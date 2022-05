Grunnet arbeide ifm Bybaneutbyggingen var starten flyttet på og løypen var trolig en del meter kortere enn vanlig.



Nærmest fulgte trioen som toppet Fløibanen Opp for noen uker siden, Joel Dyrhovden, Espen Roll Karlsen og Lorentz Linde.



Kvinneklassen ble vunnet av Anita Iversen Lilleskare på 25,57. Her fulgte Nora Markhus og Iga Kopiec nærmest.



I mosjonsklassen, som startet på Montana, ble det søsken-jubel ved Ludvig og Live Færø Linde. Disse kunne smykke seg med tittelen prins og prinsesse av Ulriken 2022.



Totalt samlet Ulriken Opp ca 250 deltagere, et motbakkeløp som helt klart har potensiale til å få langt flere på startstreken. Som vanlig var det god stemning både i målområdet med speaker Roar Andersen og ved Montana der det var forfriskninger med grilling av pølser.



Resultater topp 5:

Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb Konkurranse 25:57:00 2 Nora Markhus Stord IL Konkurranse 27:15:00 3 Iga Kopiec BERGEN Konkurranse 30:26:00 4 Marianne Nesbø Ådland FRI IL Konkurranse 31:59:00 5 Caroline Christie Varegg Fleridrett Konkurranse 32:22:00 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Thorbjørn Ludvigsen Varegg Fleridrett Konkurranse 21:49 2 Joel Dyrhovden Samnanger IL Konkurranse 22:39 3 Espen Roll Karlsen Gneist / Nordea Liv Konkurranse 23:19 4 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett Konkurranse 23:31 5 Lars Sæterlid Hella Varegg Fleridrett Konkurranse 24:30:00 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Live Færø Linde Baune 2013 Mosjon med tid 18:54 2 Ingvild Kleivane BPI Mosjon med tid 19:55 3 Emma Kristiane Stølen Sivertsen LODDEFJORD Mosjon med tid 20:03 4 Celina Furrebøe BERGEN Mosjon med tid 20:34 5 Turid Salte Kverneland Ski Mosjon med tid 20:41 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Ludvig Færø Linde SK Baune Mosjon med tid 16:40 2 Markus Galleberg Delfana Mosjon med tid 16:46 3 Jasper Gielen Montana Mosjon med tid 17:12 4 Ørjan Greve Baune Mosjon med tid 18:28 5 Oliver Skålevik Evensen KALANDSEIDET Mosjon med tid 18:55

Alle resultater