir Arne Fremstad VINGROM M40-49 1:52:45.0 21:16.0 30 Pål-Vegard Aas LØTEN M40-49 1:55:15.0 23:46.0 31 Gard Hansen CK Elverum M50-59 1:55:58.0 24:29.0 32 Jan Erik Bakken CK Elverum M60-69 2:05:50.0 34:21.0 16 km jenter: 1 Kajsa Bråten Brane IL Sykkel K15-16 1:24:42.0 0:00.0 16 km gutter: 1 Nikolai Hoholm Nes Sp.Kl. Sykkel M15-16 47:15.0 0:00.0 2 Fredrik Vingelsgaard CK Elverum M15-16 48:54.0 1:39.0 12 km gutter: 1 Sverre Groven Johansen CK Elverum G13-14 36:31.0 0:00.0 2 Mats Elverum Skaret CK Elverum G13-14 38:10.0 1:39.0 3 Mathias Skeie-Nilsen CK Elverum G13-14 47:38.0 11:07.0 4 Magnus Skirbekk Sagmoen CK Elverum G13-14 50:07.0 13:36.0 4,5 km gutter: 1 Theo Vingelsgaard CK Elverum G11-12 17:22.0 0:00.0 2 Sigurd Groven Johansen Hernes IL G11-12 17:45.0 0:23.0

