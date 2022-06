Tekst: Cristina Pulido Ulvang, som er med og arrangerer Ekebergsletta parkrun



Navnet til løpet gir et klart bilde av hvor løpet arrangeres – Ekebergsletta i sørøst-Oslo. Området er kjent for mange i forbindelse med Norway Cup. Løypa går på blandet underlag som inkluderer grus, gress og asfalt, og profilen er rimelig flat, men med noen små stigninger. Det er vid utsikt mot Oslo nord. Løperne har så langt meldt at løypa er morsom og byr på raske tider.

parkrun-konseptet

Ekebergsletta parkrun følger samme mal som de andre parkrun i Norge og i verden for øvrig. Det er et gratis 5 km-løp med tidtaking arrangert av frivillige, der man kan gå, jogge, løpe eller være frivillig. Løpet går lørdager klokka 09.30, med et par pauser i sommerhalvåret når sletta er snø- og isbelagt. Løypa på Ekebergsletta går langs kantene på sletta og består av to runder pluss en liten strekning inn til mål.

I parkrun kommer ingen løper sist. Det finnes en egen frivilligrolle som heter "tailwalker" som har denne funksjonen. Alt man trenger ellers for å delta på parkrun, er å registrere seg hos parkrun. Da kan man delta på alle parkrun globalt uten å måtte registrere seg særskilt før hvert løp. Det er bare å ta med strekkoden man har fått etter registering og møte opp når det passer.

God start

Utfordringen med lansering sent på våren er at man konkurrerer med mange andre arrangement – spesielt den første ordentlige sesongen etter at koronatiltakene ble fjernet. Men 68 deltakere og 10 frivillige på en lanseringsdag som sammenfalt med Holmenkollstafetten, lover godt for utviklingen fremover.



Gøril Ekholdt var første kvinne i mål i den første utgaven av Ekeberg parkrun. Tida ble 22.50. (Foto: Helge Øgård Meisal)





Erlend Einan Lund var raskest av herrene med 17.44. (Foto: Helge Øgård Meisal)



Her ser vi tetfeltet på det lange nokså flate asfaltpartiet. (Foto: Helge Øgård Meisal)



Et entusiastiske team av frivillige stod bak førsteutgaven av parkrun på Ekebergsletta. (Foto: Helge Øgård Meisal)



Alle resultater Ekebergsletta parkrun