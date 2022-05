Å jobbe mot et treningsmål kan være morsomt, spennende og utfordrende i seg selv - men det blir lagt til enda en dimensjon hvis man har flere øyne på seg. Kondis er på jakt etter 3-4 personer som har sett seg ut et mål de vil nå med løpetreningen sin, og som vi kan følge litt på veien.



Hvordan?

Hvis du blir en av de treningsglade som vi ønsker å følge, vil vi gjerne presentere deg litt på Kondis. Vi vil gjerne at du forteller hvem du er, hvor du kommer fra, hvordan du trener og ikke minst hva som er ditt store mål. Vi vil jevnlig sjekke innom deg for å høre hvordan treningen går, og skrive om deg til glede for våre lesere. Vi håper da at du er åpen om hvordan du trener, hva som fungerer, hva som ikke fungerer osv.



Det vil også bli mulig for deg å skrive egne innlegg som vi kan dele på Kondis.



Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har et relativt konkret mål med løpetreningen. Om det er å løpe en bestemt distanse på en bestemt tid, eller om det er for eksempel vektnedgang, så er vi interessert. Det er viktig at målet ditt er noenlunde målbart.



Carl Bugge - Mila på 40 før jeg er 40

Vi har allerede en spennende person med i prosjektet. Carl Bugge fylte 39 år 30. mai 2022. Når vi skriver 30. mai 2023 har han som mål å løpe 10 kilometer på under 40 minutter. Det er et rimelig "hårete" mål, med tanke på at han løp samme distanse på cirka 54 minutter i november 2021. I april var tiden hans nede mellom 47 og 48 minutter. Vi er allerede litt kjent med Carl ettersom han nylig delte historien om sin fortid med Kondis.



Tirsdag 31. mai skal han forsøke seg på sub45 i Rekordløpet i Lier, og Kondis skal gjøre et forsøk på å streame løpet direkte, side om side med Carl. Denne streamen skal du kunne se på Kondis sin Facebookside, men vi gjør oppmerksom på at dette er et aldri så lite testprosjekt.



Carl Bugge vil løpe 10 km på under 40 minutter innen sin 40-årsdag 30. mai 2023. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Hva må du gjøre for å bli en av "måljegerne"?

Send en epost til oss og fortell kort om hvem du er og hva målet ditt er. Du kan også gjerne sende oss linker til dine kanaler i sosiale medier. Håper vi hører fra deg.



Se LIVE stream her tirsdag 31. mai 2022