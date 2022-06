Truende regnskyer før fellesstarten gjorde deltakerne spente. Løypa var våt, men ikke verre enn de fleste kom tørrskodd gjennom løypa. Eneste utfordringene var at skogsmaskiner hadde ødelagt deler av løypa, men Røde Kors Hjelpekorps kunne melde at ingen var skadet eller ikke hadde behov for noen slags hjelp.

Løypesponsor var SpareBank1 Gudbrandsdal som også var arrangør i samarbeid med

I alt fullførte 315 løpet, 160 i fellesstarten og 155 på det virtuelle løpet tidligere i uka.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er Mesnaelva Opp, med fellesstart onsdag 22. juni.

Resultatene fra fellesstarten finner dere her

og fra det virtuelle løpet her.

Eugenie Gullowsen som representerer LIF (7) revansjerte seg i forhold til Hovemoenløpet, det forrige løpet i Sørdalskarusellen, da hun kom inn 1 sekund bak Ine Løvlien fra Lillehammer Skiklub (8) i mål. Denne kom Ine 17 sekunder bak Eugenie i mål, som løp på tiden 24:01.5. Her ser vi de rett etter start.

Lars Berger holder seg fortsatt i god form, og vant klart klasse 40 – 49 år på tiden 21:28, og fikk totalt femte beste tid.

Ti år gamle Håkon Aaen-Egenes, Vingrom er helt uanstrengt da han her nærmer seg oppløpet med det flisdekte snølageret på Birkebeineren Skistad. Her er han foran Estin Holen fra ØTI (736), Geir Haugen (100) fra Lillehammer og Kirsten Dae Wiig fra Ullensaker skiklubb (743)

Ane Melbø fra Vingrom IL tar ut de siste kreftene på oppløpet mot mål, og ble nr. to i klasse 12 – 15 år. Her foran Kristim Medby (763) fra SI Aktiv Lillehammer i klasse 40 – 49 år.

Kari Lier fra Ring IL (133) i skarp duell med Ida Mæhlum (759), begge i klasse 40 - 49 år og fra Ring IL Ida vant duellen og ble vinner av klassa, 1,5 sekunder foran Kari. I bildet ellers ser vi Gunnar Melbø i klasse 40 – 49 år og Per Martin Johansen i klasse 50 – 59 år.

Det store startfeltet stakte seg for ut. Litt lenger bak ser vi her Hege Brekken Riise (762) i K 40 – 49 år, Ella Oleanne Sulheim (722) i K 12 – 15 år, Sverre Sandberg Tistel (732) i M 0 – 11 år, Gry Finstad Gustafsson (41) i K 40 – 49 år, Birte Krøger Træthaug(764) i K 40 – 49 år og Sofie Bjørnvolden Dam (798) i K 12 – 15 år.

En blid Petter Narum, 72 år gammel, er tydelig fornøyd med tingens tilstand og andre plass i sin klasse.