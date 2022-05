To av fire fra Norge kom til mål da 10 000 meteren gikk under heller varme forhold lørdag ettermiddag og kveld. Både Zerei Kbrom Mezngi og Hanne Mjøen Maridal åpna optimistisk, og det så ut til at de måtte betale for det da begge brøt ca. halvveis.

Mens Zerei en stund var oppe i teten, la Magnus Tuv Myhre seg lenger bak i det sterke A-heatet. Sjøl om 18. plass kanskje ikke høres så imponerende ut, så var det mindre enn 13 sekunder opp til tredjeplassen. Tida var 6 sekunder dårligere enn da Magnus ble knepent slått av Narve Gilje Nordås på Bislett i vår, men forholda var nok en god del mer krevende nå med både varme og en del vind.

Seieren gikk til Jimmy Gressier som leverte et veldig sterkt løp og satte pers med 27.24,51. Det var under VM-kravet og like bak den franske rekorden. Gressier løp offensivt hele veien og dro det meste av løpet etter at haren gav seg nokså tidlig. Andreplassen gikk til spanske Carlos Mayo, mens tyrkiske Aras Kaya ble nummer tre.



Menn A-heat 1 FRA 27:24.51 PB GRESSIER Jimmy 2 ESP 27:53.12 MAYO Carlos 3 TUR 27:58.08 SB KAYA Aras 4 FRA 27:59.32 SB SCHRUB Yann 5 ITA 28:01.07 PB RIVA Pietro 6 IRL 28:01.50 SB GIDEY Efrem 7 GER 28:03.39 PB ABRAHAM Filimon 8 ESP 28:04.01 PB ALAIZ Roberto 9 GER 28:04.81 SB VOIGT Nils 10 ISR 28:05.37 AYALE Gashau 11 FRA 28:06.28 PB ROUDOLFF Emmanuel 12 FRA 28:06.30 SB CARVALHO DE FONSESCO Florian 13 AUT 28:06.88 PB VOJTA Andreas 14 POR 28:08.11 SB BARATA Samuel 15 BEL 28:08.49 SB BOUCHIKHI Soufiane 16 ESP 28:08.66 SB PÉREZ Juan Antonio 17 ISR 28:09.75 PB GETAHON Tadesse 18 NOR 28:10.60 MYHRE Magnus Tuv 19 ITA 28:28.04 QUAZZOLA Italo 20 ESP 28:32.33 SB RAMOS Jesús 21 ISR 28:35.16 MALEDE Bukayawe 22 ESP 28:35.77 ROJO Yago 23 GBR 28:38.03 MAHAMED Mahamed 24 GER 28:39.29 BOCH Simon 25 AUT 28:40.80 SB HERZOG Peter 26 FRA 28:47.47 KOWAL Yoann 27 ART 29:19.90 EISA MOHAMMED Jamal Abdelmaji 28 SWE 29:20.93 NILSSON David 29 FRA 29:26.26 LE ROY Corentin 30 ESP 29:38.31 BOUFALJAT Zakaria 31 ISR 30:00.68 CHEKOLE Dereje 32 IRL 30:06.80 SB O'LEARY Jack SUI DNF ABRAHAM Tadesse ISR DNF ABUHAY Yitayew NOR DNF MEZNGI Zerei Kbrom

Franske Jimmy Gressier var i en klasse for seg og tok en populær seier på heimebane. Frankrike vant også den innlagte lagkonkurransen. (Foto: European Athletics)



Pers på Ine Bakken – ​seier til Yasemin Can

Ine Bakken var en av 21 kvinner som løp i B-heatet. Etter å ha ligget litt bak i starten, jobba hun seg opp til tetgruppa, og da farten dabba litt over halvveis, gikk hun opp å dro feltet i ca. 1 kilometer. Da farten igjen ble skrudd opp, klarte ikke Gular-jenta å henge med, men hun holdt sitt eget tempo godt og løp inn til pers med 33.24,73. Dermed fikk hun gitt seg sjøl en fin bursdagspresang på 26-årsdagen. I Strava-oppdateringen kommenterte hun løpet slik:

