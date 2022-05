Torsdag 26. mai, på Kristi Himmelfartsdag, ble Linnekleppen Opp i Østfold arrangert. Julie Larsen vant kvinneklassen og Andreas Bergsland vant herreklassen i det 4 km lange motbakkeløpet.

Linnekleppen

Brannvakttårnet på Linnekleppen er Nord-Europas eneste betjente. Fra tårnet har man utsikt over store skogområder sørøst i Norge, samt deler av Sverige. På klare dager kan man se helt til Gaustatoppen, en avstand på 174 km. Det første tårnet ble reist i 1908, et større tårn ble satt opp i 1936. Tårnet er 17 meter høyt og har en liten hybel for brannvokteren. Det er bemannet i sommermånedene juni, juli og august.

