Åtte mann og en kvinne klare på start ved brua over Åstaelva midt på svarte natta til Kristi himmefartsdag. (Foto fra løpets facebookside)



Ingen har tidligere noen gang greid å fullføre noen av Berghems Ultraløperklubbs 100 miles løp over myrene på Hedmarksvidda før i år da Leif Abrahamsen og fire til var mentalt og fysisk sterke nok til å komme seg ned til Mjøsa ved Furuberget under 48 timer. Det er ingen merking og ingen support underveis.Her er den innbydende innbydelsen dfor speielt interesserte neste gang:

"Zigzag trail through the hell"

100 miles unsupported trailrunning race from Åkersætra bridge (at 666m of altitude) to the beach of Mjøsa lake in Hamar city. Zigzag trail through the hell of the Hedmark plateau (Hedmarksvidda)



• 182 km (100 miles guaranteed on marsh/swamp)

• 4696 D+

• Unmarked trail

• Orienteering running by our GPS track

• 100 % self support = personal support is not allowed!

• No Aid station or Drop bag service along the trail

• Pacers or pets are not allowed

• Live Tracking

• 48 hours cut-off

Løpslederrapport:

Fulvia Øksendal oppsummerte selv "the impossible 100 miles race" slik:

Torsdag 26. mai kl.00:01 startet den 2. utgave av Åkersætra 666 M.O.H. med 9 på startstreken. Det var ca. 10 varmegrader og litt regn på Åkersætra leirsted og fortsatt ganske tørt i bakken etter to uker uten nedbør. Åtte av de ni kom seg overraskende fort til CP2 på Bringbu ved 42 km der førstemann, Tommy Tønnesen, måtte gi se etter ni timer pga mageproblemer.



Fem i mål

I løpet av torsdagen begynte myrene å fylles opp etter vedvarende regn, og temperaturen sank også en god del. Nestemann på DNF-lista, Jørgen Grøndal avsluttet ved Målia etter ca. 72 km pga. skade. Karim Lahmini ble diskvalifisert pga. en feilnavigering før passering halvveis ved CP ved Korperud på grensen mellom Løten og Elverum.

Med seks deltakere igjen ledet Yngve Øyeflaten fortsatt løpet fulgt av Cato Pettersen og Gro Siljan Hjukse, Leif Abrahamsen, Johan Guldbjørnsen og Tadeusz Posdraza. Yngve passert Brumundkampen etter 118 km på imponerende 21:42 , mens Leif passerte duoen Cato /Gro og Tadeusz hadde passert Johan.



Vind og snø





En vinnerskalle i villmarka. (Foto fra løpets facebookside)

Natt til fredag ble utfordringene stadig større både pga. vær og søvnmangel. Ledende Yngve måtte kaste inn håndkleet ved Blåmyrkoia pga. en kneskade etter 130 km i myra. Fredagen bød på sterke vindkast, regn og snø i 2 varmegrader som i flg. yr tilsvarer 3 kuldegrader, men alle de fem gjenværende kjempet seg videre. Leif ledet forstatt og nådde siste CP på Gåsbu etter 150 km på 34:49, en time og 18 minutter foran Cato og Gro. Tadeusz og Johan var her drøye tre timer bak.En vinnerskalle i villmarka. (Foto fra løpets facebookside)

600 km i "premie"





Ut på tur aldri sur? Turkameratene Cato og Gro i en midre utfordende del av løypa. (Foto fra løpets facebookside)

Med "kun" 30 km til mål fra Gåsbu var det fortsatt ca. 5km myr over Vangåsen og deretter en god bekker bakker i Frøberget og Furuberget 6 km. Leif kom først ned til Mjøsstranda med den offisielle tiden 40:58:50 mens Johan som sistemann klokket inn 16 minutter før fristen på 48 timer. Endelig var "the impossible 100miles race" overvunnet og de tre første, Leif, Cato og Gro er kvalifisert til Gaea Norvegica Trail 600K i 2025 !Ut på tur aldri sur? Turkameratene Cato og Gro i en midre utfordende del av løypa. (Foto fra løpets facebookside)



Les også Gro Silkan Hjukse sin inngående beskrivelse av sin ultimate utfording av egen DNF-stike i hennes blogg: Tur, natur og trening - ÅKERSETRA 666 MOH (MYR OVER HELVETE)😈☑️

Hørte stemmer og så demoner!

Leif Abrahamsen la ut sin versjon av opplevelsen på facebookside:

Åkersetra 666 fullført med 1. plass, det var en drøy tur i våte myrer. I fare for at det kunne bli lette 188 km så bestilte Fulvio 2 døgn med pissregn. Starten gikk 00.01 torsdag så det ble 2 netter med løping. Natt en gikk greitt, men natt to begynte jeg å høre stemmer å se litt demoner så da fant jeg en gammel løe og sov 2,5-3 t under noen gamle kornsekker. Ellers så var løpet akkurat så vått, kaldt og langtekkelig som løpene til Fulvio skal være...



(Flere bilder under resultatene)



