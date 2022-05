Det var like mye måten Jakob Ingebrigtsen vant på som selve seieren som imponerte da han vant mile-løpet i Diamond Leauge-stevnet i Eugene lørdag kveld. Til tross for regn og vind tok han teten med over to runder igjen, og fra tet løp han rett og slett konkurrentene i senk.

Jakob Ingebrigtsen var den eneste som kom seg under 3.50, og med 3.49,76 var han nesten sekundet foran australske Oliver Hoare på andreplass. Den kenyanske duoen Timothy Cheruiyot og Abel Kipsang fulgte like bak, mens heimefavorittene Cole Hocker og Cooper Teare var stengt inne på oppløpet og måtte nøye seg med femte- og sjetteplass. Jakob Ingebrigtsen var rett og slett i en klasse for seg i stevnet i Oregon, og han fikk vist at han også kan vinne fra tet. Han dro fra resten av feltet med en runde igjen, og sjøl om en stor gjeng spurta det de kunne bak, så Jakob ut til å ha full kontroll. På spørsmål fra NRK om hvordan det var å vinne, svarte Jakob: – Det er stor stas. Dette er alltid et kjekt løp å springe, på et legendarisk stadion. Jakob fortalte videre at han syntes innsatsen til konkurrentene var som forventa. – Noen er i form, og noen er det ikke. Det var litt vanskelige forhold med noen vindrosser, men regnet tror jeg ikke betydde noe særlig. Det var et fint løp, og jeg kan jobbe videre fram mot VM, sa Jakob som også brukte anledningen til å takke brødrene Henrik og Filip samt resten av støtteapparatet.



Filip Ingebrigtsen lå på halen av feltet underveis og klarte ikke helt å henge med da farten ble skrudd opp på sisterunden. Dermed ble det 3.55,26 og ellevteplass. – Opplevelsen er litt blanda. Jeg er godt fornøyd med hvordan jeg løser løpet og hvordan kroppen kjennes ut, men jeg har ikke disse fartsforandringene inne. Jeg klarer heller ikke å ta meg helt ut, men jeg fikk ei god gjennomkjøring og satser for fullt mot VM, fortalte han til NRK. 1 mile menn 1 14 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:49.76 WL 4 8 3:47.24 2 8 AUS HOARE Oliver 3:50.65 PB 2 13 3:51.63 3 9 KEN CHERUIYOT Timothy 3:50.77 SB 3 13 3:49.64 4 13 KEN KIPSANG Abel 3:50.87 PB 1 21 3:52.20 5 7 USA HOCKER Cole 3:50.97 SB 11 4 6 11 USA TEARE Cooper 3:51.70 PB 14 3 4:00.16 7 10 GBR HEYWARD Jake 3:51.99 PB 17 2 3:53.25 3:52.15 8 12 CAN PAULSON William 3:52.42 PB 20 1 4:01.78 9 5 CAN PHILIBERT-THIBOUTOT Charles 3:53.82 SB 3:52.97 10 1 ESP FONTES Ignacio 3:54.38 PB 3:59.82 11 2 NOR INGEBRIGTSEN Filip 3:55.26 SB 3:49.60 12 3 KEN KETER Vincent Kibet 3:55.41 SB 13 6 USA SAHLMAN Colin 3:56.24 PB 4:05.79 14 4 USA MURPHY Clayton 3:57.16 SB 3:51.99 DNF 15 USA SOWINSKI Erik 4:01.44

Filip og Jakob Ingebrigtsen testa banen med noen lette drag dagen før Diamond League-stevnet. VM i friidrett skal gå på den samme banen i Eugene i midten av juli. (Foto: Wanda Diamond League)

