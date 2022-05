Dette første løpet markerer at sesongen nå er i gang for Sommerkarusellen på Fana Stadion, i det som blir den første sesongen etter to år med begrensninger i forbindelse med koronapandemien. Det var i alt 131 deltakere i dette løpet, og hvis vi sammenlikner med livet før pandemien så har det falt av noen løpere underveis. Det første løpet i Sommerkarusellen i 2019, altså før pandemien rammet oss, hadde 336 deltakere på startstreken.

Denne gangen var det 97 startende på 5 kilometer og 34 på 10 kilometeren. Det mest spennende oppgjøret fikk vi på mennenes 10 kilometer, her kom Eivind Vestbøstad og Lars Kvinge som de to første tilbake til stadion, og de kom sammen inn maratonporten. Inn mot mål ble det dermed et spurtoppgjør som endte med at Eivind Vestbøstad klarte å dra ifra Lars Kvinge. Begge disse løper i samme klasse, M40-44.

På kvinnenes 10 kilometer ble det større avstand mellom de tre første som kom i mål, og det var Marte Aulin som kom først. Marte er en ivrig deltaker på løpskarusellene på Fana Stadion og er vant med å komme på premiepallen. Her fulgte Kari Johannesen Sigdestad og Alexandra Bach på de neste plassene.

På 5 kilometer var det igjen Tor-Aanen Kallekleiv som kom først i mål, slik han har gjort mange ganger tidligere.



Aksel og Regine Austgulen Lindtner er på vei ut fra start på sine 5 kilometer med løping.



Et klassisk løpsopplegg: Lars Kvinge tauer på Eivind Vestbøstad gjennom hele løpet og blir forbiløpt inn mot mål.

15 beste menn 10 kilometer:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9521 Eivind Vestbøstad RÅDAL M40-44 36:16 2 9509 Lars Kvinge Advokatfirmaet Kyrre BIL M40-44 36:23 3 137 Daniel Wasbø Gneist M1-14 39:41 4 9520 Eivind Namdal EIKANGERVÅG M35-39 40:49 5 9511 Tony Matre Bergen Triathlon Club M20-34 41:57 6 37 André Skråmestø BERGEN M45-49 43:12 7 9506 Jindrich Fiedler TE Connectivity Bergen M45-49 44:32 8 9512 Bjarne Geir Herland SANDSLI M50-54 44:33 9 99 Sindre Kjær BERGEN M20-34 46:14 10 9517 Bernt Andersen RÅDAL M45-49 47:01 11 13 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 47:21 12 120 Atle Breistein MATHOPEN M55-59 47:33 13 9516 Espen Mathisen Bergen Triathlon Club M50-54 47:51 14 179 Dag Kristensen SØREIDGREND M60-64 52:42 15 9510 Espen Sævold Bergen Triathlon Club / Visit AS M50-54 53:28



Jørgen Rokne Dahle.

Premiepallen for 5 kilometer: Karianne Jørgensen, Sølvi Nyvoll Tangen og Johanna Haaland.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 140 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL K45-49 22:40 2 187 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:26 3 62 Johanna Haaland Loddefjordløperene K50-54 24:18 4 103 Lise Vesterbukt Bergenslærerne K55-59 24:34 5 9518 Bente Skogseide LODDEFJORD K45-49 24:47 6 155 Ida Marie Ersland Tryg K20-34 24:54 7 107 Anja Haugsdal RÅDAL K40-44 24:56 8 9504 Charlotte Erichsen FYLLINGSDALEN K20-34 25:00 9 160 Oddny Ringheim Vik IL K60-64 25:16 10 146 Marie Steine Madsen Madsen IL K35-39 25:34 11 79 Olaug Eiksund RÅDAL K45-49 27:08 12 70 Regine Austgulen Lindtner FYLLINGSDALEN K20-34 27:19 13 46 Benedikte Lysaker Søreide IL K1-14 27:22 14 159 Laila Skeide Eidsvåg IL / BPI K50-54 27:47 15 28 Eline Frydenlund Meyer Grieg Team K20-34 27:58



Terese Hoff Moran, Julie Sørheim Thorson og Leah Marie Næss Sørheim er ferdige med sine løp.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 190 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Sirkus Kallekleiv M35-39 16:50 2 9507 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 17:56 3 96 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 18:19 4 52 Martin Mjelde Gneist Friidrett M1-14 19:08 5 9502 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 19:10 6 97 Oliver Rokne Dahle NESTTUN M15-19 19:26 7 195 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 19:55 8 32 Robert Falkevik Varegg Fleridrett / Helse Vest IKT M20-34 20:14 9 168 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 20:18 10 74 Øyvind Risnes Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy M55-59 21:03 11 9515 Trygve Havro Gneist / Gneist Friidrett M20-34 21:14 12 9505 Helge Iversen Skartveit Måløy IL M40-44 21:30 13 24 Arne Konglevoll NESTTUN M45-49 21:43 14 9519 Inge Haukøy SANDSLI M50-54 21:54 15 9514 Christian Larsen Team Bjorøy M40-44 22:05



Premiepallen 5 km: Morten Weber, Tor-Aanen Kallekleiv og Jørgen Rokne Dahle.



Øystein Holvik Johnsen er godt i gang med sin 5 km.



Robert Falkevik passerer gangbroen over Flyplassveien.



André Skråmestø.



Premiepallen kvinner 10 km: Kari Johannesen Sigdestad, Marte Aulin og Alexandra Bach.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 88 Marte Aulin BERGEN K20-34 46:08 2 176 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 48:01 3 114 Alexandra Bach EY K20-34 49:50 4 61 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 51:52 5 122 Mariann Kjelby Fixbil K55-59 52:50 6 9503 Jennifer Barwick FYLLINGSDALEN K20-34 53:43 7 185 May Britt Soldal LAKSEVÅG K55-59 54:08 8 126 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN K50-54 57:39 9 129 Siren Ingebrigtsen Head Energy K35-39 1:02:41 10 50 Terese Hoff Moran RÅDAL K45-49 1:03:08



Knut Vedvik og Therese Vedvik er i vel i mål etter 5 kilometers løping.

