Vel blåst mosjonsfestival på Moltustranda

Moltumila på fredag (opptak fra livesendinga)

Asfaltløp på 9.6 km.

12 deltakere, 7 herrer og 5 damer.

Topp 3



Motbakkeløp opp på Hidsegga lørdag (opptak av livesendinga)

Bakkeløpet er 6.6 km langt og går over Hidsegga om har mål på Veten 556 moh.

13 deltakere i konkurranseklassen. 8 herrer og 5 damer.

Vidar Ytrehaug, Moltu IL vant med tiden 42:50. Are Uran, Havnørn ble nummer to med tiden 42:50. Martin Hauge-Nilsen, Kondis nummer tre med tiden 43:07..

Monica Solvang, Volda vant med tiden 40.10. Som ikke er langt bak løyprerekorden til Ingrid Festø på 39:40.

Sunniva Drage ble nummer to med tiden 49:58. Tredje dame ble Anne Grethe Røren Leine på 55.18.



Topp 3



Tour de Moltu på søndag (opptak av livesendinga)

Sykkelritt på 5 runder a 9 km - totalt 45km

13 deltakere i konkurranseklassen. 10 herrer og 3 damer.

Topp 3







Tonje Flusund og Vendel Kvalsund. Foto: Martin Hauge-Nilsen.