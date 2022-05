Det regnet godt store deler av uken før start og på selve løpsdagen startet det også med grått vær og noe kald luft. Men været lettet etter noen timer. Etter hvert fikk man lettskyet himmel og 15-16 grader. På startstreken stod 84 løpere klare til å løpe innover Lysefjorden. 15 kvinner og 69 menn.



Startområdet i storslått natur. (Foto: Arrangøren)



Om løpet og løypa

Starten var på Oanes kai på Forsand og løperne måtte først gjennom 7 kilometer med asfalt før de fikk terreng under føttene. Videre var det cirka 8 kilometer inn til Preikestolhytta hvor første matstasjon var plassert. Her var det påfyll av saft, cola, energidrikk, gel, seigmenn og mye mer. Etter matstasjonen skulle man videre oppover mot selve Preikestolen.



Løypda går oppover og nedover, og ofte i bratt terreng og steinrøys, men løperne kom etter hvert inn i skogen og fikk gleden av å løpe på bedre stier innover i dalen mot Songesand. Der var det nok en matstasjon og løperne hadde da tilbakelagt omtrent 30 kilometer.



Halvard Solheim som etter hvert løp først i mål, sørger for å få i seg litt næring for resten av turen. (Foto: Arrangøren)



Etter Songesand ventet asfalt i 5,5 kilometer, deretter grusvei opp Daladalen. Løypa gikk så videre mot Fyljedalsskaret og deretter til Nordstølstjørnet. Ny matstasjon var det der, før man startet ut på de siste 13 kilometrene mot Lysebotn og mål.



Nå har du fått en fin løypebeskrivelse, så da er det bare å legge i vei. Eventuelt bli med neste år (men da blir det ny trasé).



Det skal være mulig å få tilført litt energi fra dette bordet. (Foto: Arrangøren)





Ole Vatland på vei innover i dalen. (Foto: Arrangøren)



Målgang og resultater

Da løperne kom til mål ble de møtt av heiagjenger, kubjeller, flagg, energisk speaker, jubel og heiarop. Været hadde også som nevnt gjort helomvending, så solen strålte fra klar himmel. På grillen ventet det hamburgere og pølser til deltakerne, og medalje rundt halsen fikk alle som fullførte.



Vinner av dameklassen ble Linnéa Valhovd Hove som løper for Dale Fjelløpere og Spirit Stavanger Friidrettsklubb. Hun gjorde unna hele distansen på 7:20:00 og vant dermed med cirka syv og et halvt minutt. Hun fyller 20 år i juni og er utvilsomt et stort løpstalent som det blir spennende å følge videre. På andreplass kom Mette Wathne som løp på 7:27:42. Tredjeplassen havnet hos Kirsti Skåtøy fra Egersund IK. Hun fullførte på 8:17:49



Linnéa Valhovd Hove vant kvinneklassen. Hun fyller 20 år i juni. (Foto: Arrangøren)



Beste mann ble Halvard Solheim. Også han representerer Dale Fjelløpere, slik som vinneren av dameklassen. Halvard løp på 6:23:07. Han var da 21:40 foran andremann, Steve Acarregui fra Spirit (USA). Han fikk tiden 6:44:47. På tredjeplass kom Bjørn Andre Bolsøy fra 3x Trafikkskole og Sandnes Ultratrail. Han løp på 6:59:13.



Fornøyd vinner etter løpet, Halvard Solheim. (Foto: Arrangøren)



Ny arrangør

Mange trodde nok lenge at Lysefjorden Inn ikke ville bli en realitet i år, ettersom det ble publisert en melding i januar som sa at arrangementet var avlyst. Etter den tid har derimot nye arrangører kommet inn, og helgens utgave ble deres første. Det er fra nå av Lysefjorden X trails som står som ansvarlige for dette løpet.









