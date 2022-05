Fredrik Hesjedal-Tronstad foran Per August Halle Haugen på 2000m lørdag. (Foto: Kjell Vigestad)



Uredd 12-åring på 2000m

I G15-heatet på 2000 m med fire deltakere, deriblant Per August Halle Haugen fra Runar IL, som blir 13 i desember. Per August gikk ut i rakett-tempo og ledet stort etter en par runder, men ble innhentet av Fredrik Hesjedal-Tronstad fra Spydeberg IL som vant på 6,22,61 mens Per August fikk 6,30,75.



Målgang med Fredrik åtte sekunder foran Per August som fikk 6,30,75. (Foto: Kjell Vigestad)

Vidar-seier på 3000m

På 3000 m for menn var det imidlertid et fyldig bestående av 26 mann der også 17-19-åringen løp sammen med seniorene. Thomas Roth hadde fratsholderjoggen fra start der klubbkameraten Ullensaker/Kisa IL, Simen Gløgård Stensrud, Esten Hansen-Møllerud Hauen (FIK Ren-Eng) og Theodor Berre Jacobsen (SK Vidar) skilte deg ut i front.



Sistnevnte knep seieren på 8.22.06 med Ren-Eng- junioren 18 hundredeler bak. Simen Gløgård Stensrud ble dagens toer i MS der Mads Kristoffer Waaler fra Aurskog-Høland FIL kom sterkt på slutten og var klar 3. mann blant seniorene med 8.25.07.





Thomas Roth hadde fartsholderjobben på 3000m. (Foto: Samuel Hafsahl)



Tettrioen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Theodor Berre Jacobsen, SK Vidar. (Foto: Samuel Hafsahl)



Mads Kristoffer Waaler, Aurskog - Høland Friidrettslag og Roderick Doudu, IL i BUL ble 3. og 5. mann i MS. (Foto: Samuel Hafsahl)



Henrik Velle, IK Tjalve drar pulja. (Foto: Samuel Hafsahl)



Oppløpet. (Foto: Samuel Hafsahl)





Theodor Berre Jacobsen over mål. (Foto: Samuel Hafsahl)





Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng i mål 18 hundredeler bak. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vidar/OSI-gjeng etter målgang. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater Tjalvelekene 28.05.2022: 2000 m G-15/16 Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 442 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 6,22,61 2 387 Per August Halle Haugen Runar, IL 6,30,75 3 406 Adrian Monkvik Sarpsborg IL 7,01,60 4 606 Baste Høyerholt IL Try 7,02,85 3000 m G-15/16 1 388 Tobias Repstad Andersen Rygge IL 9,20,74 2 578 Balder Meland Vidar, Sportsklubben 9,32,14 3 171 Christopher Holberg Heming, IL 9,32,25 4 567 Simen Skeide Paulsen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9,33,92 5 289 Ahmed Heyabu Lørenskog Friidrettslag 9,58,52 6 421 Kristian Eilefstjønn Berntzen Seljord Idrettslag 10,08,52 G-17/19 1 141 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 8,22,34 2 142 Lars Horten Jordet Friidrettsklubben Ren-Eng 9,09,31 3 437 Eivind Tobiassen Sørild FIK 9,20,16 4 515 Magnus Lindhjem-Godal Tyrving IL 10,01,75 MS 1 600 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben 8,22,06 2 566 Simen Gløgård Stensrud Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8,23,76 3 18 Mads Kristoffer Waaler Aurskog - Høland Friidrettslag 8,25,07 4 156 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb - gr. 8,38,31 5 82 Roderick Doudu BUL, IL i 8,39,18 6 459 Iver Matias Linge Glomnes Tjalve, IK 8,47,23 7 602 Eivind Klokkehaug Vidar, Sportsklubben 8,48,44 8 460 Jonas Riseth Tjalve, IK 8,53,36 9 588 Jostein Rogstad Vidar, Sportsklubben 8,54,43 10 425 Matias Tinsai Sunde Skarphedin, Idrettslaget 8,56,86 11 424 Anders Hekkli Skarphedin, Idrettslaget 8,57,25 12 458 Henrik Velle Tjalve, IK 9,06,93 13 360 Bakr Ettayebi Oslostudentenes IK 9,11,05 14 582 Erik Rønneberg Vidar, Sportsklubben 9,12,77 15 586 Jens Nikolai Berdal Kortner Vidar, Sportsklubben 9,17,11 16 577 Axel Henrik Johan Wollan Vidar, Sportsklubben 9,20,58 17 579 Eirik Dyrset Vidar, Sportsklubben 9,21,89 18 433 Lars Andreas Arud Snøgg Friidrett 9,27,56 19 122 Mikkel Andreas Heiplass Trøstheim Flåværingen IL 9,28,62 20 17 Håkon Helge Hjemly Aurskog - Høland Friidrettslag 9,31,43 21 338 Fredrik Rose Nesodden IF 11,02,05 607 Thomas Roth Ullensaker/Kisa IL Friidrett dnf

ALLE RESULTATER FRA TJALVELEKENE 2022