Totalt 288 fullførte årets Mesnaelva Opp noe som viser en klar nedgang i deltakerantall fra de to siste årene. Det var idelle løpsforhold, tørt og fint.

Løpet ble arrangert av NAV i samarbeid med Litrim. Lillehammer Tannhelse var løpets sponsor.

Neste løp i Sørdalskarusellen er Flømyrløpet, virtuelt 20. - 23. august og fellestart 24. august.

Resultatene fra fellesstarten

Resultatene fra virtuelle løp

Bente Størmer Steira ble best blant kvinnene, 30 sekunder foran Kristina Skjevdal. Her ser vi Bente i noen av de tøffeste motbakkene rett etter hun har passert Collets bru.

Et hurtigtog i motbakkene som her ledes av Vegard Fredheim fra Lillehammer (894), nr. tre i klasse 30 – 39 år, foran vinneren av klasse 20 – 29 år Marcos Puigdefabregas (887) fra Lillehammer Skiklub og Ola Nilstad (847) fra Søre Ål Il, nummer fire i klasse 30 – 39 år.

Det er ikke bare motbakker i Mesnaelva Opp. Her ser vi Geir Sandbakken fra LIF trå litt varsomt i den lille utforbakken ned til Collets bru. Sandbakken ble nr. to i klasse 40 – 49 år, ett minutt og tjue sekunder bak klassevinner Lars Berger.

Ida Børset Westad fra Lillehammer vant klasse 30 – 39 år. Her ser vi henne i flott driv i motbakkene med en av Mesnaelvas mange fosser i bakgrunnen, og med Elise Utne (843) fra Bardu IL på hjul. Elise ble nummer to i klassen, bare syv tidels sekund bak Ida. Her ble det spurt om klasseseieren.

Her er vi inne i de bratteste bakkene i løypa ovenfor Collets bru, der mange må ned på krabbegiret. Denne gruppa ledes her av Kristel Pettersen (137) nummer fire i klasse 4 – 49 år foran Hege Skari (68) som var best i klasse 50 – 59 år. Bak ser vi Stein Jørstad og Ida Mæhlum.

Her går det unna, Mads Buhaug (884) fra Øyer Tretten IF klyver motbakene i lange steg, her foran Henrik Jevanord (830) fra Moelven, som ble vinner av klasse 16 – 19 år. Mads ble nummer fem i klasse 30 – 35 år.

Ane Melbø (821) fra Vingrom IL vant klasse 12 – 15 år med klar margin. Her ser vi henne forsere motbakkene ganske lett foran Kurt Ola Sandmo (904) i klasse 50 – 59 år, som ser ut til å måtte ty til krabbegiret.

Sørdalskarusellen er et stort mangfold der kvinner og menn, unge som eldre stiller på samme startstreken i fellesstarten. Her ser vi en flott gruppe deltakere i Mesnaelva Opp rett etter at starten har gått nede ved Strandtorget kjøpesenter ned ved Mjøsa. De har 360 høydemeter motbakker foran seg i den vel 4 km lange løypa. Foran ser vi Marit Melbø (866) fra Vingrom IL i klasse 50 – 59 år, foran åtte år gamle Syver Sandberg Tistel (824), Olav Hjelleset Melbø (822), også åtte år gammel. Videre ser vi Reinhard Kuhs (97) i klasse 60 – 69 år, Caroline Kjosnes (837) i klasse 20 – 29 år, Ingebjørg Wikstrøm (867) i klasse 50 – 59 år og Knut Otto Haukåen (895) i klasse 20 – 29 år.

Løypa går på flotte og til dels bratte turstier langs Mesnalva, og krysser elva over Colletts bru. Brua ble bygd i 1908, og er oppkalt etter maleren Frederik Collett - en av de kjente Lillehammermalerne. Mesnaelva har vært viktig for utviklingen av Lillehammer som by, både i forhold til næringsliv og kulturliv. Langsmed Mesna finner vi rester av historiske bygninger og aktiviteter langs hele strekningen fra elveoset ved Strandtorget og opp til Collets bru.