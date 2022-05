Arrangøren var veldig godt fornøyd med årets utgave av Farsund maraton. I 2020 ble løpet avlyst på grunn av pandemien, mens mann i 2021 måtte utsette løpet fra mai til september av samme grunn. Dette påvirket i stor grad antall deltakere. Folk kom fra mange kanter av landet, men naturligvis var det aller flest løpere fra Sørlandet og Rogaland. Løypene i Farsund er ikke kjent for å være spesielt "lette", med de ligge rveldig fint til. Derfor passer Farsund maraton sitt slagord godt: "Farsund maraton - ikke bare et løp, men en løpsopplevelse".



I år kunne arrangøren endelig ønske velkommen til en ordinær utgave av løpet igjen. Nesten 500 deltakere var i aksjon i løpet av helgen. Størst deltakelse var det på Barnemaraton, som hadde hele 176 fremmøtte og løpsklare barn.



Helmaraton med Vera Nystad i toppform

50 deltakere stod på startstreken da det var klart for den lengste distansen. 36 menn og 14 kvinner skulle begi seg ut i den 42,2 kilometer lange løypa. Blant damene var den svært habile løperen Vera Nystad, som løper i klasse 75-79 år. HUn kommer tilbake for å løpe Farsund maraton år etter år, noe som selvfølgelig er svært gledelig for arrangøren. I år løp hun på strålende 3:47:31, som er cirka 10 minutter bedre enn tiden hennes fra 2019.





Vera Nystad løp nok et strålende maratonløp. Denne gangen i Farsund, hvor hun har blitt fast inventar på startlista. Her er hun avbildet fra Steinsland bygdemaraton i 2021.



Randi Marie Dyrkolbotn fra Mandal og Hlase IL Friidrett tok seieren med 3:15:53. Det var drøye halvminuttet foran Inger Dagny Saanum fra Mandal, som fikk 3:16:24. På tredjeplass kom Heidi Nassehi fra Egersunds IK på 3:28:52.



I herreklassen var det Johnny Stensvold fra Kristiansand løpeklubb som vant på 2:50:20. Sime Koland fra samme klubb tok andreplassen med 2:51:42 og Tor Arne Klepsvik ble nummer tre med 2:56:37.



Halvmaraton

På halvdistansen deltok 84 løpere, med 27 kvinner og 57 menn til start. Kvinneklassen ble vunnet av Melinda Frigstad fra Kvinesdal IL på 1:31:34. Oddveig Odland fra Varhaug IL ble nummer to med 1:33:13 og Liv Torunn Netland fra Mandalitten tok tredjeplassen med 1:33:58.



Hos herrene ble det en relativt klar seier til Robert Bue fra Marnardal. Med 1:18:31 var han drøye tre minutter foran Fredrik Abrahamsen fra Ball, som løp på 1:21:33. Tredjeplassen var det Øystein Therkelsen fra Lyngdal IL som tok på 1:21:54.



Farsundmila

82 løpere stilte til start på Farsundmila og Lauritz Dyrkolbotn fra Mandal og Halse IL Friidrett stod for en ganske rå prestasjon da han vant distansen. 14-åringen løp på 37:15, og tok seieren med fem sekunders margin foran André Kroglund. Aaron Bennet ble nummer tre med 37:45. Beste kvinne ble Hege Linn Eie Vatland fra Lille Eigås Sport. Hun løp på 41:50 og vant suverent. Therese Ravndal tok andreplassen med 49:29 og Torill Tobiassen ble nummer tre med 51:05.



Halvmila

Halvmila hadde også god deltakelse, og 73 løpere stod klare med startnummer på brystet da skuddet gikk for 5-kilometeren. Raskeste løper uansett kjønn ble Christine Elisabeth Jacobsen. Hun løp på 20:51. Beste gutt ble 15-åringen Benjamin Leonardo Salvesen som løp på 21:01. Han var litt over et minutt foran Geir Lindtner fra Spirit Friidrettsklubb som løp på 22:04. Nummer tre ble BIrk Stål, med 22:54. Bak vinneren Jacobsen i kvinneklassen kom Anita Helen Stål Skoland som løp på 24:37. Tredjeplassen gikk til 15 år gamle Lene Refstie Eie fra Klepp IL.



Mer informasjon:

Løpets hjemmeside

Se alle resultater her