"Pers med 10 sek og 5. plass i heatet😁😁 Rotete felt og del aleneløping i vind, så veldig fornøyd med pers, og det er jo også deilig å slippe legevakt etter løp (som i fjor🤠). Kanskje litt feig midt i, men fortsatt traumatisert etter fjorårets kollaps etter målgang:))))"

I A-heatet tok Yasemin Can fra Tyrkia kommandoen tidlig, og hun løp solo inn til seier på 31.20,18. Alina Reh fra Tyskland ble nummer to med 31.39,86, og det ble også tysk tredjeplass, til Katharina Steinbruck med 32.03,88. Tyskland vant også lagkonkurransen.



Kvinner B-heat 1 CZE 33:08.81 SB HROCHOVÁ Tereza 2 POL 33:12.31 PB MACH Angelika 3 ITA 33:15.86 PB LONEDO Rebecca 4 SUI 33:20.39 PB EGGER Nicole 5 NOR 33:24.73 PB BAKKEN Ine 6 ESP 33:27.38 NAVARRETE Esther 7 FRA 33:28.05 PB ROLLIN Méline 8 FRA 33:30.96 HADJI Leila 9 FRA 33:37.17 SÉNÉCHAL Mathilde 10 ISR 33:45.87 PB HALABI Karawan 11 ITA 33:47.41 PB SELVA Giovanna 12 UKR 33:47.48 SB KALIUZHNA Viktoriia 13 BEL 33:50.39 HERBIET Chloé 14 POL 33:59.64 SB JACKIEWICZ Monika 15 BEL 34:19.03 LAUWAERT Nina 16 FIN 34:24.45 SB CHYDENIUS Nina 17 GRE 34:58.67 PB TSOUPAKI Eirini 18 SLO 35:21.80 SB KRŠINAR Neja 19 IRL 35:35.85 SB LYNCH Grace ITA DNF COLLI Gaia NOR DNF MARIDAL Hanne Mjøen Kvinner A-heat 1 TUR 31:20.18 EL CAN Yasemin 2 GER 31:39.86 SB REH Alina 3 GER 32:03.88 PB STEINRUCK Katharina 4 UKR 32:07.28 PB ZINENKO Valeriia 5 ESP 32:08.57 PB MELERO Maitane 6 CZE 32:08.96 NR STEWARTOVÁ Moira 7 ITA 32:09.54 EU23L ARNAUDO Anna 8 FRA 32:11.72 PB WOLDU Mekdes 9 GBR 32:20.82 PB DONNELLY Abbie 10 GER 32:25.70 PB DIETERICH Eva 11 NED 32:31.19 JONKMAN Silke 12 ITA 32:34.01 PB EPIS Giovanna 13 FIN 32:35.76 RICHARDSSON Camilla 14 GBR 32:44.38 IRWIN Hannah 15 GBR 32:49.69 HEYES Lauren 16 TUR 32:53.16 PB GÜNEN Yayla 17 ESP 32:54.28 PB SOLER Meritxell 18 POL 32:54.45 SB PASZKIEWICZ Izabela 19 GER 33:00.29 MAYER Domenika 20 TUR 33:01.34 PB KARASU Fatma 21 FRA 33:09.80 PB SIERACKI Margaux 22 GBR 33:22.05 BOWDEN Philippa 23 GBR 33:24.86 GIBBON Jessica 24 UKR 33:29.55 SB SEMYONOVA Bohdana 25 IRL 33:31.73 SB MCGLYNN Ann-Marie 26 ESP 33:34.60 ÁLVAREZ Beatriz 27 FRA 33:52.93 SB JULIEN Mélody 28 IRL 34:22.31 RICHARDSON Aoibhe 29 IRL 34:32.39 SB MITCHELL Emma 30 UKR 36:22.76 SB SHMATENKO Yuliya TUR DNF AYDEMIR Esma GBR DNF TWELL Stephanie



Alle resultat